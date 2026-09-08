Đặc sản khiến nhiều người Việt còn chần chừ, khách Tây ăn một lần rồi về nhà lại thấy thèm

Một món đặc sản có nguyên liệu khiến không ít thực khách phải cân nhắc trước khi thử, nhưng vị khách Tây lại có màn "quay xe" sau lần đầu thưởng thức.

Đặc sản khiến khách Tây ban đầu phải chần chừ

Một nồi đặc sản nghi ngút khói với đủ loại thịt và nội tạng bên trong khiến vị khách nước ngoài có phần chần chừ khi vừa nhìn thấy. Thế nhưng sau vài miếng đầu tiên, anh không chỉ tiếp tục ăn mà khi trở về nhà còn nhận ra mình bắt đầu nhớ hương vị của món ăn này.

Theo Phụ nữ số, đoạn video được chia sẻ trên tài khoản @punchbear_01 ghi lại trải nghiệm của một khách Tây trong chuyến du lịch Việt Nam. Khi được giới thiệu thắng cố, anh quyết định gọi thử dù ban đầu tỏ ra khá dè dặt trước nồi thức ăn nóng hổi với nhiều nguyên liệu khác nhau.

Trong video, vị khách quan sát món ăn vài giây trước khi cầm thìa nếm thử. Anh không có phản ứng quá phấn khích mà chỉ gật gù rồi tiếp tục ăn thêm.

Điều bất ngờ lại xuất hiện sau chuyến đi.

Theo Phụ nữ số, khi đã trở về nhà, vị khách càng nghĩ càng nhận ra mình thích thắng cố. Anh sau đó đăng một video khác với nội dung thể hiện mong muốn lúc đó có ngay một nồi thắng cố để thưởng thức.

Phản ứng này thu hút sự chú ý của nhiều tài khoản Việt Nam. Một số người chia sẻ rằng bản thân từng tới các tỉnh miền núi phía Bắc vài lần nhưng vẫn chưa đủ can đảm thử món ăn. Chính nguyên liệu và cách trình bày của thắng cố là một trong những lý do khiến không ít người lần đầu tiếp xúc phải cân nhắc.

Thắng cố truyền thống không giống những món thịt hầm thông thường. Theo Báo Lào Cai, đây là món ăn truyền thống gắn với người Mông. Nguyên liệu cơ bản có thể gồm thịt, xương, gân cùng các phần nội tạng như tim, gan, phổi, lòng và dạ dày. Tùy địa phương, thắng cố có thể được nấu từ ngựa, bò, trâu hoặc lợn, trong đó phiên bản từ ngựa gắn nhiều với Bắc Hà.

Các nguyên liệu được nấu trong chảo hoặc nồi lớn trong thời gian dài để mềm, kết hợp với nhiều loại gia vị tạo mùi thơm đặc trưng. Khi ăn, thắng cố thường được giữ nóng, đặc biệt phù hợp với thời tiết lạnh của vùng cao.

Từ món ăn "khó thử" thành nét văn hóa vùng cao

Điều khiến thắng cố trở thành đặc sản đáng chú ý không chỉ nằm ở nguyên liệu.

Theo Báo Lào Cai, món ăn từ lâu đã gắn với đời sống của người dân tại các phiên chợ vùng cao. Trước đây, người đi chợ có thể mang theo mèn mén hoặc bánh ngô rồi mua thêm một bát thắng cố nóng để ăn. Khi gặp bạn bè, bữa ăn còn trở thành dịp ngồi lại trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống.

Ở Bắc Hà, hình ảnh nồi thắng cố nóng hổi cũng thường gắn với những dịp lễ hội, chợ phiên hay giải đua ngựa. Theo Báo Lào Cai, thắng cố từ món ăn truyền thống đã dần trở thành một trong những sản phẩm ẩm thực tạo dấu ấn với khách du lịch tới vùng cao nguyên này.

Cách chế biến hiện nay tại một số nơi cũng được điều chỉnh để phù hợp hơn với khẩu vị du khách. Nội tạng được sơ chế kỹ, món ăn được trình bày sạch sẽ hơn và có thể phục vụ theo dạng lẩu. Vì vậy, trải nghiệm thực tế có thể khác khá nhiều so với những hình dung khiến một số người ban đầu cảm thấy "khó ăn".

Đến nơi có món đặc sản này, du khách nên trải nghiệm gì?

Nếu muốn thưởng thức thắng cố gắn với không gian văn hóa địa phương, Bắc Hà là một trong những điểm đáng cân nhắc.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chợ phiên Bắc Hà là nơi hội tụ người Mông, Dao, Tày, Kinh cùng nhiều sản vật vùng cao. Du khách có thể tìm thấy thổ cẩm, nông sản, gia vị, thảo dược và nhiều món ăn như thắng cố ngựa, phở chua, mèn mén, bánh ngô. Khu mua bán ngựa cũng là một nét đặc biệt của phiên chợ.

Ngoài chợ phiên, Dinh Hoàng A Tưởng là điểm tham quan nổi bật ngay tại Bắc Hà. Công trình được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921, có kiến trúc kết hợp những yếu tố Á Đông và châu Âu. Ngày nay, dinh trở thành một trong những địa điểm được nhiều du khách ghé khi khám phá vùng cao nguyên Bắc Hà.

Du khách muốn tìm hiểu thêm về ẩm thực có thể thử phở chua Bắc Hà, mèn mén, bánh ngô hoặc các sản vật theo mùa. Rượu ngô Bản Phố cũng là sản phẩm nổi tiếng của khu vực, được làm từ ngô kết hợp loại men truyền thống của người Mông.

Nếu đến đúng mùa, Bắc Hà còn nổi bật với mận Tam hoa, các vườn cây ăn quả và những hoạt động văn hóa gắn với đua ngựa. Riêng năm 2026, địa phương tiếp tục tổ chức các Festival mùa hè và mùa thu với nhiều trải nghiệm ẩm thực, chợ phiên, biểu diễn văn hóa và đua ngựa dành cho du khách.

Với vị khách Tây trong câu chuyện, một món ăn ban đầu khiến anh phải quan sát khá lâu trước khi thử cuối cùng lại trở thành hương vị khiến anh nhớ sau khi rời đi. Sự đối lập ấy cũng phần nào lý giải sức hút của thắng cố: một đặc sản có thể không dễ chinh phục thực khách ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng với người hợp khẩu vị, trải nghiệm lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng.

Theo Phụ nữ số; Báo Lào Cai; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam