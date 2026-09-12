Toàn cảnh Festival Thăng Long - Hà Nội khai mạc: AR, 3D Mapping phủ sân khấu, nghệ sĩ 4 nước cùng xuất hiện

Từ những hình ảnh quen thuộc của Hoàng thành Thăng Long đến nghệ thuật Huế, Tây Bắc, Tây Nguyên và các màn trình diễn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 mở ra một không gian nơi di sản, nghệ thuật và công nghệ cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô.

Tại lễ khai mạc, sân khấu được dựng ngoài trời với quy mô lớn, kết hợp giữa thực cảnh, âm thanh, ánh sáng và nhiều công nghệ trình chiếu hiện đại. Xuyên suốt chương trình, không gian biểu diễn liên tục được thay đổi theo từng tiết mục, khi những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội được đưa lên sân khấu bằng AR, 3D Mapping, laser mapping, màn hình LED, sàn xoay và hệ thống sân khấu nâng hạ.

Điểm đáng chú ý là công nghệ được sử dụng để nối các lớp câu chuyện trong chương trình, thể hiện sự sáng tạo kết hợp với nghệ thuật, văn hóa. Từ Đoan Môn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Gươm đến làng gốm Bát Tràng, những hình ảnh gắn với Hà Nội lần lượt xuất hiện, chuyển đổi và hòa vào âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình được chia thành 3 phần, tương ứng với 3 chủ đề: “Đánh thức di sản - Thắp sáng ngọn lửa di sản”, “Giao lộ Di sản” và “Giao thoa Đa sắc”. Nếu phần đầu đưa khán giả trở lại với những lớp trầm tích của Hoàng thành, phần giữa mở ra câu chuyện về văn hóa Hà Nội, thì phần cuối mở rộng dòng chảy ấy ra nhiều vùng miền và quốc gia.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”

Sự kết hợp giữa di sản, nghệ thuật, sáng tạo và công nghệ

Mở đầu chương trình là "Đánh thức di sản - Thắp sáng ngọn lửa di sản", nơi Hoàng thành Thăng Long trở thành một phần của sân khấu. Hình ảnh Đoan Môn được tái hiện bằng công nghệ AR, tạo nên màn mở đầu vừa mang tính giới thiệu không gian di sản, vừa đặt nền cho cách kể chuyện xuyên suốt đêm khai mạc.

Từ những công trình có thật trước mắt, sân khấu liên tục chuyển sang những không gian được tạo dựng bằng ánh sáng và hình ảnh. 3D Mapping phủ lên các bề mặt kiến trúc, laser mapping tạo những lớp chuyển động, trong khi màn hình LED và hệ thống sân khấu nâng hạ giúp các tiết mục thay đổi về không gian chỉ trong thời gian ngắn.

Cách dàn dựng này khiến Hoàng thành Thăng Long trở thành một điểm nhấn của chương trình. Di sản có sẵn của không gian được kết nối với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, để những hình ảnh vốn quen thuộc với người Hà Nội được nhìn lại trong một cách thể hiện khác.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, kết hợp công nghệ, sáng tạo và nghệ thuật

Sau phần mở đầu, chương trình chuyển sang chương 2 với tên gọi “Giao lộ Di sản”. Đây cũng là lúc câu chuyện rời khỏi những công trình biểu tượng để đi sâu hơn vào đời sống văn hóa của Hà Nội. Làng nghề, phố nghề, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, văn hóa phố phường và những làn điệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ lần lượt xuất hiện trong các tiết mục.

Nếu phần đầu tạo ấn tượng bằng quy mô hình ảnh và công nghệ, phần này có nhiều chất liệu gần với đời sống văn hóa của Thủ đô. Những làn điệu dân gian được đặt cạnh âm nhạc đương đại, các chất liệu truyền thống được đưa lên sân khấu hiện đại một cách mãn nhãn, bùng nổ.

Sự thay đổi về hình ảnh, âm nhạc và không gian biểu diễn đi cùng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tạo nên một không gian văn hóa nghệ thuật đúng nghĩa. NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê cùng các ca sĩ Tùng Dương, Ngọc Anh, ca nương Kiều Anh, Ngô Lan Hương, nhóm Oplus... đều để lại dấu ấn trong các tiết mục xuyên suốt chương trình. Mỗi nghệ sĩ xuất hiện ở một màu sắc khác nhau, từ nghệ thuật truyền thống, những làn điệu dân gian cho tới âm nhạc đương đại.

