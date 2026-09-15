Sun Group đang đầu tư 15.000 tỷ đồng xây siêu dự án 205 ha, rộng hơn phường Hoàn Kiếm: Cách sân bay Nội Bài 8 km, quy mô 21.000 dân

Phía Bắc Hà Nội đang xuất hiện thêm nhiều dự án đô thị quy mô lớn, trong đó đáng chú ý phải kể đến Khu đô thị cao cấp Mê Linh do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) làm chủ đầu tư.

Khu đô thị cao cấp Mê Linh tại xã Quang Minh, TP. Hà Nội có tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, quy mô 205 ha và dân số dự kiến khoảng 21.000 người. Với diện tích này, dự án lớn hơn phường Hoàn Kiếm hiện nay (191 ha). Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2030.

Theo thông tin từ Sun Group, dự án nằm cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 8km và khu vực trung tâm Hà Nội khoảng 15 km. Thời gian di chuyển từ khu vực dự án vào trung tâm Thủ đô khoảng 30 phút, thông qua các cây cầu bắc qua sông Hồng như Thăng Long, Nhật Tân và trong tương lai là cầu Thượng Cát, kết nối với đường Vành đai 3,5 Vùng Thủ đô.

Khu đô thị cũng nằm trong khu vực giao thoa của nhiều tuyến giao thông quan trọng như các đường Vành đai 3, 3,5 và 4, quốc lộ 2, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Vị trí này cũng tạo điều kiện kết nối với các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên.

Theo phương án quy hoạch, khoảng 70 ha được dành cho đất ở đô thị, phát triển các loại hình nhà liền kề, biệt thự và chung cư cao tầng. Khoảng 53 ha trong dự án dành cho đất giao thông, bên cạnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và nhà máy xử lý nước thải.

Quỹ đất được bố trí cho các công trình hạ tầng xã hội như trường mầm non, tiểu học, THCS, cơ sở y tế, sân tập thể dục thể thao, công viên cây xanh và chợ nông sản.

Dự án được định hướng theo mô hình "all in one" tích hợp nhiều chức năng, tiện ích. (Ảnh minh họa: Sun Property)

Đáng chú ý, khoảng 65% quỹ đất được dành cho cảnh quan và hạ tầng. Sun Group định hướng đưa hoa, cây cảnh, thảm cỏ và không gian xanh trở thành những yếu tố đặc trưng của khu đô thị.

Trong đó, bảo tàng hoa và trung tâm triển lãm hoa được giới thiệu là điểm nhấn, khai thác thế mạnh của Mê Linh - vùng trồng hoa nổi tiếng của Hà Nội, đồng thời góp phần đưa những giá trị văn hóa bản địa vào không gian đô thị mới. Khu đô thị cũng nằm gần quần thể văn hóa - lịch sử gồm quần thể Đền Gióng Sóc Sơn, Đền Hai Bà Trưng và nhiều làng nghề truyền thống.

Chủ đầu tư cho biết khu đô thị cao cấp Mê Linh sẽ ưu tiên diện tích lớn cho không gian cảnh quan, cây xanh. (Ảnh minh họa: Sun Property)

Bảo tàng hoa và trung tâm triển lãm hoa là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án. (Ảnh minh họa: Sun Property)

Theo Trang thông tin điện tử xã Quang Minh, Khu đô thị cao cấp Mê Linh là một trong những dự án có ý nghĩa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm, kinh doanh và dịch vụ cho người dân, qua đó thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại khu vực phía Bắc Thủ đô.

Khu vực phía Bắc Hà Nội, gồm Mê Linh, Đông Anh và Sóc Sơn (cũ), được xác định là một trong những cực tăng trưởng mới của Thủ đô. Khu vực này được định hướng phát triển thành đô thị dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính và logistics, gắn với sân bay Nội Bài, khu thương mại tự do và các trung tâm công nghiệp công nghệ cao.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các khu đô thị quy mô lớn được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở, hạ tầng xã hội và các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động và cư dân mới.