Hà Nội biến Hoàng thành Thăng Long thành sân khấu đặc biệt, kể lại dòng chảy di sản nghìn năm theo cách hoàn toàn mới

Hoàng thành Thăng Long trở thành sân khấu đặc biệt, nơi di sản Hà Nội được kể lại bằng nghệ thuật truyền thống, công nghệ hiện đại và những sắc màu văn hóa từ nhiều vùng miền, quốc gia.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II - nơi tôn vinh giá trị nghìn năm văn hiến của Thủ đô

Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hơn 100 nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh Festival diễn ra trong không gian Hoàng thành Thăng Long, Di sản Văn hóa thế giới, tiếp nối hành trình tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, có truyền thống nghìn năm văn hiến, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, đồng thời sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Sự giao thoa giữa văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng cùng những di sản văn hóa đặc trưng đã góp phần bồi đắp nên một Hà Nội giàu bản sắc.

“Đây là nền tảng vững chắc để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng ‘Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối’.”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu.

Theo bà Vũ Thu Hà, định hướng này gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị nhân văn và ký ức, đồng thời hướng tới việc chuyển hóa di sản thành “tài sản sống”, tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô. Trong đó có Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Sáng tạo Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và không gian hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện có hơn 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc. Đáng chú ý, Festival năm nay có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, cùng hơn 100 nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Thủ đô. Các nghệ nhân, cộng đồng trực tiếp tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản.

Một điểm mới được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh là Festival năm 2026 lần đầu có sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên đến từ TP.HCM, TP Huế, tỉnh Điện Biên và tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của 3 đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Sự tham gia này góp phần mở rộng không gian giao lưu văn hóa, kết nối các giá trị truyền thống của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

“Festival từng bước đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một điểm đến văn hóa, nơi hội tụ và tôn vinh các giá trị truyền thống đặc sắc, kết nối với tinh thần sáng tạo”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói.

Theo bà Vũ Thu Hà, Festival cũng tạo không gian để các nghệ nhân dân gian gặp gỡ nghệ sĩ, nhà sáng tạo trẻ, cùng làm mới và làm giàu thêm những giá trị bản sắc văn hóa trong dòng chảy di sản văn hóa nhân loại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định ý nghĩa của Festival trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế.

“Với ý nghĩa đó, tôi tuyên bố Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tuyên bố.

90 phút nghệ thuật giữa lòng di sản nghìn năm

Nếu chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” là sợi chỉ xuyên suốt Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, thì sân khấu khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long chính là nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau.

Tối 11/9, trong không gian Hoàng thành Thăng Long, lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 mang đến một chương trình nghệ thuật kéo dài 90 phút, kết hợp giữa các giá trị truyền thống với ngôn ngữ sân khấu đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 mang đến một chương trình nghệ thuật kéo dài 90 phút

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở chính không gian tổ chức. Thay vì đưa câu chuyện về di sản lên một sân khấu hoàn toàn tách biệt, chương trình khai thác Hoàng thành Thăng Long như một phần của sân khấu thực cảnh.

Mở đầu chương trình là chương I với tên gọi “Đánh thức di sản - Thắp sáng ngọn lửa di sản”. Công nghệ AR được sử dụng để tái hiện không gian Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long, tạo nên màn mở đầu kết nối trực tiếp giữa không gian di sản thật và hình ảnh trình diễn.

Tiếp đó, chương II “Giao lộ Di sản” đưa khán giả đi qua nhiều lát cắt văn hóa của Thăng Long - Hà Nội: từ làng nghề, phố nghề đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nét duyên Hà thành và những làn điệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ.

Đến chương III, “Giao thoa Đa sắc”, dòng chảy văn hóa được mở rộng khỏi không gian Hà Nội với sự xuất hiện của các đoàn nghệ thuật đến từ TP.HCM, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật quốc tế. Chương trình khép lại bằng tiết mục đồng ca “Hà Nội chào thế giới”

Một điểm đáng chú ý của Festival năm nay là quy mô giao lưu vùng miền và quốc tế được mở rộng. Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên, Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk và Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM mang tới những sắc màu nghệ thuật đặc trưng của từng vùng đất.

Đặc biệt, đoàn “HAN UL - Âm vang Hàn Quốc” gồm 19 thành viên mang đến hai tiết mục: trình diễn nhạc cụ truyền thống Samulnori và trình diễn Hanbok do các người mẫu cao niên Hàn Quốc thể hiện. Đây cũng là điểm nhấn cho sự giao lưu không chỉ giữa các quốc gia mà còn giữa các thế hệ.

Công nghệ là một phần quan trọng trong cách Festival kể câu chuyện về di sản. Sân khấu thực cảnh tại Hoàng thành Thăng Long kết hợp 3D Mapping, AR, sàn xoay, bàn nâng, ba lăng lập trình, laser mapping cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED hiện đại.

Không gian sân khấu cũng được kết nối với các “điểm cầu” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, làng gốm Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Hình ảnh từ những không gian di sản này được lồng ghép vào chương trình, tạo cảm giác khán giả đang cùng lúc “dịch chuyển” qua nhiều lát cắt văn hóa của Hà Nội.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II chính thức trở lại với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow", được định vị như một IP văn hóa với câu chuyện xuyên suốt. Festival Thăng Long 2026 hướng tới kết nối di sản, nghệ thuật và sáng tạo để cùng hòa chung một dòng chảy, từng bước trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia và vươn ra quốc tế. Chuỗi các sự kiện trong festival xoay quanh ba lớp kết nối: Di sản quá khứ - Nghệ thuật hiện tại - Sáng tạo tương lai, diễn ra từ 11 - 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng.

Fandom Yêu Nước là chuỗi hoạt động do Kenh14 sáng tạo và thực hiện, nhằm hưởng ứng tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ và lan tỏa tình yêu văn hoá Việt qua âm nhạc, nghệ thuật, trải nghiệm. Chủ đề năm nay của Fandom Yêu Nước là “Văn hóa kiến tạo sức mạnh Quốc gia”, lấy nền tảng từ công nghiệp văn hóa - chiếc chìa khóa mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước. Và sức mạnh Quốc gia ấy không tự nhiên có, mà được nuôi dưỡng từ sự trân trọng những giá trị bản sắc cùng tinh thần sáng tạo không ngừng đổi mới. Tiếp nối chuỗi hoạt động trong năm 2026, Fandom Yêu Nước đồng hành cùng Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 qua booth trải nghiệm di sản, mang đến không gian để người trẻ chạm vào nét văn hóa truyền thống bằng chính ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ mình.



