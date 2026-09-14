Nợ hơn 536 tỷ đồng liên quan đến thuế, một công ty có Phó Tổng giám đốc đang bị điều tra về tội lừa đảo

Công ty TNHH Ngọc Thiên (Hưng Yên) đang có tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ lên tới hơn 536 tỷ đồng. Ngoài ra, một lãnh đạo của doanh nghiệp này đang bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chi cục Hải quan khu vực IV (quản lý địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình) mới có báo cáo gửi Văn phòng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) danh sách doanh nghiệp nợ thuế tháng 8/2026.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Ngọc Thiên (thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) đang có tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ lên tới hơn 536 tỷ đồng, chiếm hơn 86% tổng số tiền của các doanh nghiệp trong danh sách.

Hiện, Công ty Ngọc Thiên được cơ quan hải quan xếp vào tình trạng nợ cưỡng chế. Công ty này chưa nộp thuế ấn định dù đang hoạt động bình thường. Cơ quan chức năng đang tiến hành các bước theo quy định liên quan để đưa vụ việc ra Tòa.

Về hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Ngọc Thiên có ngành nghề chính là bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Được thành lập năm 2005, theo dữ liệu ghi nhận được, vào tháng 8/2019, Công ty TNHH Ngọc Thiên nâng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên hơn 672 tỷ đồng.

Danh sách các thành viên góp vốn, gồm có: Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global hơn 306 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ hơn 45,5%); Trịnh Phan Thiên hơn 329,6 tỷ đồng (chiếm hơn 49%); Trịnh Thị Tấn 20 tỷ đồng (chiếm gần 3%); Trịnh Phan Diển 16 tỷ đồng (hơn 2,38%).

Các cá nhân, tổ chức góp vốn trên đều có địa chỉ liên lạc tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Tới tháng 1/2020, Ngọc Thiên Global nâng tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH Ngọc Thiên lên hơn 90,2%, với số tiền tương ứng là hơn 606,5 tỷ đồng. Lúc này, Trịnh Phan Thiên giảm vốn góp từ 329,6 tỷ đồng xuống còn gần 29,7 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ từ hơn 49% xuống còn hơn 4,4%. Trong khi đó, tỷ lệ vốn góp của 2 cá nhân còn lại được giữ nguyên.

Tháng 3/2023, Ngọc Thiên Global rút toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Ngọc Thiên. Lúc này, bà Tạ Thị Tấn nâng tỷ lệ vốn góp lên 45,6% với hơn 306,5 tỷ đồng. Cá nhân Trịnh Phan Diển nâng lên 176 tỷ đồng, chiếm hơn 26% vốn góp và Trịnh Phan Thiên ở mức gần 189,7 tỷ đồng, chiếm hơn 28,2%.

Hiện, bà Tạ Thị Tấn (sinh năm 1961) là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, bà Tấn đảm nhiệm vị trí này thay ông Chu Kim Sơn (sinh năm 1992) từ tháng 9/2025. Trước đó, ông Sơn chỉ giữ chức vụ Tổng giám đốc doanh nghiệp trong khoảng 1 tháng (từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2025).

Hồi đầu năm, VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố Trịnh Phan Thiên, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiên còn là Phó Tổng giám Công ty TNHH Ngọc Thiên.

Theo điều tra ban đầu, bị can Thiên đã gian dối khi dùng nhiều công ty khác nhau, đều do mình điều hành, để phát hành 3 đợt trái phiếu trái quy định có tổng giá trị hơn 1.253 tỷ đồng.

Sau đó, Thiên huy động được tổng số tiền hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp. Số tiền huy động được, bị can không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ phát hành trái phiếu đã cam kết, mà dùng hết cho cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.