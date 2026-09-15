Chỉ trong 48h, VinFast xuất hiện thêm 2 đối thủ: Một của Elon Musk, một do cựu CEO Green SM sáng lập

Hai đối thủ đi theo hai con đường khác nhau, nhưng đều xuất hiện tại những sân chơi VinFast đang hiện diện.

Ngày 9/9/2026, CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập tại Hà Nội, đặt mục tiêu đưa xe máy điện và xe đạp điện đầu tiên ra thị trường vào năm sau.



Hai ngày sau, ngày 11/9, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam chính thức thành lập tại TP.HCM. Đây là pháp nhân mang tên hãng xe điện nổi tiếng do tỷ phú Elon Musk điều hành.

Tesla đặt chân vào thị trường ô tô Việt Nam



Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Tesla Motors Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên, trụ sở đặt tại Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, TP.HCM.



Doanh nghiệp có ba người đại diện theo pháp luật gồm David Jon Feinstein, Isabel Ching Fan và Nguyễn Mạnh Hùng. Đáng chú ý, David Jon Feinstein từng xuất hiện trong bộ máy quản lý của nhiều pháp nhân Tesla tại các thị trường khác như Canada và Đài Loan.



Các ngành nghề đăng ký của Tesla Motors Việt Nam bao gồm kinh doanh ô tô, phụ tùng và bộ phận phụ trợ của ô tô, cùng hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

Đây được xem là bước đi đáng chú ý bởi trước thời điểm trên, Tesla chưa tổ chức hoạt động bán xe chính thức quy mô lớn tại Việt Nam. Các mẫu Tesla xuất hiện trong nước chủ yếu được đưa về thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân.



Dù vậy, việc thành lập pháp nhân chưa đồng nghĩa Tesla sẽ ngay lập tức mở bán xe.



Hãng hiện chưa công bố kế hoạch cụ thể về thời điểm phân phối sản phẩm, mở showroom, trung tâm dịch vụ hay phát triển mạng lưới trạm sạc tại Việt Nam.



Nếu Tesla chính thức bán xe, một số dòng sản phẩm như Model 3 hay Model Y có thể đưa hãng này vào cùng sân chơi với các mẫu xe điện của VinFast ở nhóm sedan và SUV phổ thông - trung cao cấp.



Ở thời điểm hiện tại, VinFast đang tạo khoảng cách khá lớn về quy mô tại thị trường nội địa. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, hãng công bố đã bàn giao 137.697 ô tô điện tại Việt Nam. Trong tháng 7, doanh số đạt 21.781 chiếc.



Trước đó, VinFast đã bán 175.099 ô tô điện trong năm 2025, qua đó dẫn đầu toàn thị trường ô tô Việt Nam.



Rời Green SM, Cựu CEO Nguyễn Văn Thanh lập startup xe điện

Nếu Tesla là một đối thủ tiềm năng đến từ nước ngoài, AVES lại có mối liên hệ đáng chú ý với chính hệ sinh thái xe điện Việt Nam.



CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES được thành lập ngày 9/9/2026 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng.



Cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Văn Thanh, người góp 25,5 tỷ đồng và nắm 85% vốn. Ông Thanh từng giữ chức Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, doanh nghiệp sở hữu và vận hành hãng taxi điện Green SM, trước khi rời vị trí này khoảng ba tháng trước khi AVES được thành lập.



Một nhân vật đáng chú ý khác là ông Lê Hoàng Long, nắm 10% vốn và giữ vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES.



Ông Long từng là Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega và từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast. Cổ đông còn lại là ông Triệu Tuyên Hoàng, sở hữu 5% vốn.



Như vậy, đội ngũ sáng lập AVES có những nhân sự từng trực tiếp tham gia thị trường xe điện Việt Nam, trong đó hai vị trí chủ chốt từng làm việc tại Green SM và VinFast.



AVES định hướng phát triển ba lĩnh vực gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong giai đoạn đầu, phương tiện điện được ưu tiên thương mại hóa.



Hai sản phẩm đầu tiên dự kiến là xe máy điện và xe đạp điện, với kế hoạch ra mắt vào mùa hè năm 2027.

Từ nay đến thời điểm đó, AVES cho biết sẽ xây dựng đội ngũ, chuẩn bị nhà máy và triển khai trung tâm R&D tại Hưng Yên. Hình ảnh nhận diện do doanh nghiệp công bố còn xuất hiện các thiết kế xe tay ga, xe máy phong cách thể thao và xe ba bánh chở hàng, dù chưa có lịch thương mại hóa cụ thể.



Khác với Tesla, AVES chưa cạnh tranh với VinFast ở ô tô điện. Điểm va chạm trực tiếp hơn nằm ở thị trường xe máy điện.



Đây cũng đang là một trong những mảng tăng trưởng mạnh của VinFast.



Trong quý I/2026, VinFast cho biết đã bàn giao 143.136 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 219% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 3, hãng xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện và nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng.



VinFast hiện cũng mở rộng danh mục xe máy điện từ nhóm phổ thông sang cao cấp và thể thao. Đầu năm 2026, hãng công bố quy hoạch ba dòng sản phẩm và bổ sung 7 mẫu mới bên cạnh các dòng như Evo, Feliz, Vero X hay Viper.



Vì vậy, khi AVES ra mắt sản phẩm dự kiến vào năm 2027, startup của cựu CEO Green SM sẽ bước vào một thị trường đã có đối thủ sở hữu danh mục sản phẩm rộng và sản lượng lớn.

Hai đối thủ mới nhưng hai cuộc cạnh tranh khác nhau

Sự xuất hiện gần như cùng lúc của Tesla và AVES chưa đồng nghĩa VinFast sẽ lập tức đối mặt với hai cuộc cạnh tranh thị phần trực diện.



Tesla mới chỉ thành lập pháp nhân và chưa công bố thời điểm bán xe. Trong khi đó, AVES phải chờ đến mùa hè 2027 mới dự kiến đưa những sản phẩm đầu tiên ra thị trường.



Trong khi đó, VinFast đã hoạt động đồng thời ở cả ô tô điện, xe máy điện và xe đạp điện, đồng thời có lợi thế về nhà máy, hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và hạ tầng sạc rộng khắp trong nước.



Bởi vậy, lợi thế lớn nhất của VinFast hiện tại vẫn nằm ở vị thế người đi trước và quy mô hệ sinh thái đã hình thành.



Tuy nhiên, việc Tesla và AVES cùng lập pháp nhân chỉ cách nhau 2 ngày cũng cho thấy một thay đổi đáng chú ý: thị trường xe điện Việt Nam đang trở nên đông đúc hơn ở cả hai bánh lẫn bốn bánh. Ở mảng ô tô điện, VinFast ngày càng phải cạnh tranh với BYD, các hãng xe Trung Quốc và có thể sắp tới là Tesla; trong khi ở xe máy điện, Yadea, Dat Bike, Pega cùng AVES từ năm 2027 tiếp tục mở rộng số lượng nhà cung cấp.﻿