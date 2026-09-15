Vụ án mạng 3 người thương vong tại TP.HCM: Nghi phạm SN 2002 từng nghiện ma túy

Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ bất ngờ được cộng thêm 3 triệu đồng.

Công an xã Văn Bàn đã phối hợp hoàn tất việc trao trả số tiền 3 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Sáng ngày 14/9/2026, dù trời mưa, chị Hoàng Thị Chuyển (sinh năm 1987), trú tại thôn Hòa Mạc, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vẫn chủ động đến Công an xã Văn Bàn trình báo việc nhận nhầm số tiền 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng MB.

Theo trình báo, số tiền trên được chuyển từ tài khoản có số 0369.696.XXX, với nội dung "LO CHI NHAT chuyen tien". Nhận thấy đây không phải khoản tiền của mình, chị Chuyển đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển nhầm để trao trả.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn đã khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Công an xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa để liên hệ, xác minh chủ tài khoản và người thực hiện giao dịch. Qua xác minh, người chuyển nhầm số tiền trên là anh Lò Chi Nhất (sinh năm 1983), hộ khẩu thường trú tại bản Poọng, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa.

Công an xã Văn Bàn sau đó đã phối hợp với Công an xã Tam Chung hoàn tất việc trao trả số tiền 3 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Việc chị Hoàng Thị Chuyển chủ động trình báo, tự giác trao trả số tiền nhận nhầm là hành động đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó cho thấy, những việc làm tử tế trong đời sống hằng ngày luôn có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người dân sống có trách nhiệm, trung thực và văn minh.

Trước đó, Công an xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai cũng tiếp nhận thông tin của chị Trần Thùy Dung, sinh năm 2001, trú tại thôn 9, xã Thượng Bằng La về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 122.000.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Dung đã chủ động đến Công an xã Thượng Bằng La trình báo, cung cấp thông tin để cơ quan Công an xác minh, làm rõ. Qua xác minh, Công an xã Thượng Bằng La xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh năm 1977, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.

Người dân đến trụ sở Công an xã Thượng Bằng la trình báo về việc tài khoản nhận được số tiền từ tài khoản lạ chuyển đến.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Thượng Bằng La đã phối hợp với chị Trần Thùy Dung thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền 122.000.000 đồng cho người chuyển nhầm.



Qua các vụ việc trên, Cơ quan khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ chuyển nhầm không tự ý sử dụng, chuyển tiếp cho người khác, mà cần liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Lào Cai