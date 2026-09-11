Sở thích thú vị của MC Lại Văn Sâm

Là một trong những gương mặt kỳ cựu của truyền hình Việt Nam, MC Lại Văn Sâm gây bất ngờ với sở thích “góp giọng” của mình.

Hiếm khi hát nhưng mỗi lần cất giọng đều gây chú ý

Những ngày gần đây, NSND Hồng Vân thường chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên MC Lại Văn Sâm, trong đó có cả những màn ca hát khiến khán giả thích thú. Vốn hiếm khi khoe giọng trước công chúng, nam MC kỳ cựu mỗi lần cất tiếng hát lại mang đến một hình ảnh khá khác biệt so với vai trò quen thuộc trên màn ảnh.

Một lần khác, NSND Hồng Vân đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cùng Lại Văn Sâm và Hồng Đào ca hát trên phố cổ Hội An. Hình ảnh các nghệ sĩ thoải mái hòa giọng, tạo không khí vui vẻ nhận được sự chú ý của khán giả.

Dù là một MC nổi tiếng với giọng nói quen thuộc qua nhiều chương trình truyền hình, Lại Văn Sâm lại khá ít khi thể hiện khả năng ca hát trước đông người. Đến khi tham gia chương trình “Có hẹn cùng thanh xuân”, Lại Văn Sâm không chỉ tham gia các hoạt động vui chơi cùng nhóm bạn nghệ sĩ mà còn có những màn thể hiện âm nhạc đầy ngẫu hứng. Ở tập cuối, ông thậm chí lần đầu thử sức với rap, tạo nên hình ảnh khác hẳn vẻ nghiêm túc thường thấy trên truyền hình.

Trước đó, một trong những lần Lại Văn Sâm để lộ sở thích ca hát được khán giả nhớ đến là trong chương trình “Ai là triệu phú”. Trong tập phát sóng ngày 6/12/2014, ông đến nhà cụ Kim Lành ở Huế để ghi hình. Trong cuộc trò chuyện, cụ Lành bất ngờ đề nghị nam MC hát tặng một ca khúc về Hà Nội.

Ban đầu, Lại Văn Sâm chỉ định hát một câu vì lo thời lượng chương trình. Tuy nhiên, cụ Lành không đồng ý và đề nghị ông hát trọn bài. Cuối cùng, nam MC đã thể hiện ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi khán giả được nghe Lại Văn Sâm hát một cách đầy đủ trên sóng truyền hình. Sau tiết mục, ông còn hỏi người chơi có hài lòng hay không.

Hát bằng tiếng Nga, coi đây là sở thích

Theo chia sẻ được đưa ra trong chương trình, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng từng tiết lộ bố mình vốn rất thích hát và luôn tìm cơ hội để được thể hiện sở thích này.

Không chỉ hát tiếng Việt, Lại Văn Sâm còn từng thể hiện ca khúc "Đàn sếu" bằng tiếng Nga trong một chương trình ghi hình.

Bên cạnh đó, ông cũng từng góp giọng trong một số dịp đặc biệt như chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" hay các video mừng sinh nhật VTV3.

Năm 2017, giọng hát của Lại Văn Sâm từng trở thành chủ đề được khán giả chú ý khi ông xuất hiện trong một đoạn video hậu trường thu âm ca khúc mừng sinh nhật Đài Truyền hình Việt Nam. Đoạn clip được trang fanpage Cà Phê Sáng chia sẻ ngày 31/3, ghi lại hậu trường thu âm của các nhà báo, biên tập viên và người dẫn chương trình quen thuộc nhân dịp kỷ niệm 10 năm phát sóng VTV3.

Trong số những gương mặt góp giọng có Lại Văn Sâm, vốn được khán giả biết đến chủ yếu qua giọng nói và phong cách dẫn chương trình, việc nam MC bất ngờ hát vài câu khiến nhiều người thích thú. Sau đó, đoạn video tiếp tục được sử dụng trong chương trình kỷ niệm 20 năm của kênh truyền hình Thể thao - Giải trí.

Điểm chung của những lần xuất hiện này là Lại Văn Sâm không xem ca hát như một hoạt động thường xuyên trước công chúng. Ông chủ yếu thể hiện khi có dịp đặc biệt hoặc khi được bạn bè, đồng nghiệp và người chơi đề nghị.

Có thể thấy, ca hát giống như một thú vui được MC Lại Văn Sâm thể hiện trong những dịp đặc biệt. Từ một bài hát được yêu cầu trong chương trình, những lần góp giọng cùng đồng nghiệp cho tới các màn rap, hát vui, nam MC kỳ cựu luôn tạo ra sự thích thú bởi hình ảnh gần gũi và khác với phong thái dẫn chương trình quen thuộc.

(Tổng hợp)