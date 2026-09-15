Bắt tạm giam nữ nhân viên Phan Thị Yến Nhi SN 2003

Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 7 người liên quan hoạt động buôn bán khí cười tại quán Saga, trong đó người điều hành đã thu hơn 284 triệu đồng chỉ trong khoảng nửa tháng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tập trung điều tra, làm rõ hoạt động buôn bán khí cười tại quán Saga, phường Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Các bị can gồm: Trương Minh Cảnh (SN 1987), Phan Thị Yến Nhi (SN 2003), cùng trú tỉnh Quảng Trị; Phạm Hoàng Gia Phong (SN 2002), trú tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Bang (SN 2003), trú phường Hải Châu; Lương Xuân Nhi (SN 2004), trú phường Điện Bàn Đông; Nguyễn Lê Minh Châu (SN 2000), trú phường Ngũ Hành Sơn và Nguyễn Lê Cẩm Tú (SN 1999), trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trương Minh Cảnh là người trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động tại quán Saga, số 04 An Thượng 4, phường Ngũ Hành Sơn. Trong quá trình kinh doanh, Cảnh mua các bình khí cười từ một nam thanh niên không rõ lai lịch, đưa về quán để bán cho khách có nhu cầu sử dụng.

Để thực hiện việc này, Cảnh chỉ đạo 6 nhân viên gồm Phạm Ngọc Bang, Lương Xuân Nhi, Phạm Hoàng Gia Phong, Nguyễn Lê Minh Châu, Phan Thị Yến Nhi và Nguyễn Lê Cẩm Tú hỗ trợ các công việc liên quan đến hoạt động bán khí cười cho khách.

Tài liệu điều tra xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 24/6 đến ngày 10/7, Cảnh đã thu hơn 284 triệu đồng từ việc bán khí cười. Số tiền này được Cảnh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, các bị can là nhân viên tại quán đều còn khá trẻ, trong đó nhiều người mới ngoài 20 tuổi. Mặc dù biết khí cười là mặt hàng bị cấm mua bán, các bị can vẫn tham gia, hỗ trợ Cảnh thực hiện việc mua bán tại quán. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định 6 nhân viên được Cảnh trả lương theo công việc như phục vụ, pha chế, thu ngân và không được hưởng riêng khoản tiền từ việc bán khí cười.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền thu lợi từ hoạt động buôn bán khí cười trong thời gian trước đó, đồng thời xác định vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.