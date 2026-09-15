Ông Nguyễn Văn Thanh chính thức lên tiếng về startup xe điện mới: “Tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0”

Ông Nguyễn Văn Thanh góp vốn thành lập AVES chỉ khoảng 3 tháng sau khi ông rời ghế Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM).

Như tin đã đưa, CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES (AVES) được thành lập ngày 9/9/2026, đặt trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện đầu tiên ra thị trường vào mùa hè năm 2027.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, AVES hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất xe điện, với ba cổ đông sáng lập.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Thanh góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn điều lệ và là cổ đông chi phối. Ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng, nắm 10%, còn ông Triệu Tuyên Hoàng sở hữu 5% vốn với số tiền góp 1,5 tỷ đồng.

AVES còn có sự tham gia của ông Lê Hoàng Long với vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại. Ông Long từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega, trước đây là Hkbike, và Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast.

Chia sẻ với chúng tôi về hành trình mới, ông Nguyễn Văn Thanh xác nhận: "Tôi là Thanh, Nhà sáng lập và CEO của Aves”.

Như vậy, sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Thanh tại AVES diễn ra chỉ khoảng 3 tháng sau khi ông rời ghế Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM).

Chia sẻ về AVES, ông Thanh cho biết: “Chúng tôi là một startup công nghệ Việt Nam, ra đời ngày 09/09/2026, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm năng lượng sạch, từ xe đạp, xe máy điện, xe 3 bánh điện đến các giải pháp về năng lượng tái tạo và các thiết bị công nghệ minh”.

Ông Thanh cho biết, mình sẽ “bắt đầu lại từ con số 0”.

“Sau khi khép lại hành trình hơn 7 năm vừa qua, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về việc mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi thực sự cảm kích và trân trọng những lời hỏi thăm, những lời mời cộng tác, làm việc từ rất nhiều anh chị, bạn bè và các doanh nghiệp. Tôi cũng đã học hỏi được từ các anh chị rất nhiều.

Nhưng có lẽ vì bản thân vẫn muốn thử thách mình thêm một lần nữa, vẫn muốn được làm những điều mới, được bắt đầu từ những ý tưởng còn nằm trên giấy, rồi từng ngày cùng nhau biến chúng thành những sản phẩm thật.

Đất nước đang thay đổi rất nhanh và cơ hội dành cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng rõ ràng hơn. Chúng tôi mong mình có thể đóng góp một phần nhỏ năng lực và trí tuệ của người Việt vào hành trình phát triển đó”.

Về khởi đầu của AVES, ông Thanh tiết lộ startup ra đời rất “đơn giản”. Cụ thể ông cho biết: “Một nhóm những con người nhỏ bé gặp nhau, nhưng vô tình lại có quá nhiều ước mơ lớn, một chút khát vọng phụng sự và mong muốn được góp sức mình vào sự giàu đẹp của quê hương.

Và đó gần như là tất cả những gì Aves đang có ở thời điểm này. Chặng đường phía trước chắc chắn còn rất dài, nên chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ từ các anh chị, các doanh nghiệp đi trước, cũng như sự đồng hành của cộng đồng, đối tác và khách hàng để Aves có cơ hội trở thành một dự án thực sự có ý nghĩa”.