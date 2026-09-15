"Ông lớn" bảo hiểm nhân thọ chấm dứt hoạt động 3 văn phòng đại diện trong tháng 9

Công ty bảo hiểm cho biết, khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại các văn phòng lân cận được thông báo trên website.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) vừa thông báo chấm dứt hoạt động 3 văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Cà Mau kể từ ngày 1/9/2026.

Theo thông báo được Daiichi Life Việt Nam công bố ngày 7/9, 3 văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động gồm:

- Văn phòng đại diện Daiichi Life Việt Nam tại Hà Tĩnh, địa chỉ tại xóm Thanh Phú, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

- Văn phòng đại diện Daiichi Life Việt Nam tại Khánh Hòa, địa chỉ tại số 127 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Văn phòng đại diện Daiichi Life Việt Nam tại Cà Mau, địa chỉ tại Quốc lộ 1A, khóm 2, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Daiichi Life Việt Nam cho biết khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại các văn phòng lân cận được công ty thông báo trên website.

Về tình hình kinh doanh gần đây, theo báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Daiichi Life Việt Nam đạt hơn 7.988 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp mảng bảo hiểm giảm 17%, còn hơn 1.529 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động tài chính ghi nhận kết quả tích cực với lợi nhuận gộp hơn 1.819 tỷ đồng, tăng 10%. Nhờ đó, Daiichi Life Việt Nam đạt gần 1.509 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 1.163 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm, lần lượt tăng 25% và 20% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 84.431 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 17.712 tỷ đồng, sau khi doanh nghiệp đã chi 2.141 tỷ đồng để trả lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.