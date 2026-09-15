Công an bắt shipper Nguyễn Duy Cương SN 2007 khi đang đi giao hàng

Quá trình điều tra, Cương khai nhận tìm việc qua mạng xã hội Facebook, sau đó được hướng dẫn kết nối ứng dụng Telegram để nhận các đơn giao cần sa.

Công an Thành phố Hà Nội ngày 14/9/2026 cho biết, Công an phường Tây Tựu vừa bóc gỡ nhanh đường dây mua bán trái phép ma túy qua ứng dụng mạng xã hội Telegram.

Trước đó, chiều 09/9/2026, tại khu vực ngõ 136 đường Cầu Diễn, Công an phường Tây Tựu kiểm tra hành chính Nguyễn Duy Cương (SN: 2007; HKTT tại khối Phương Cần, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An). Qua làm việc, Cương tự nguyện giao nộp 05 túi nilong chứa thảo mộc là ma túy cần sa và khai nhận đang mang đi bán kiếm lời.

Quá trình điều tra, Cương khai nhận tìm việc qua mạng xã hội Facebook, sau đó được hướng dẫn kết nối ứng dụng Telegram để nhận các đơn giao cần sa, với tiền công từ 80.000 đến 100.000 đồng mỗi đơn. Ma túy được ngụy trang trong bao bì cám chim, sau đó chia nhỏ, đóng hộp để giao cho khách. Tổng khối lượng ma túy cần sa thu giữ được là 102 gam.

Đối tượng Nguyễn Duy Cương (trái) và Lưu Tuấn Anh - Ảnh: Công an Hà Nội

Khẩn trương xác minh, truy xét, Công an phường làm rõ Lưu Tuấn Anh (SN: 2001; HKTT tại thôn Trung Nghĩa, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên) là đối tượng liên quan và đã triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc. Tuấn Anh khai nhận trực tiếp sử dụng cân tiểu ly, máy hút chân không, máy hàn nhiệt để chia nhỏ, đóng gói cần sa, ngụy trang trong túi cám chim trộn hạt thóc và giao cho Cương.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an phường Tây Tựu đã tạm giữ hình sự Lưu Tuấn Anh và Nguyễn Duy Cương để xử lý về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự.