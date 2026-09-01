Toàn cảnh cây cầu 3.500 tỷ, là nút thắt cuối cùng của tuyến cao tốc đắt bậc nhất Việt Nam: Dang dở cả chục năm, sẽ thông xe vài tuần nữa

Sau hơn 10 năm xây dựng và gần 5 năm gián đoạn, cầu Phước Khánh đã chính thức hợp long. “Nút thắt” lớn nhất được tháo gỡ, đưa cao tốc Bến Lức – Long Thành bước vào giai đoạn đếm ngược để thông xe toàn tuyến trong tháng 9/2026.



