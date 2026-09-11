Tất Minh thành kỹ sư, Văn Hiếu đỗ bác sĩ nội trú: 10 năm cõng nhau đi học, giờ đi riêng vẫn đi rất xa

Tất Minh và Văn Hiếu đã tự đi con đường của riêng mình, mang theo hành trang là ước mơ, nỗ lực và một tình bạn đáng trân trọng.

Năm 2020, Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu (sinh năm 2002, xã Đồng Tiến, Thanh Hóa) được nhiều người biết đến qua hình ảnh Hiếu cõng người bạn của mình đến trường suốt 10 năm. Câu chuyện ấy trở thành một trong những niềm cảm hứng được nhắc đến nhiều nhất tại WeChoice Awards 2020 - Diệu kỳ Việt Nam.

Sau kỳ thi đại học, khi không còn học chung một lớp, không còn ngày ngày cùng đến trường, mỗi người bắt đầu một hành trình riêng. Tất Minh chọn công nghệ, Văn Hiếu theo đuổi ngành Y.

Năm 2026, câu chuyện về Tất Minh và Văn Hiếu không chỉ có 10 năm cùng nhau đi học. Nó còn có 6 năm tiếp theo và cả tương lai sau này, khi cả hai tiếp tục có thêm những cột mốc mới trong cuộc đời.

6 năm sau câu chuyện "10 năm cõng bạn đi học": Tất Minh trở thành kỹ sư, Văn Hiếu là bác sĩ nội trú

Nguyễn Tất Minh sinh ra với khuyết tật bẩm sinh: hai chân bị liệt, tay phải không thể cử động. Càng lớn, đôi chân của Minh càng teo lại, việc tự di chuyển vì thế càng khó khăn.

Từ năm lớp 2, Ngô Văn Hiếu bắt đầu cõng người bạn cùng xóm đến trường. Hai cậu bé cùng học cấp 1, rồi cấp 2 và sau đó tiếp tục thi vào cùng một trường THPT.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, 10 năm học phổ thông trôi qua. Có những ngày cả hai dậy từ khoảng 4h30 để chuẩn bị đi học. Có những ngày đôi bạn bị ngã xe; có những ngày mưa gió, đường trơn hay việc di chuyển khó khăn, nhưng hai người vẫn tiếp tục đến lớp cùng nhau. Đổi lại là những “trái ngọt” khi cả hai trở thành học sinh giỏi tỉnh, thi đỗ đại học với điểm số top đầu.

Từ đây, Tất Minh và Văn Hiếu có lựa chọn riêng trên con đường của mình, không còn gặp nhau mỗi ngày.

Nguyễn Tất Minh đạt 28,1 điểm khối A với Toán 9,6, Vật lý 9,25 và Hóa học 9,25, trúng tuyển ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngô Văn Hiếu thi khối B, đạt 28,15 điểm với Toán 9,4, Hóa 9,75 và Sinh 9. Hiếu theo học ngành Y khoa tại Đại học Y Dược Thái Bình.

Với Tất Minh, 5 năm đại học tiếp tục đặt ra những thử thách riêng. Việc di chuyển trong khuôn viên trường hay những ngày thời tiết xấu đều khó khăn hơn với một người sử dụng xe lăn. Minh kể có những hôm mưa lớn, nước ngập cả sân, đường trơn và cậu phải nhờ bạn đến tận ký túc xá đón.

Nhưng Minh vẫn hoàn thành chương trình học. Cậu từng có thời gian thực tập tại một công ty công nghệ và dần xác định hướng đi trong lĩnh vực phần mềm. Mong muốn của Minh là có thể làm công việc cho phép làm từ xa để thuận tiện hơn trong việc di chuyển và sinh hoạt.

Năm 2025, Tất Minh tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học Máy tính với bằng loại Giỏi, GPA 3,23/4.

Ngày 10/5/2025, tại lễ trao bằng của Đại học Bách khoa Hà Nội, Văn Hiếu xuất hiện bên người bạn đã đồng hành suốt những năm học phổ thông và cõng bạn lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp.

Ngô Văn Hiếu cũng có con đường và thử thách của riêng mình. Năm 2020, Hiếu muốn vào ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội. Cậu đạt 28,15 điểm, trong khi điểm chuẩn năm đó là 28,4. Hiếu thiếu đúng 0,25 điểm.

Với câu chuyện đặc biệt của Hiếu và Tất Minh khi ấy, từng có ý kiến mong nhà trường xem xét đặc cách cho cậu. Nhưng Hiếu không muốn. Cậu nói nếu được đặc cách, mình cũng sẽ không nhận, bởi muốn bước vào ngôi trường ấy bằng chính năng lực của mình.

Sau đó, Hiếu trở thành sinh viên Y khoa của Đại học Y Dược Thái Bình. Cánh cửa Đại học Y Hà Nội khép lại, nhưng có vẻ cái tên ấy chưa bao giờ biến mất khỏi mục tiêu của Hiếu.