Đến phần cuối, “Giao thoa Đa sắc”, quy mô câu chuyện được mở rộng rõ rệt. Sân khấu Hoàng thành không còn chỉ kể câu chuyện của Hà Nội mà trở thành nơi nhiều chất liệu văn hóa khác nhau cùng xuất hiện.

Ca sĩ Tùng Dương, Ngô Lan Hương và nhiều nghệ sĩ đem lại dấu ấn cho chương trình

Từ giao thoa vùng miền đến sân khấu quốc tế: Hà Nội chào thế giới

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của phần "Giao thoa Đa sắc" là cách chương trình đưa nhiều vùng văn hóa của Việt Nam về cùng một sân khấu.

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế mang đến những tiết mục gắn với nghệ thuật cung đình và ca kịch Huế. Sau đó, không khí tiếp tục thay đổi khi Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên đưa âm hưởng Tây Bắc lên sân khấu, rồi Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk giới thiệu những chất liệu nghệ thuật đặc trưng của Tây Nguyên.

Từ miền Trung, Tây Bắc, Tây Nguyên, chương trình tiếp tục đi xuống phía Nam với sự xuất hiện của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM. Những loại hình nghệ thuật vốn có không gian, ngôn ngữ biểu diễn và màu sắc rất khác nhau được đặt cạnh nhau trong cùng một chương trình.

Điểm thú vị nằm ở chính sự chuyển đổi liên tục ấy. Sau một tiết mục mang màu sắc Huế, sân khấu có thể lập tức chuyển sang âm hưởng Tây Bắc; từ Tây Nguyên lại nối sang hát bội Nam Bộ. Thay vì cố gắng tạo ra một màu sắc đồng nhất, chương trình giữ lại sự khác biệt của từng vùng và đưa vào cùng một dòng chảy.

Những màn trình diễn mang đậm văn hóa đặc trưng của từng vùng miền

Từ câu chuyện giao thoa giữa các vùng miền, sân khấu tiếp tục mở rộng ra quốc tế với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Trong đó, đoàn “HAN UL - Âm vang Hàn Quốc” gồm 19 thành viên mang tới hai tiết mục là trình diễn nhạc cụ truyền thống Samulnori và trình diễn Hanbok. Nếu Samulnori gây chú ý bởi nhịp điệu và năng lượng của phần trình diễn nhạc cụ truyền thống, màn trình diễn Hanbok lại tạo một màu sắc khá khác khi có sự tham gia của những người mẫu cao niên Hàn Quốc.

Sự xuất hiện của những người mẫu cao niên trên sân khấu khiến phần giao lưu văn hóa trở nên khác với một màn trình diễn thời trang thông thường. Cùng với trang phục truyền thống, tiết mục mang đến một cách giới thiệu văn hóa Hàn Quốc thông qua hình ảnh những thế hệ khác nhau.

Bên cạnh Hàn Quốc, các tiết mục mang màu sắc Nhật Bản và Ấn Độ cũng góp mặt, tiếp tục mở rộng không gian văn hóa của chương trình. Từ những di sản ngay tại Hoàng thành Thăng Long, sân khấu lần lượt đi qua các vùng miền Việt Nam rồi kết nối với những nền văn hóa ở châu Á.

Các tiết mục đến từ nghệ sĩ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ trở thành điểm nhấn đặc sắc

Đó cũng là điểm kết nối rõ nhất của đêm khai mạc: Hà Nội được đặt ở trung tâm của một dòng chảy văn hóa rộng hơn, nơi những giá trị cũ không đứng yên mà được đưa vào nghệ thuật biểu diễn, công nghệ và những cuộc giao lưu mới.

Sau đêm khai mạc, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II tiếp tục diễn ra đến ngày 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn thành phố. Các hoạt động trải rộng từ chương trình nghệ thuật, giao lưu quốc tế, giới thiệu di sản, văn hóa làng nghề đến những chương trình hướng tới khán giả trẻ.

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 được định vị như một IP văn hóa với câu chuyện xuyên suốt, kết nối di sản quá khứ - nghệ thuật hiện tại - sáng tạo tương lai. Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng trở thành những điểm diễn ra các hoạt động trong suốt 10 ngày của festival.