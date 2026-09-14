Vừa bị thu hồi hơn 1,45 triệu m2 đất, chân dung doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 10.000ha cao su tại Lào, 3 sân golf và nắm 30% công ty sữa FrieslandCampina Việt Nam

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP - một doanh nghiệp Nhà nước của TP.HCM vừa bị thu hồi 1,45 triệu m2 đất.

UBND TP.HCM mới ban hành Quyết định về việc thu hồi khu đất hơn 1,45 triệu m2 tại phường Bình Dương để thi hành Bản án phúc thẩm số 912/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Khu đất trên vốn được cấp giấy chứng nhận cho Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV (XNK Bình Dương) và sau đó đăng ký biến động góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành (Tân Thành).

Theo UBND TPHCM, việc thu hồi nhằm thực hiện bản án đã có hiệu lực. Sau khi thu hồi, khu đất được bàn giao để Thành ủy TP.HCM tiếp nhận, quản lý theo nội dung bản án và quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, UBND TP.HCM yêu cầu Tân Thành, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (tên hiện tại của doanh nghiệp) và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm bàn giao khu đất trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp thực hiện việc xác định ranh giới, mốc giới, hiện trạng khu đất và lập biên bản bàn giao theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2026.

Với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tiền thân của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP là Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (cũ) cấp năm 1992.

Từ năm 2019, Tổng Công ty trở thành công ty đại chúng (UPCoM: PRT).

Tính đến cuối năm 2025, cổ đông Nhà nước tại PRT là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (trực thuộc Tỉnh uỷ Bình Dương cũ) chiếm tỷ lệ sở hữu gần 61%. Theo Luật doanh nghiệp 2020, FRT vẫn thuộc nhóm Doanh nghiệp Nhà nước.

Thông tin các công ty con, công ty liên kết của PRT. (Nguồn báo cáo thường niên 2025).

Về hoạt động, ‘ông lớn’ doanh nghiệp nhà nước này kinh doanh đa ngành, gồm các mảng: đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; logistics; dịch vụ golf & resort; chế biến sữa; may mặc; chế biến gỗ; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; trồng và chế biến mủ cao su.

Năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PRT đạt hơn 1.047 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với năm 2024 và vượt nhẹ kế hoạch (100,2%). Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 168,7 tỷ đồng (119,7% kế hoạch).

Sang năm 2026, PRT đặt mục tiêu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.166 tỷ đồng, tăng 111,5% so với 2025 và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 179,7 tỷ đồng, tăng 106,5% so với 2025.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PRT là hơn 909 tỷ đồng, đạt gần 80% mục tiêu đề ra. 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp là hơn 120 tỷ đồng, tương đương 67% mục tiêu cả năm.