Phở Thìn Lò Đúc 5 năm tăng giá 5 lần, ăn một bát giờ cũng phải đắn đo

5 năm trước còn 60.000 đồng, bát phở Thìn Lò Đúc nay đã lên 100.000 đồng; suất đặc biệt thêm trứng được ghi nhận ở mức 135.000 đồng khiến nhiều thực khách ngỡ ngàng.

Hà Nội có hàng trăm quán phở, mỗi nơi lại nổi tiếng theo một cách riêng. Có quán được nhớ bởi tuổi đời lâu năm, có nơi ghi dấu nhờ nồi nước dùng đặc biệt, cũng có quán khiến thực khách tò mò bởi cách chế biến chẳng giống ai.

Còn Phở Thìn Lò Đúc, những năm gần đây, bên cạnh món phở tái lăn đặc trưng, thương hiệu này còn được nhắc đến bởi một câu chuyện khác: giá một bát phở liên tục tăng.

Phở Thìn Lò Đúc được nhớ tới một phần vì liên tục tăng giá. Ảnh: Đức Anh

Những ngày gần đây, mức giá mới tại Phở Thìn Lò Đúc tiếp tục khiến thực khách bàn luận. Theo bảng giá được ghi nhận, một bát phở tái lăn thông thường hiện có giá 100.000 đồng, trong khi bát đặc biệt, với lượng thịt nhiều hơn, có giá 120.000 đồng.

Đáng chú ý, trong một video mới đây, food reviewer Hoàng Sỏi lại ghi nhận mức giá 130.000 đồng cho một bát đặc biệt, thêm trứng là 135.000 đồng. Video với tiêu đề “POV: đi ăn quán phở cực kỳ nổi tiếng 5 năm thay đổi giá 5 lần” nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau 2 năm quay lại, food reviewer bất ngờ vì giá phở

Theo chia sẻ của Hoàng Sỏi, khoảng 2 năm anh mới quay lại Phở Thìn Lò Đúc. Sau khi Việt Nam có một trận thắng, nhóm bạn của anh bỗng thèm phở và giữa rất nhiều lựa chọn ở Hà Nội, cái tên Phở Thìn lại được nhớ đến.

Video của Food Review Hoàng Sỏi với tiêu đề “POV: đi ăn quán phở cực kỳ nổi tiếng 5 năm thay đổi giá 5 lần” thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Điều khiến anh tò mò không chỉ là mức giá, mà còn bởi cách quán duy trì món phở tái lăn - món ăn đặc trưng gần như làm nên thương hiệu của Phở Thìn Lò Đúc.

Anh nhận xét Phở Thìn có một “chất riêng” so với nhiều quán phở khác. Nếu phần lớn các quán có nhiều lựa chọn như tái chín, tái nạm, gầu, lõi rùa..., thì tại đây gần như chỉ trung thành với một món tái lăn.

Theo food reviewer này, chính sự khác biệt này có thể khiến thực khách, đặc biệt là khách du lịch, tò mò. Một quán nổi tiếng chỉ bán một món duy nhất nhưng mức giá lại khá cao cũng dễ khiến người ta muốn thử xem bên trong bát phở có gì.

Anh order một bát phở đặc biệt với giá 135.000 đồng

Quan sát bát phở, anh cũng chú ý đến phần thịt bò được cắt khá nhỏ và cho rằng đây là cách cắt đặc trưng của quán.

Về hương vị, Hoàng Sỏi nhận xét nước dùng có vị béo rõ rệt, đậm mùi bò xào. Phần thịt tái lăn được xào trước rồi mới cho vào bát, khiến tổng thể có cảm giác giống sự kết hợp giữa phở và bò xào.

Dù khen ngon nhưng Hoàng Sỏi cũng chú ý đến phần thịt bò được cắt khá nhỏ và cho rằng đây là cách cắt đặc trưng của quán. Nguồn: Hoàng Sỏi

Bát phở 130.000 đồng gây tranh luận

Sau khi video được chia sẻ, mức giá của bát phở nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều hơn cả.

Một số người cho rằng 130.000 đồng cho một bát phở là quá cao, nhất là khi nhìn vào phần bánh phở và cách thịt được cắt nhỏ.

“1 bát phở 130.000 đồng? Hay do mình nghèo nên khó ở nhỉ”, một người bình luận.

Người khác viết: “Nể người nào bỏ 130.000 đồng ăn tô này”, trong khi có ý kiến cho rằng thương hiệu đang dựa vào tên tuổi để bán với giá cao.

Một số thực khách thậm chí đăng hình những bát phở có mức giá chỉ khoảng 40.000-50.000 đồng nhưng lượng thịt được cho là không hề kém cạnh, từ đó đặt câu hỏi liệu mức giá của Phở Thìn có thực sự tương xứng.

Sau khi video được chia sẻ, mức giá của bát phở nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều hơn cả. Ảnh: Google Review

Tuy nhiên, không phải tất cả đánh giá đều tiêu cực.

