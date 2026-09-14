Công an xác minh túi xách chứa tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị nằm rải rác quanh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Từ chiếc đồng hồ Rolex trị giá 600 triệu đồng tại điểm soi chiếu, túi xách hơn nửa tỷ đồng cho đến thiết bị điện tử, hộ chiếu của khách quốc tế đều được công an xác minh, hoàn trả nguyên vẹn.

Ngày 14/9, Cục Quản lý Xuất nhập Cảnh (A08), Bộ Công an cho biết, cán bộ chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã nhiều lần phát hiện, tìm kiếm và trao trả tài sản, giấy tờ hành khách bỏ quên, thất lạc.

Trước đó, ngày 4/8, Hạ sĩ Nguyễn Văn Dũng phát hiện một túi xách hành khách bỏ quên tại khu vực ga đến quốc nội. Tài sản bên trong trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi xác minh, toàn bộ tài sản được trao trả cho chị Lương Nguyễn Yến Phương.

Đến ngày 7/8, Thượng sĩ Nguyễn Đức Cảnh phát hiện chiếc đồng hồ Rolex khoảng 600 triệu đồng tại khu vực soi chiếu hành lý xách tay. Tài sản được xác minh và trao trả nguyên vẹn cho anh Phan Trung Hậu. Cùng ngày, Công an cửa khẩu cũng hỗ trợ hành khách Leotta Federico (quốc tịch Ý) tìm lại đồng hồ thông minh bị thất lạc.

Chị Mori Moeka và anh Yoshida Atsue vui mừng nhận lại hộ chiếu từ tay Đại úy Nguyễn Hoàng Minh Phương (Ảnh: CACC)

Chị Thảo cùng thư cảm ơn gửi CACK CHKQT Tân Sơn Nhất (Ảnh: CACC)

Hạ sĩ Nguyễn Văn Dũng tận tay trao lại tài sản cho chị Phương (Ảnh: CACC)

Thượng sĩ Nguyễn Đức Cảnh cùng đồng đội tận tay trao lại tài sản cho anh Hậu (Ảnh: CACC)

Trong ngày 15 và 16/8, Thượng sĩ Bùi Thị Tuyết Sương phát hiện điện thoại di động do hành khách đánh rơi và nhanh chóng xác minh, trao trả cho chủ sở hữu; Thiếu úy Vũ Đức Anh Tuấn phát hiện một túi xách chứa nhiều tài sản, gồm trang sức, máy tính bảng, tiền mặt, 2 hộ chiếu Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhiều vật dụng cá nhân. Toàn bộ tài sản được trao trả cho chị Mai Anh Thư.

Hay vào ngày 23/8, Trung tá Trần Danh Tuyên phát hiện 1 iPad và 1 MacBook Pro bị bỏ quên tại khu vực cửa khởi hành, sau đó xác minh và trao trả cho hành khách Daechan Ahn (quốc tịch Hàn Quốc).

Ngày 27/8, Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Hiệp phát hiện túi xách chứa hơn 116 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân tại khu vực máy soi Nhà ga T3. Tài sản được trao trả đầy đủ cho anh Nguyễn Duy Kiên.

Hai ngày sau, Đại úy Nguyễn Hoàng Minh Phương cùng cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hai hành khách quốc tịch Nhật Bản tìm lại hộ chiếu bị thất lạc trong quá trình di chuyển bằng taxi. Sau khi phối hợp với ứng dụng đặt xe và tài xế, hộ chiếu được tìm thấy và trao tận tay chị Mori Moeka.

Những việc làm trên nhằm góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong mắt hành khách trong nước và quốc tế.