Ngày đặc biệt tại Booth Fandom Yêu Nước ở Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội

Booth Fandom Yêu Nước tiếp tục trở thành “tọa độ” được nhiều người yêu thích tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow” đã chính thức diễn ra từ ngày 11/9 - 20/9. Đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ nhiều chương trình nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô, đồng thời tạo thêm không gian để công chúng trực tiếp khám phá và trải nghiệm.

Từ chiều 11/9, Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp khi thu hút đông đảo người đến tham quan, check-in, trải nghiệm loạt hoạt động trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026. Đặc biệt, 20h tối nay (11/9), chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long trở thành tâm điểm chú ý với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, khách mời.

Ảnh: BTC.

Đông đảo bạn trẻ có mặt tại Booth Fandom Yêu Nước ở Festival Thăng Long - Hà Nội 2026. Ảnh: BTC.

Trong không khí trước giờ khai mạc, Booth Fandom Yêu Nước cũng chính thức trở lại Hà Nội, tiếp tục đồng hành cùng Festival Thăng Long - Hà Nội 2026. Booth Fandom Yêu Nước được tổ chức trong 2 ngày 11-12/9 tại Hoàng thành Thăng Long, mang đến nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm văn hóa dành cho khách tham dự Festival.

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực booth đã có nhiều bạn trẻ ghé qua. Bên cạnh check-in, khách tham quan có thể tham gia minigame, nhận quà, khám phá các sản phẩm merchandise như áo, móc khoá,... nhận bánh, nước uống và trải nghiệm những hoạt động được thiết kế riêng cho sự kiện.

Ảnh: BTC.

Ảnh: BTC.

Ảnh: BTC.

Ai nấy hào hứng với hoạt động check - in. Ảnh: BTC.

Một trong những điểm được chú ý là workshop tranh gốm diễn ra từ 15h. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, người tham gia được trực tiếp tìm hiểu cách thực hiện, sau đó tự tay thực hành và hoàn thiện sản phẩm. Không gian workshop nhanh chóng trở thành một điểm dừng chân đông vui khi nhiều bạn trẻ cùng ngồi lại, làm tranh và trò chuyện.

Thay vì chỉ ghé qua chụp một bức ảnh, các hoạt động tại booth tạo cơ hội để khách tham quan tham gia vào những trải nghiệm gắn với văn hóa, nghệ thuật. Đây cũng là cách Fandom Yêu Nước đưa những chất liệu truyền thống đến gần hơn với cách tiếp cận của người trẻ.

Ảnh: BTC.

Ai cũng hào hứng với trải nghiệm này. Ảnh: BTC.

Ảnh: BTC.

Các hoạt động tại booth tạo cơ hội để khách tham quan tham gia vào những trải nghiệm gắn với văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: BTC.

Càng về chiều tối, lượng người tập trung tại khu vực booth càng đông. Các nhóm bạn, gia đình và nhiều bạn trẻ lần lượt chụp hình, chơi minigame và theo dõi những hoạt động diễn ra trước thềm chương trình khai mạc.

Đáng chú ý, trong ngày khai mạc Festival, Booth Fandom Yêu Nước còn có hoạt động giao lưu cùng các nghệ sĩ, khách mời. Một trong số đó là ca sĩ Tùng Dương - cái tên được nhiều khán giả mong chờ cũng có mặt tại Booth Fandom Yêu Nước để giao lưu cùng khán giả.

Fandom Yêu Nước là chuỗi hoạt động do Kenh14 sáng tạo và thực hiện, nhằm hưởng ứng tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ và lan tỏa tình yêu văn hoá Việt qua âm nhạc, nghệ thuật, trải nghiệm. Chủ đề năm nay của Fandom Yêu Nước là “Văn hóa kiến tạo sức mạnh Quốc gia”, lấy nền tảng từ công nghiệp văn hóa - chiếc chìa khóa mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước. Và sức mạnh Quốc gia ấy không tự nhiên có, mà được nuôi dưỡng từ sự trân trọng những giá trị bản sắc cùng tinh thần sáng tạo không ngừng đổi mới. Tiếp nối chuỗi hoạt động trong năm 2026, Fandom Yêu Nước đồng hành cùng Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 qua booth trải nghiệm di sản, mang đến không gian để người trẻ chạm vào nét văn hóa truyền thống bằng chính ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ mình.



