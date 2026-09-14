Lũy kế 8 tháng năm 2026, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu khoảng 40.100 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Hơn 1.000 cửa hàng mở mới trong 8 tháng đều ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương, sau khi tính cả chi phí kho vận.

Doanh nghiệp Bách Hoá Xanh tăng tốc: Doanh thu 8 tháng vượt 40.000 tỷ đồng, mở mới hơn 1.000 cửa hàng Hoàng Hà • 14/09/2026 - 15:15

Lũy kế 8 tháng năm 2026, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu khoảng 40.100 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ. Hơn 1.000 cửa hàng mở mới trong 8 tháng đều ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương, sau khi tính cả chi phí kho vận.

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 129.431 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch doanh thu 185.000 tỷ đồng cho cả năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 70% mục tiêu đề ra.

Trong đó, Bách Hóa Xanh cho thấy tốc độ tăng trưởng vượt trội, với doanh thu 8 tháng đạt khoảng 40.100 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ (7 tháng đầu năm chỉ tăng trưởng 28%). Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hai ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Bên cạnh đó, tốc độ mở mới nhanh chóng của chuỗi này với hơn 1.000 cửa hàng mới trong 8 tháng cũng đóng góp vào đà tăng của doanh thu. Đáng chú ý, nhóm cửa hàng mở mới đều đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của mô hình mở rộng đang tiếp tục được cải thiện, khi Bách Hóa Xanh vừa đẩy nhanh tốc độ tăng số lượng điểm bán vừa duy trì khả năng sinh lời ở những cửa hàng mới.

Tính đến cuối tháng 8/2026, Bách Hóa Xanh có 3.612 cửa hàng, tăng đáng kể so với 3.378 cửa hàng vào cuối tháng 7.

Cập nhật tình hình kinh doanh 8 tháng đầu năm 2026 của MWG.

Cùng với đà tăng trưởng mạnh của Bách Hóa Xanh, các chuỗi bán lẻ thuộc Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh, gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh cũng tiếp tục đóng góp lớn vào kết quả chung của MWG.

Lũy kế 8 tháng, nhóm này đạt doanh thu 86.800 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. MWG cho biết tăng trưởng được ghi nhận trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với động lực chủ yếu đến từ hệ thống cửa hàng hiện hữu. Tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) đạt 30%.

Đáng chú ý, doanh thu từ mua trả chậm tăng 44% so với cùng kỳ và hiện chiếm 38% tổng doanh thu của nhóm.

Tại Indonesia, Erablue tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Sau 8 tháng, chuỗi đạt doanh thu 2.577 tỷ Rupiah, tăng 88% so với cùng kỳ. Erablue đã mở thêm 126 cửa hàng trong 8 tháng và đạt mức tăng trưởng doanh thu trên cửa hàng hiện hữu (SSSG) 14%.

MWG kỳ vọng hoạt động kinh doanh trong tháng 9 và quý IV/2026 sẽ được hỗ trợ bởi mùa tựu trường, các sản phẩm Apple mới và mùa mua sắm cuối năm. Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu khoảng 30% trong cả năm 2026.

Ở các chuỗi còn lại, An Khang ghi nhận doanh thu 8 tháng tăng 22% so với cùng kỳ. Chuỗi tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, với mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn trong cả năm.

Trong khi đó, doanh thu của AvaKids trong 8 tháng đầu năm duy trì ổn định so với cùng kỳ khi chuỗi tập trung vào tối ưu chi phí.

Đến cuối tháng 8, tổng mạng lưới của MWG đạt 7.447 cửa hàng, gồm 3.314 cửa hàng thuộc nhóm Điện Máy Xanh (bao gồm EraBlue), 3.612 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 426 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AvaKids.

Với kết quả sau 8 tháng, MWG đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao ở các mảng kinh doanh chủ lực. Riêng nhóm Điện Máy Xanh đã tăng 29% doanh thu, trong khi Bách Hóa Xanh tăng gần 32%, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu 30% trong năm nay.