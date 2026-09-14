Mừng lên thành phố, hộ nghèo Bắc Ninh được nhận 1 triệu đồng

Bắc Ninh bố trí hơn 65 tỷ đồng tặng quà người có công và hỗ trợ hộ nghèo, trong đó mỗi hộ nghèo được nhận 1 triệu đồng nhân dịp trở thành thành phố.

Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường nhân dịp tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố Bắc Ninh theo Nghị quyết của Quốc hội. Tổng kinh phí được bổ sung gần 245 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Trong đó, đáng chú ý, hơn 65,7 tỷ đồng được bố trí để hỗ trợ kinh phí tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thuộc Nghị quyết số 67/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của HĐND tỉnh và tặng quà cho hộ nghèo.

Cụ thể, người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ 1 triệu đồng/đối tượng (tiền mặt). Đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/hộ (tiền mặt).

Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc chi trả hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách do UBND các xã, phường tổ chức thực hiện và hoàn thành trước ngày 19/9.

Cùng với việc chăm lo các gia đình chính sách và hộ nghèo, Bắc Ninh bố trí kinh phí để các địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng tỉnh trở thành thành phố. Cụ thể, 78,6 tỷ đồng được hỗ trợ các thôn, tổ dân phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động chào mừng khác.

Theo đó, thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên được hỗ trợ 75 triệu đồng/thôn, tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố còn lại được hỗ trợ 50 triệu đồng/thôn, tổ dân phố.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh bố trí 60 tỷ đồng hỗ trợ các xã được công nhận thành phường tổ chức lễ đón nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định khi thành lập phường, với mức 5 tỷ đồng/xã.