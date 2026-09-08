Đúng 3 ngày nữa, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chứng kiến một chuyến bay làm nhiệm vụ đặc biệt hướng ra Hà Nội

Kể từ hồi tháng 8 đến nay, đây là lần thứ 2 máy bay vận tải quân sự CASA-295 thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này.

Theo trang Thông tin Chính phủ, ngày 11/9 tới đây, máy bay vận tải quân sự CASA-295 sẽ đưa 13.529 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Máy bay thực hiện hành trình từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến sân bay Gia Lâm

Kế hoạch được thống nhất vào chiều ngày 7/9, tại Hội nghị hiệp đồng giữa Quân khu 7 và Quân chủng Phòng không – Không quân.

Các mẫu phẩm được lấy từ những phần mộ chưa biết tên và hài cốt liệt sĩ chưa biết tên tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh; đóng gói, niêm phong trong 143 thùng chuyên dụng, bàn giao Viện Pháp y Quân đội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định ADN.

Trước khi lên máy bay, các thùng mẫu được phủ Quốc kỳ. Lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng tri ân với những người đã ngã xuống.

Chuyến bay vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ mang theo hy vọng của hàng nghìn gia đình với mong mỏi tìm lại người thân sau hàng chục năm tìm kiếm.

Trước đó, vào sáng ngày 21/8, cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 đã thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội. Sau khi hạ cánh, các mẫu tiếp tục được bàn giao, vận chuyển đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN.

Việc vận chuyển mẫu sinh phẩm bằng đường hàng không góp phần rút ngắn thời gian, bảo đảm an toàn, chặt chẽ trong quá trình bàn giao đến cơ quan giám định; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.