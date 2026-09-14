Clip gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng

Gió mạnh bất ngờ xuất hiện tại khu vực ven sông Hàn (Đà Nẵng), cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện và khiến người đi đường chao đảo, gặp khó khăn khi di chuyển.

Ngày 14/9, trên mạng xã hội lan truyền một số clip ghi lại cảnh gió mạnh bất ngờ xuất hiện tại khu vực ven sông Hàn, TP Đà Nẵng.

Theo hình ảnh trong clip, thời điểm xảy ra sự việc khu vực này có mưa. Mặt nước sông Hàn xáo động mạnh, sau đó một nhà phao đồ chơi tại khu vui chơi ở bờ đông cầu Nguyễn Văn Trỗi bị gió cuốn lên cao.

Nguồn clip: Vân Nguyễn

Cơn gió xoáy mạnh từ sông Hàn vào cuốn bay nhà phao, quật người đi đường. Ảnh cắt từ clip

Một số vật dụng tại khu vực vui chơi cũng bị gió làm đổ ngã, hư hỏng.

Một clip khác ghi lại tại khu vực cầu Trần Thị Lý cho thấy gió mạnh ảnh hưởng đến việc đi lại, khiến một số người tham gia giao thông phải di chuyển chậm và khó khăn.

Cơn gió mạnh làm hư hỏng nhiều tài sản tại khu vực công viên bờ đông sông Hàn. Ảnh: Tâm An

Theo một nhân viên bảo vệ chứng kiến sự việc, khoảng hơn 14h ngày 13/9, gió bất ngờ thổi mạnh từ phía sông Hàn vào khu vui chơi, cuốn nhà phao lên cao và làm một số trụ đèn, vật dụng đổ ngã.

Nhiều vật dụng trang trí cũng hư hỏng. Ảnh: Tâm An

Ghi nhận sáng 14/9, một nhà phao tại khu vui chơi bị hư hỏng, ít nhất 3 trụ đèn chiếu sáng bị ngã. Một mái che bị cong, nhiều vật dụng trang trí cũng bị ảnh hưởng. Một số vị trí đã được thu dọn để bảo đảm an toàn.

Liên quan đến vụ việc, UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ khu vực công viên, rà soát các hạng mục bị ảnh hưởng sau trận gió mạnh này.

Ảnh: Tâm An

Nhà phao bị hư hỏng do gió cuốn. Ảnh: Tâm An

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong hai ngày 12-13/9, Đà Nẵng có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 50-150mm; riêng vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía tây nam 150-300mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn, trong đó Câu Lâu đạt 362,6mm.

Ngày 14/9, mưa tại Đà Nẵng giảm, còn mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.