Chỉ 2 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công “siêu” dự án 41.000 tỷ tại địa phương giáp Hà Nội

Ngày 16/9, Tập đoàn Vingroup sẽ khởi công Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh - Khu 1, dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 41.270 tỷ đồng, quy mô gần 269 ha.

Hướng tới chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, trong tháng 9, địa phương dự kiến tổ chức khởi công, khánh thành 8 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và văn hóa.

Trong đó, ngày 16/9/2026, địa phương sẽ tổ chức khởi công, khánh thành 7 dự án, gồm 5 dự án khởi công và 2 dự án khánh thành. Đáng chú ý trong số các dự án khởi công là Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 41.270 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới và CTCP Phú Thọ Land.

Trong tổng vốn đầu tư, chi phí thực hiện dự án hơn 40.124 tỷ đồng, trong khi chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 1.146 tỷ đồng. Mức vốn này chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án (ảnh: Thảo Quyên).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án được triển khai trên diện tích gần 269 ha tại phường Kinh Bắc. Khu đất có phía bắc giáp sông Cầu và khu dân cư hiện trạng, phía đông nam giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp, phía tây giáp sông Cầu và đất nông nghiệp, phía nam giáp khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ và công cộng, được chia thành 3 phân khu A1, A2 và A3.

Tại khu A1, dự kiến xây dựng 1.556 căn nhà liền kề, quy mô dân số khoảng 5.584 người. Các ô đất chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng, phục vụ khoảng 7.324 cư dân.

Tại khu A2, dự kiến có 2.217 căn nhà liền kề, quy mô dân số khoảng 9.521 người và 352 căn biệt thự với khoảng 1.491 cư dân. Các ô đất chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng, phục vụ khoảng 7.324 cư dân.

Tại khu A3, dự kiến xây dựng 97 căn nhà liền kề, quy mô dân số khoảng 200 người. Khu đất dịch vụ thuộc đất hỗn hợp có các công trình cao tối đa 30 tầng.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 7 năm kể từ thời điểm lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, 1 năm đầu dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục liên quan. 6 năm tiếp theo dành cho quá trình triển khai xây dựng sau khi nhà đầu tư được bàn giao đất.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong 7 năm kể từ thời điểm lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, 1 năm đầu dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục liên quan. 6 năm tiếp theo dành cho quá trình triển khai xây dựng sau khi nhà đầu tư được bàn giao đất.

Trong tổng diện tích trên, gần 50 ha được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.

Khoảng 5,5 ha được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm để xây dựng các công trình dịch vụ, văn hóa, y tế, trường mầm non và tiểu học. Khoảng 2 ha được cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, dành để xây dựng công trình thương mại, chợ và dịch vụ.

Phần diện tích còn lại, khoảng 55 ha, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình thể dục thể thao, cây xanh sử dụng công cộng, giao thông và mặt nước.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm như nhà ở liền kề, biệt thự, công trình hỗn hợp nhà ở - dịch vụ, nhà ở xã hội cùng hệ thống công trình thương mại, y tế, văn hóa và thể thao.