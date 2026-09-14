Sau 8 tháng động thổ, tiến độ cây cầu 10.600 tỷ đồng nối thẳng siêu đô thị lấn biển 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Đến nay, hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án cầu Cần Giờ đã được hoàn thiện theo ý kiến góp ý của Sở Xây dựng TP.HCM.

CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ vừa có báo cáo gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM về tình hình thực hiện dự án thành phần 2 - xây dựng cầu Cần Giờ.

Theo nhà đầu tư, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi lần 2 vào ngày 14/8. Sau cuộc họp, nhà đầu tư đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của thành viên hội đồng và hoàn thiện hồ sơ.

Để bảo đảm tiến độ dự án, song song với quá trình thẩm định hồ sơ bước báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà đầu tư đã chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, dự toán và trình Sở Xây dựng TP.HCM xem xét, góp ý.

Đến nay, hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án đã được hoàn thiện theo ý kiến góp ý của Sở Xây dựng TP.HCM.

Đầu tháng 9/2026, nhiều sà lan, cần cẩu và thiết bị khoan cọc đã tập kết tại các vị trí dự kiến xây trụ, chuẩn bị đổ bê tông những cọc khoan nhồi đầu tiên.

Theo kế hoạch triển khai được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 7/8, dự án dự kiến khởi công ngày 25/8 và ký hợp đồng BT ngày 20/9.

Tuy nhiên, tại cuộc họp Hội đồng thẩm định ngày 14/8, hội đồng yêu cầu hoàn chỉnh phương án tài chính theo phương án giao đất nhiều đợt. Nội dung này chưa thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư trong báo cáo nghiên cứu khả thi, theo đó nhà đầu tư đề xuất được giao đất một lần sau khi ký hợp đồng BT.

Theo nhà đầu tư, phương án giao đất một lần được đề xuất nhằm tạo điều kiện huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình của dự án, bảo đảm kết nối và khai thác hạ tầng đồng bộ.

Do còn vướng nội dung này, nhà đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và trình thẩm định lại trong tháng 9/2026.

Đối với các công việc tiếp theo, nhà đầu tư cho biết sẽ tiếp tục thực hiện theo trình tự và các mốc thời gian đã được UBND TP.HCM chấp thuận, đồng thời cập nhật tiến độ phù hợp với tình hình thực tế của dự án.

Tại hai đầu cầu, những khu đất rộng đã được san lấp, hình thành bãi tập kết máy móc và gia công kết cấu, làm “hậu phương” cho các mũi chuẩn bị thi công ngoài sông.

Dự án thành phần 2 - xây dựng cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 10.668 tỷ đồng, bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Đây là công trình thuộc trường hợp cấp bách, cần triển khai ngay và được TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt. CTCP Masterise Hạ tầng Cần Giờ được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án vào ngày 13/1. Dự án đã được động thổ từ tháng 1/2026.

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 7,3km, vượt sông Soài Rạp, quy mô 6 làn xe. Trong đó, phần cầu dài khoảng 3km, phần còn lại là đường dẫn.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 40-50 phút.

Cầu Cần Giờ cũng được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông khu vực khi kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành thông qua nút giao Rừng Sác, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực cho khu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, góp phần tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm TP.HCM với không gian biển. Vinhomes Green Paradise do Vingroup làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 2.870ha, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD.

Về dài hạn, cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và các công trình vượt biển, cầu Cần Giờ được định hướng hình thành mạng lưới hạ tầng liên hoàn, tăng cường kết nối từ trung tâm TP.HCM đến khu vực ven biển, qua đó tạo thêm dư địa phát triển kinh tế, xã hội và du lịch.