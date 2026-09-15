Ghé tiệm vàng lúc 7h07 sáng, 2 người nước ngoài giả vờ nói chuyện, trộm 3 vòng kiềng vàng trị giá 208 triệu đồng: Cảnh sát chặn bắt trên quốc lộ

2 người nước ngoài giả vờ trò chuyện để đánh lạc hướng chủ tiệm vàng, lấy 3 vòng kiềng trị giá khoảng 208 triệu đồng rồi bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng phối hợp truy bắt.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 7h07 ngày 15/9/2026, tại Tiệm vàng Tiến Viễn, địa chỉ tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu, xảy ra vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, có 2 đối tượng là người nước ngoài (1 nam, 1 nữ) đi vào Tiệm vàng Tiến Viễn do anh Mai Tấn Viễn, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu làm chủ.

Tại đây, đối tượng nam tiếp cận, bắt chuyện với chủ tiệm nhằm tạo sự chú ý; trong khi đó, đối tượng nữ lén tiếp cận tủ vàng phía bên trong, tự ý mở tủ (tủ đang cắm sẵn chìa khóa) và lấy 3 vòng kiềng bằng vàng, tổng trị giá khoảng 208 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã bắt được nhóm người này. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Khi bị chủ tiệm phát hiện, đối tượng nữ làm rơi lại số vàng ngay dưới tủ. Sau đó, cả 02 đối tượng nhanh chóng bỏ chạy ra phía 01 ô tô màu trắng, biển kiểm soát 79A-481.80 đang đỗ phía đối diện Tiệm vàng Tiến Viễn và lên xe bỏ chạy theo hướng Bắc.

Ngay sau khi tiếp nhận chuông báo động khẩn cấp từ Tiệm vàng Tiến Viễn qua số điện thoại trực ban của đơn vị, Công an phường Sông Cầu đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức truy xét nhanh phương tiện và hướng di chuyển của các đối tượng; đồng thời báo cáo Phòng PC08 Công an tỉnh và đề nghị Công an xã Xuân Lộc phối hợp hỗ trợ truy bắt.

Đến khoảng 08 giờ 00 phút cùng ngày, lực lượng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an xã Xuân Lộc đã tổ chức chặn bắt 04 đối tượng (gồm 02 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi tại Tiệm vàng và 02 đối tượng cùng di chuyển trên phương tiện) tại vị trí Km14+70 QL1D, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.