Hiếu không dành 6 năm đại học để tiếc 0,25 điểm đã thiếu. Cậu học ở nơi mình lựa chọn, hoàn thành chương trình Y khoa, rồi khi đã có thêm kiến thức, kinh nghiệm và một mục tiêu đủ rõ ràng, cậu quay lại thử sức với ngôi trường mình từng bỏ lỡ.

Năm 2026, sau 6 năm học Y khoa tại Đại học Y Dược Thái Bình, Hiếu tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội. Cậu đạt 20,76/30 điểm, xếp thứ 293 trong 780 thí sinh đủ điều kiện xuất hiện trong Match Day. Tại ngày lựa chọn chuyên ngành, Hiếu chọn Chẩn đoán hình ảnh. Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026, cậu sẽ bắt đầu 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội.

Vậy là sau 6 năm, Đại học Y Hà Nội - ngôi trường từng khiến Hiếu tiếc nuối 0,25 điểm năm nào cuối cùng cũng trở thành nơi cậu tiếp tục học tập, lần này với tư cách một bác sĩ nội trú.

Và có lẽ nghề y cũng là lựa chọn gắn với một phần câu chuyện của chính Hiếu. Từ những ngày còn là học sinh, cậu từng nói về mong muốn tìm ra những cách chữa trị để một ngày nào đó có thể giúp người bạn thân của mình: “Mình xem nhiều phim khoa học viễn tưởng thì thấy người ta có rất nhiều cách chữa lành đôi chân. Như lắp chân robot, hoặc tạo ra thuốc nào đấy để xương phát triển. Tuy rằng rất khó, nhưng mình vẫn muốn thử, và biết đâu đấy, lại được tận tay chữa đôi chân cho Minh”.

Đi cùng nhau Tất Minh - Văn Hiếu là đôi bạn nỗ lực, đi con đường riêng Tất Minh - Văn Hiếu là 2 người nỗ lực

6 năm trước, Tất Minh và Văn Hiếu được biết đến cùng một câu chuyện. Người ta nhớ đến 10 năm Hiếu cõng Minh đến trường, nhớ 2 cậu học sinh Thanh Hóa đã cùng nhau đi qua những năm tháng phổ thông, và nhớ một tình bạn bắt đầu từ những điều rất giản dị nhất và cũng xúc động nhất.

Nhưng sau câu chuyện ấy, mỗi người còn phải đi một quãng đường rất dài mà không có ai có thể thay thế.

Từ ngày rời mái trường phổ thông, Minh và Hiếu bước vào hai hành trình khác nhau. Đó là năm tháng học đại học, những kỳ thi, những ngày tự xoay xở với cuộc sống và những mục tiêu mà mỗi người lựa chọn cho mình. Nếu 10 năm trước đó, họ có thể cùng nhau đến trường mỗi ngày, thì những năm sau này, phần khó nhất của hành trình lại nằm ở chính sự bền bỉ của từng người.

Với Minh, đó là những năm học tại Bách khoa, là việc thích nghi với môi trường đại học và kiên trì theo đuổi ngành học mình đã chọn. Với Hiếu, đó là 6 năm học Y, là một lần bỏ lỡ Đại học Y Hà Nội chỉ vì 0,25 điểm, rồi tiếp tục học, tiếp tục thi và sau cùng quay lại chinh phục cánh cửa ấy bằng một con đường khác. Những kết quả hôm nay vì thế không chỉ là vài dòng thành tích hay con số. Đằng sau mỗi dấu mốc là nhiều năm mà họ phải tự mình học, tự mình cố gắng và tự mình đi qua những lúc khó khăn.

Có lẽ cũng vì thế mà khi nhìn lại câu chuyện của hai người sau 6 năm, hình ảnh Hiếu cõng Minh ngày nào nên được đặt cạnh một hình ảnh khác: hai người bạn đã lớn lên và tự xây dựng cuộc đời của mình. Một người không thể sống thay cho người kia. Sự đồng hành có thể cho họ thêm một điểm tựa, nhưng những năm tháng học tập, con đường nghề nghiệp, sự nỗ lực vẫn là phần việc mỗi người phải tự hoàn thành.

6 năm là một khoảng thời gian đủ dài để một tình bạn từ thời đi học thay đổi rất nhiều. Những cậu học sinh từng cùng nhau đến trường ngày nào giờ đã có công việc, mục tiêu và con đường riêng. Nhưng nhìn vào những gì cả hai đã làm được, có thể thấy câu chuyện năm xưa chưa bao giờ chỉ là chuyện một người giúp đỡ và một người được giúp đỡ. Đó còn là câu chuyện về hai người trẻ đã cùng bắt đầu từ một miền quê, cùng được trao cho nhau một điểm tựa, rồi mỗi người đều phải dùng chính sự nỗ lực của mình để đi đến nơi mình muốn.

Chặng đường phía trước của Tất Minh và Văn Hiếu vẫn còn dài. Minh sẽ tiếp tục với công việc trong lĩnh vực công nghệ, còn Hiếu chuẩn bị bước vào 3 năm bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội. Những mục tiêu phía trước có thể sẽ khác với những gì họ từng nghĩ ở tuổi 18, nhưng có một điều đã được chứng minh rằng cả hai vẫn đang tiếp tục nỗ lực trên con đường của chính mình.