Từ 1/3/2027, thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe, người dân cần nắm rõ

Từ 1/3/2027, thí sinh thi bằng lái ôtô phải thực hành vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch đường trường.

Nội dung trên do fanpage chính thức của Cục CSGT - Bộ Công an chia sẻ mới đây, nằm trong Thông tư 108/2026 về sát hạch, cấp GPLX. Đây là bài thi vốn được cụ thể hóa từ quy tắc phương tiện chạy chậm hơn đi về bên phải theo chiều di chuyển. Làn sát dải phân cách giữa được dành cho phương tiện lưu thông tốc độ cao và thực hiện vượt xe.

Theo Thông tư 108/2026 về sát hạch, cấp GPLX, phần sát hạch thực hành lái ôtô trên đường có hai bài tăng tốc vượt xe và tăng tốc chuyển làn. Thí sinh phải thực hiện đúng quy trình chuyển làn, bảo đảm an toàn phía trước, phía sau và sử dụng tín hiệu báo rẽ.

Quy trình cụ thể được Cục CSGT hướng dẫn như sau:

Thí sinh sát hạch lái xe di chuyển tại làn đường số 2 (sát với làn 1 là làn đường sát dải phân cách giữa đường) nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định (có báo hiệu xi-nhan và phải đảm bảo an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn), sau khi điều khiển xe vượt lên thì lại chuyển về làn 2.

Trường hợp xe phía trước đang chạy ở làn số 1 với tốc độ thấp hơn, nhưng vẫn trong giới hạn tốc độ cho phép, thí sinh không tự ý vượt bên phải. Người lái phải bật xi-nhan trái, kết hợp tín hiệu như còi, đèn hoặc loa để báo cho xe phía trước. Khi bảo đảm an toàn, xe phía trước sẽ chuyển sang làn số 2 để nhường đường. Thí sinh sau đó dùng làn số 1 để vượt và tiếp tục trở lại làn số 2 sau khi hoàn tất thao tác.

Mô tả phần thi kỹ năng sử dụng làn vượt xe trong bài thi sát hạch bằng lái ôtô (Ảnh: Cục CSGT)

Người dự sát hạch luôn để làn đường số 1 để lưu thông tốc độ cao và dành cho vượt xe. Qua đó để tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe trên đường, giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn.

Cục CSGT cho biết phần thi này sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/3/2027.

Trước đó, Cục CSGT xác nhận sẽ bắt đầu thí điểm làn vượt xe trên các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình). Trên các tuyến này, làn đường sát dải phân cách giữa sẽ trở thành làn đường dành riêng để vượt xe.

Phương tiện chỉ sử dụng làn này để vượt xe phía trước. Sau khi vượt xong và bảo đảm khoảng cách an toàn, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải chuyển trở lại làn đường bên phải. Ngoài ra, phương tiện không được phép chạy liên tục trên làn vượt khi các làn bên phải hoàn toàn trống.

Cùng với phương án bố trí làn vượt xe, các tuyến cao tốc nói trên được đề xuất kết hợp điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h.