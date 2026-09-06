Được ví như "thủ phủ" đón khách Nga lớn nhất cả nước, thành phố này có gì mà khách quốc tế sẵn sàng ở cả tuần?

Nơi này gây chú ý bởi khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình.

Hơn 750.000 lượt khách Nga đổ về Khánh Hòa

Theo dữ liệu thống kê 8 tháng năm 2026 từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách Nga, tăng 165,7% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Nga vươn lên vị trí thứ ba trong 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Một trong những nơi đón dòng khách này rõ nét nhất là Khánh Hòa. Theo số liệu từ ngành du lịch địa phương, trong 8 tháng năm 2026, tỉnh đã đón hơn 750.000 lượt khách Nga, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nga xếp vị trí thứ ba trong 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam (Ảnh: Báo Thanh niên)

Theo Báo Thanh niên, đến nay Nha Trang vẫn giữ vị thế được ví như "thủ phủ" đón khách Nga lớn nhất cả nước. Có những giai đoạn, khách Nga chiếm hơn 40% tổng lượng khách quốc tế của tỉnh, tập trung tại các khu nghỉ dưỡng dọc đường Trần Phú và Bãi Dài.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là thời gian lưu trú dài. Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, mỗi chuyến đi của khách Nga thường kéo dài 5-7 ngày, thậm chí có người ở lại 1-2 tháng. "Họ ưa chuộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như ngâm bùn và sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm xứng đáng".

Nguồn: Thống kê ước tính dựa trên dữ liệu Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (2026) - Ảnh tạo bởi ChatGPT

Dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua cũng phần nào cho thấy sức hút của du lịch biển đảo tại Nha Trang. Riêng ngày 30/8, khoảng 7.000 lượt khách xuống Bến tàu Du lịch Nha Trang để đi tour trong vịnh, gần 40% là khách quốc tế.

Một thành phố, nhiều trải nghiệm

Đến Nha Trang, du khách có thể chia lịch trình theo sở thích với một ngày dành cho biển đảo, một ngày khám phá văn hóa hoặc kết hợp tắm biển, tắm khoáng và trải nghiệm thành phố về đêm.

Hành trình trải nghiệm của các nàng hậu Miss World tại Nha Trang (Clip: Nha Trang Xưa)

Tháp Bà Ponagar là điểm dừng chân quen thuộc với quần thể kiến trúc Chăm trên đồi Cù Lao bên sông Cái. Những ngọn tháp gạch và không gian tín ngưỡng mang đến góc nhìn khác về thành phố biển. Từ đây, du khách có thể nối hành trình với chùa Long Sơn dưới chân đồi Trại Thủy, nổi bật với tượng Phật trắng cao 24m trên đỉnh đồi.

Ở khu vực trung tâm, Chợ Đầm, quảng trường 2 tháng 4, Tháp Trầm Hương và bờ biển có thể kết hợp trong một buổi. Sau lịch trình tham quan, du khách có thể thử tắm bùn và ngâm khoáng nóng, loại hình chăm sóc sức khỏe được phát triển khá sớm ở Nha Trang.

Du khách trải nghiệm dịch vụ tắm bùn khoáng ở Nha Trang (Ảnh: Vinpearl)

Khi thời tiết thuận lợi, bạn có thể dành một ngày khám phá vịnh Nha Trang với các hoạt động đi đảo, tắm biển, lặn hoặc ngắm san hô. Hòn Mun phù hợp để lặn ngắm san hô, Hòn Tằm có bãi biển, khu nghỉ dưỡng và hoạt động vui chơi, còn Hòn Miễu gắn với làng chài và các bè hải sản. Vịnh San Hô thường được lựa chọn để ngắm cảnh hoặc bơi...

Phía bắc Nha Trang còn có Đảo Hoa Lan và Đảo Khỉ. Đảo Hoa Lan có cảnh quan tự nhiên, vườn hoa và khu tham quan phù hợp với gia đình. Đảo Khỉ nổi bật với đàn khỉ sinh sống tự nhiên cùng các hoạt động biểu diễn, vui chơi và khám phá không gian đảo.

Từ món ăn bình dân đến đặc sản biển

Ngày mới ở Nha Trang có thể bắt đầu bằng bún cá hoặc bánh canh chả cá. Một tô bánh canh với nước dùng nấu từ xương cá hoặc hải sản, ăn kèm chả cá chiên hoặc hấp, và cá dầm (thường là cá thu hoặc cá ngừ). Một số quán ăn lâu năm được nhiều du khách ghé đến như Bánh canh bà Thừa trên đường Yersin, Nguyên Loan trên đường Ngô Gia Tự hoặc các hàng bánh canh quanh Chợ Đầm.

Bánh căn nhân mực, tôm, trứng cút, thịt bằm hoặc hải sản tổng hợp (Ảnh: VietJetAir)

Nem nướng Ninh Hòa phù hợp cho bữa trưa hoặc chiều. Nem được cuốn cùng bánh tráng, rau sống và đồ ăn kèm với nước chấm sền sệt làm từ đậu phộng xay, gan heo, thịt băm và nước mắm. Món ăn hợp với nhóm đông người bởi mỗi người có thể tự cuốn theo khẩu vị.

Bánh căn lại thích hợp cho một bữa xế. Những chiếc bánh nhỏ được đổ nóng trong khuôn với các loại nhân như mực, tôm, trứng cút, thịt bằm hoặc hải sản tổng hợp. Bánh ăn cùng nước mắm pha loãng, xoài xắt sợi và rau. Một trải nghiệm khác ở khu vực Cửa Bé là bánh căn ăn cùng cá cơm nấu mẳn.

Cô bán trái cây ở Nha Trang hát tiếng Anh khiến du khách thích thú (Clip: Local Lou)

Muốn tìm hiểu đời sống địa phương, du khách có thể đi về phía làng chài. Khu vực Cảng cá Vĩnh Lương tập trung nhiều hàng quán bình dân. Buổi tối có thể dành cho những món ốc hấp sả, sò nướng mỡ hành, ốc xào me, mực nướng, tôm, cua, ghẹ. Khánh Hòa còn có ốc hương, cồi mai, tôm hùm cùng các món như gỏi cá mai, bánh xèo mực…

Đi Nha Trang vào thời điểm nào?

Nếu mục tiêu chính là đi đảo, tắm biển hoặc dành nhiều thời gian ngoài trời, du khách nên xem dự báo thời tiết và tình trạng hoạt động của tàu, tour trước ngày khởi hành. Gặp ngày biển động, lịch trình có thể chuyển sang Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, Bảo tàng Hải dương học, Chợ Đầm hay tắm bùn, ngâm khoáng nóng.

Du khách có thể chia lịch trình tham quan theo sở thích (Ảnh: Nha Trang Xưa)

Những người không phụ thuộc lịch nghỉ lễ có thể cân nhắc đi vào ngày thường để tránh lượng khách tập trung đông đúc vào đợt cao điểm. Với hải sản bán theo trọng lượng, du khách nên xem kỹ thực đơn và hỏi rõ giá trước khi gọi món.