Việt Nam chính thức có thêm một phường tên chỉ vỏn vẹn 1 từ

Việc thành lập phường Kép là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá của địa phương thời gian qua.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, tối ngày 14/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kép long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Kép thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 04/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Theo Nghị quyết, phường Kép được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 58,59 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 42,5 nghìn người, với 18 thôn được chuyển thành các tổ dân phố; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/9/2026.

Việc thành lập phường Kép là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá của địa phương thời gian qua. Giai đoạn 2023 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Kép đạt 14,99%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đô thị, trong đó công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm tới 85,13%. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 72,30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm chỉ còn 0,54%.

Những kết quả toàn diện trên mọi mặt từ y tế, giáo dục, văn hóa truyền thống đến an ninh quốc phòng chính là bệ phóng vững chắc để Kép tự tin chuyển từ mô hình quản lý nông thôn sang chính quyền đô thị.

Theo định hướng đến năm 2030, địa phương phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm; đến năm 2027 không còn hộ nghèo.

Để tạo động lực tăng trưởng, xã Kép tập trung khai thác lợi thế giao thông, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm thu hút công nghiệp sạch, công nghệ cao.

Song song với đó, đẩy mạnh phát triển logistics, thương mại, dịch vụ, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, tâm linh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng một đô thị Kép thông minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh việc thành lập phường Kép là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mới về vị thế, không gian phát triển và phương thức quản trị của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khẳng định Kép là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng anh hùng, đồng thời sở hữu vị trí giao thương chiến lược, đặc biệt là tiềm năng phát triển dịch vụ logistics gắn với Ga liên vận quốc tế Kép.

Để phường Kép phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Việt Oanh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương tập trung khẩn trương ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung hoàn thiện hạ tầng và nâng cao thực chất chất lượng các tiêu chí đô thị.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kép (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh)

Biến lợi thế cửa ngõ giao thông và Ga liên vận quốc tế Kép thành động lực phát triển khác biệt; phát triển logistics, kho vận, thương mại và dịch vụ hỗ trợ. Xây dựng Kép thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại nhưng giữ trọn chiều sâu văn hóa và bản sắc của vùng đất anh hùng.

Hướng mọi thành quả phát triển đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân; làm tốt công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự. Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị gần dân, trọng dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo phục vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Công Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kép trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo định hướng.

Chủ tịch HĐND xã Kép khẳng định việc thành lập phường Kép là cơ hội, là thời khắc lịch sử của địa phương, đưa Kép như một “đoàn tàu cao tốc, bắt đầu rời ga để tiến về tương lai tươi sáng”.

Đảng bộ, chính quyền xã Kép đã sẵn sàng chuyển trạng thái từ mô hình quản lý nông nghiệp, nông thôn sang mô hình quản trị đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại.

Trong chặng đường mới, Kép lấy mục tiêu, thước đo là sự hài lòng, chất lượng đời sống Nhân dân làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, kiên trì thực hiện mục tiêu chuyển hóa lợi thế đặc biệt, phát triển theo hướng đô thị sinh thái, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics gắn với Ga liên vận quốc tế.

Thừa ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Nghị quyết thành lập phường Kép cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã và 02 cá nhân vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng Đề án thành lập phường Kép.