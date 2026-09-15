Sau khi hai con trai ngồi “ghế nóng” VinFast và GSM, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn trực tiếp nắm giữ những vị trí nào?

Hai con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa được giao điều hành VinFast và GSM trên phạm vi toàn cầu. Dù rời ghế Tổng giám đốc VinFast, nhà sáng lập Vingroup vẫn đảm nhiệm nhiều vị trí quản trị quan trọng trong hệ sinh thái.

Hai người con cùng bước lên “tuyến đầu”

Ngày 12/9, VinFast và GSM đồng loạt công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh, sinh năm 1993, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, thay ông Phạm Nhật Vượng.

Trước đó, từ tháng 5/2026, ông Quân Anh đã giữ chức Chủ tịch VinFast toàn cầu. Sau quyết định mới, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu và VinFast Việt Nam. Ông cũng tiếp tục làm Tổng giám đốc VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Ông Quân Anh bắt đầu làm việc tại Vinpearl năm 2015, trước khi chuyển sang VinFast vào năm 2019. Tại đây, ông lần lượt phụ trách các mảng sản xuất, kế hoạch, kinh doanh, marketing và dịch vụ hậu mãi toàn cầu.

Cùng thời điểm, ông Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM Việt Nam. Người tiền nhiệm là ông Nguyễn Quốc Tuấn chuyển sang giữ chức Chủ tịch GSM toàn cầu, thay bà Phạm Thu Hương.

Ông Minh Hoàng từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại VinFast, Green Future, VinSmart Future và GSM. Ông cũng góp vốn tại nhiều doanh nghiệp công nghiệp, công nghệ, năng lượng và hạ tầng như VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinVentures cùng một số công ty robot.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn trực tiếp nắm giữ những vị trí nào?

Sau đợt thay đổi nhân sự, vị trí quan trọng nhất ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục nắm giữ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

Trên cương vị này, ông tham gia hoạch định chiến lược và định hướng phát triển chung của tập đoàn, hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ công nghệ – công nghiệp, thương mại dịch vụ, bất động sản đến hạ tầng, năng lượng và các lĩnh vực xã hội.

Nửa đầu năm 2026, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 222.300 tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần và hoàn thành 58% kế hoạch năm.

Bên cạnh ghế Chủ tịch Vingroup, ông Vượng vẫn tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị VinFast. Như vậy, quyền điều hành hoạt động hằng ngày được chuyển cho ông Phạm Nhật Quân Anh, còn nhà sáng lập hãng xe vẫn hiện diện trong cơ cấu quản trị.

Một vị trí đáng chú ý khác của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là thành viên Hội đồng quản trị Vinhomes.

Ông Vượng từng giữ chức Chủ tịch Vinhomes nhưng rời vị trí này từ năm 2019. Hiện doanh nghiệp do ông Phạm Thiếu Hoa làm Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thu Hằng giữ chức Tổng giám đốc.

Vinhomes đang là một trong những trụ cột kinh doanh lớn nhất của hệ sinh thái. Sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 116.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52.092 tỷ đồng, tăng gần 380% so với cùng kỳ, hoàn thành khoảng 86,8% kế hoạch năm.

Ngoài Vingroup, VinFast và Vinhomes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VinSpeed.

Được thành lập năm 2025, VinSpeed hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao. Doanh nghiệp đã đề xuất tham gia một số dự án hạ tầng lớn, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và tuyến Bến Thành – Cần Giờ.

Việc ông Vượng trực tiếp đứng đầu VinSpeed cho thấy ông vẫn giữ vai trò quan trọng tại những lĩnh vực chiến lược mới, có quy mô vốn lớn và thời gian triển khai dài.

Vingroup cho biết đợt kiện toàn nhân sự lần này nằm trong định hướng đào tạo, phát triển nhân tài tại chỗ và chuyển giao vai trò cho thế hệ lãnh đạo trẻ, nhằm đáp ứng quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng cùng yêu cầu quản trị trong giai đoạn phát triển mới.