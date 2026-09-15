Nguyễn Thị Hà Tuyên SN 1993 bất ngờ nhận 400.000.000 đồng từ tài khoản lạ: Công an lập tức xác minh giao dịch

Tài khoản bất ngờ nhận 400.000.000 đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an địa phương để xác minh và nhanh chóng hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.





Ngày 14/9/2026, Công an xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh, tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của một công dân liên quan đến giao dịch chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hà Tuyên (SN 1993, trú thôn Phú Giang, xã Kỳ Khang).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã tiến hành xác minh và làm việc với chị Tuyên để làm rõ nguồn gốc khoản tiền. Kết quả xác minh cho thấy chị Tuyên không thực hiện giao dịch, không có thỏa thuận hay liên hệ nào liên quan đến số tiền 400.000.000 đồng.

Khi được Công an xã thông báo đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Tuyên đã phối hợp xử lý vụ việc và tự nguyện chuyển trả đầy đủ 400.000.000 đồng cho người chuyển.

Việc hoàn trả được thực hiện sau khi cơ quan Công an xác minh, làm rõ giao dịch, qua đó giúp số tiền nhanh chóng trở về đúng chủ sở hữu.

Trước khoản tiền có giá trị lớn, việc chị Tuyên chủ động phối hợp và hoàn trả toàn bộ số tiền được Công an xã Kỳ Khang ghi nhận là hành động thể hiện sự trung thực và ý thức tôn trọng tài sản của người khác.

Công an xã Kỳ Khang cũng khuyến cáo người dân, khi phát hiện tài khoản nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, không tự ý rút, chuyển sang tài khoản khác hoặc sử dụng số tiền. Trường hợp xác định được chủ sở hữu, cần thực hiện việc hoàn trả; nếu chưa thể xác định người chuyển, nên liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

(Theo Công an xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh)