Ông Phạm Nhật Vượng cho xây một công trình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam: Tương tự mô hình tại một số nước châu Âu, sở hữu báu vật quý hiếm, đắt đỏ và đẹp bậc nhất thế giới

Giữa đại đô thị 877ha trên đảo Vũ Yên, ông Phạm Nhật Vượng phát triển một công trình rộng khoảng 30ha dành riêng cho bộ môn thể thao vốn gắn với giới quý tộc châu Âu.

Tháng 6/2024, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng gia – Vinpearl Horse Academy Vũ Yên đã được khai trương tại Vinhomes Royal Island, đô thị đảo quy mô 877ha trên đảo Vũ Yên, TP Hải Phòng.

Học viện có quy mô khoảng 30ha, gồm nhà đón tiếp, 300 chuồng chăm sóc ngựa chuyên nghiệp, các khu tập luyện phân theo cấp độ, sân đa năng biểu diễn ngựa rộng gần 1ha, khán đài trên cao, đường đua ngựa giải trí, khu cưỡi ngựa địa hình băng đồng cùng bệnh viện thú y và các khu vực chăm sóc sức khỏe cho ngựa.

Theo giới thiệu, Vinpearl Horse Academy Vũ Yên là học viện cưỡi ngựa đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Nơi đây sở hữu hơn 100 cá thể ngựa thuộc nhiều giống khác nhau, trong đó có những giống nổi tiếng như Quarter, Lipizzan và Akhal-Teke, Clydesdale, Shire, Friesian, Thoroughbred, Andalusian, Appaloosa, Belgian và Pony.

Đáng chú ý, Akhal-Teke được mệnh danh là giống ngựa quý hiếm, đắt đỏ và đẹp bậc nhất thế giới cũng có mặt tại học viện. Giống ngựa này nổi tiếng với vóc dáng thanh thoát, bộ lông ánh kim, khả năng chịu đựng tốt và sự thông minh, trung thành. Akhal-Teke có nguồn gốc từ khu vực ốc đảo Ahal, nằm dưới chân dãy núi Kopet Dag và giáp sa mạc Karakum.

Tên gọi Akhal-Teke được ghép từ “Akhal”, chỉ khu vực ốc đảo Ahal, và “Teke”, tên một bộ tộc du mục Turkmen từng sinh sống tại khu vực này. Trong lịch sử, giống ngựa này gắn bó mật thiết với các cộng đồng du mục Trung Á và được đánh giá cao nhờ thể chất bền bỉ, tốc độ cùng khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt.

Sun được mệnh danh là Chiến thần của Vinpearl Horse Academy Vũ Yên, thuộc dòng Akhal-Teke – một trong những giống ngựa quý hiếm trên thế giới.

Mô hình Vinpearl Horse Academy Vũ Yên gợi nhớ đến những trường cưỡi ngựa nổi tiếng tại châu Âu như The Royal Andalusian School of Equestrian Art (Tây Ban Nha), The Spanish Riding School (Áo), The Portuguese School of Equestrian Art (Bồ Đào Nha)…



Tuy nhiên, Vinpearl Horse Academy Vũ Yên là mô hình học viện cưỡi ngựa được tích hợp trong hệ sinh thái đô thị – nghỉ dưỡng, khác với các trường cưỡi ngựa có nguồn gốc hoàng gia tại châu Âu.

Các học viện cưỡi ngựa nổi tiếng tại châu Âu thường gắn với lịch sử hoàng gia, nghệ thuật cưỡi ngựa cổ điển và truyền thống quý tộc kéo dài hàng trăm năm. Trong khi đó, tại Vinhomes Royal Island, bộ môn này được đưa vào hệ thống tiện ích của một đại đô thị, kết hợp giữa đào tạo, thể thao, trải nghiệm và giải trí.

Trên thế giới, cưỡi ngựa từ lâu được xem là một môn thể thao có tính đặc thù, gắn với giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu. Hình ảnh ngựa và các môn thể thao cưỡi ngựa thậm chí trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Hermès, Gucci, Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren hay Longchamp.

Xu hướng này cũng xuất hiện tại các thị trường châu Á. Tại Trung Quốc, theo AFP, số lượng người tham gia những môn thể thao như cưỡi ngựa đang gia tăng trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, thu nhập khả dụng của người dân tăng lên và nhu cầu dành cho các hoạt động giải trí, thể thao mang tính trải nghiệm ngày càng lớn.