Trên Google Reviews, nhiều thực khách vẫn dành lời khen cho món phở tái lăn đặc trưng. Một số người nhận xét phần thịt được cho khá nhiều, mềm và thơm, nước dùng có vị béo nhẹ, đậm đà và đặc biệt rõ mùi thịt bò xào.

Có khách mô tả món ăn tại đây khá đơn giản nhưng có hương vị riêng: phở, bò xào và rất nhiều hành. Một số người lại cho rằng bát phở đầy đặn, nhiều thịt và phù hợp với mức giá.

Một du khách lần đầu đến Hà Nội cũng chia sẻ trải nghiệm khá tích cực, nhận xét quán đông nhưng phục vụ nhanh, thịt bò tái lăn mềm, ngon và nước dùng đậm đà.

Trên Google Reviews, nhiều thực khách vẫn dành lời khen cho món phở tái lăn đặc trưng. Ảnh: Google Review

Dẫu vậy, cũng có những đánh giá cho rằng giá phở cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Một khách nhận xét quán chủ yếu thu hút khách du lịch hoặc những người tò mò, trong khi người địa phương ít ăn thường xuyên.

Vì sao giá phở Thìn liên tục tăng?

Câu chuyện giá cao của Phở Thìn Lò Đúc thực tế không phải mới xuất hiện.

Trước đó, vào các năm 2021, 2022 và 2025, thương hiệu này từng nhiều lần điều chỉnh giá. Có thời điểm một bát phở được bán ở mức khoảng 60.000-70.000 đồng, sau đó tăng lên 90.000 đồng. Trước những phản ứng của khách hàng, quán từng có thời điểm điều chỉnh giá trở lại.

Đáng chú ý, tốc độ thay đổi giá trong thời gian gần đây cũng khiến không ít thực khách bất ngờ.

Menu của quán được tẩy xoá khi điều chỉnh giá. Ảnh: Google Review

Một khách hàng cho biết khoảng 5 tháng trước, hai loại phở từng có giá lần lượt 60.000 đồng và 80.000 đồng. Sau đó, giá tăng lên 70.000 đồng và 90.000 đồng, rồi tiếp tục lên 80.000 đồng và 100.000 đồng.

Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, giá bán đã liên tục được điều chỉnh.

Trước mức giá 100.000 đồng/bát, đại diện Phở Thìn từng cho rằng việc so sánh giá cần đi kèm với so sánh chất lượng.

Có thời điểm một bát phở được bán ở mức khoảng 60.000-70.000 đồng, sau đó tăng lên 90.000 đồng. Ảnh: Google Review

Anh Dương - đại diện quán chia sẻ rằng khi so sánh một bát phở giá 100.000 đồng với những bát phở 30.000-50.000 đồng, thực khách cũng cần nhìn vào sự khác biệt về nước dùng, thịt, bánh phở hay hành. Theo phía Phở Thìn, mức giá cao hơn một phần đến từ việc quán sử dụng nguồn nguyên liệu thịt chất lượng tốt.

Anh cũng cho biết thịt bò sử dụng chủ yếu là những phần thịt ngon như hàng quả, hàng thăn và các loại phi lê - những phần có giá thành cao hơn so với các loại thịt thông thường.

Từ một bát phở 60.000 đồng đến mức giá 100.000-130.000 đồng

Từ mức giá khoảng 60.000 đồng, bát phở Thìn Lò Đúc hiện đã có thời điểm được ghi nhận ở mức 100.000-130.000 đồng, tùy loại và thời điểm bán.

Điều này khiến câu chuyện về Phở Thìn không còn chỉ xoay quanh việc “ngon hay không ngon”, mà trở thành cuộc tranh luận về việc một bát phở nổi tiếng có giá bao nhiêu là hợp lý.

Quán vẫn luôn đông khách bất chấp việc tăng giá liên tục. Ảnh: Google Review

Với người yêu thích vị tái lăn đặc trưng, lượng thịt nhiều và muốn thử một thương hiệu lâu năm, mức giá cao có thể vẫn chấp nhận được. Nhưng với những thực khách đặt tiêu chí “giá trị trên mỗi đồng tiền bỏ ra” lên hàng đầu, mức 100.000-130.000 đồng chắc chắn là con số không dễ nuốt trôi.

Và cũng chính sự chênh lệch ấy khiến Phở Thìn Lò Đúc ngày càng trở thành một cái tên gây tranh luận: nổi tiếng vì bát phở tái lăn đặc trưng, nhưng cũng khiến người ta nhớ đến bởi những lần tăng giá liên tiếp.

Từ một món ăn bình dân vốn có thể tìm thấy ở khắp Hà Nội, một bát phở Thìn giờ đây đã có mức giá khiến thực khách phải cân nhắc - và câu hỏi “đắt có xắt ra miếng?” có lẽ vẫn còn tùy vào khẩu vị, kỳ vọng và túi tiền của mỗi người.