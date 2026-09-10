Thu nhập sau khi nghỉ hưu của MC Lại Văn Sâm

Khác biệt như thế nào với lúc chưa nghỉ hưu?

Lại Văn Sâm (sinh năm 1957) là MC, nhà báo có hơn 30 năm gắn bó với VTV. Ông từng dẫn dắt nhiều chương trình quen thuộc như SV 96, SV 2000, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú... Sau khoảng 30 năm làm việc tại VTV, nam MC chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/7/2017.

MC Lại Văn Sâm.

Tuy nhiên, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc Lại Văn Sâm rời xa truyền hình. Ông vẫn nhận lời dẫn một số chương trình và từng cho biết công việc sau khi nghỉ hưu thậm chí mang về cho mình nguồn thu nhập cao hơn thời còn làm việc chính thức.

Theo đó, trong buổi giới thiệu một gameshow tại TP.HCM vào năm 2019, Lại Văn Sâm cho biết thay đổi lớn nhất là ông có quyền chủ động lựa chọn chương trình mình muốn tham gia. Nếu trước đây có những chương trình ông “cần tham gia, nên tham gia thậm chí là phải tham gia”, thì sau khi nghỉ hưu, ông có thể cân nhắc và chỉ nhận những chương trình cảm thấy phù hợp.

Công việc vì thế vẫn khá bận rộn, thường xuyên phải di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM. Đắt show hơn cũng đồng nghĩa với thu nhập nhiều hơn.

MC kì cựu chia sẻ: “Sự thay đổi lớn nhất chắc là show nhiều hơn, thu nhập tăng hơn”.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Lại Văn Sâm trực tiếp đề cập đến thu nhập của mình sau khi nghỉ hưu. Tuy không tiết lộ con số cụ thể, song ông khá cởi mở khi chia sẻ về công việc và cuộc sống của mình sau khi rời VTV.

Sau khi nghỉ hưu, nam MC dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình và cũng nhận được nhiều show hơn.

Thực tế, trước khi rời VTV, MC Lại Văn Sâm đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong hơn 30 năm làm việc tại nhà đài. Ông bắt đầu với công việc dịch bản tin thể thao, sau đó chuyển sang bình luận bóng đá, dẫn chương trình và tham gia sản xuất.

Những năm đầu đi làm, mức thù lao của ông khá thấp. Khi sự nghiệp phát triển, thu nhập từ công việc truyền hình cũng dần thay đổi. Với Ai là triệu phú, Lại Văn Sâm từng tiết lộ mỗi chương trình ông nhận mức thù lao “lên đến tiền triệu”, nhưng không nói con số cụ thể.

Nam MC cũng từng chia sẻ về sự chênh lệch cát-xê trong giới dẫn chương trình. Theo ông, có những MC có thể nhận hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho một show, nhưng bản thân ông chưa từng nhận mức thù lao như vậy.

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60, Lại Văn Sâm vẫn tiếp tục xuất hiện trên truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, từ MC, host đến khách mời. Điểm khác biệt là ở thời điểm hiện tại, ông có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn công việc thay vì phải gắn với lịch trình cố định như trước.

Trong cuộc sống riêng, Lại Văn Sâm cũng không cho thấy hình ảnh quá xa hoa. Trước những thông tin cho rằng mình sở hữu biệt thự, nam MC từng phủ nhận và cho biết bản thân không có duyên với kinh doanh, cũng không có nhu cầu sống trong biệt thự. Lại Văn Sâm đang sống trong căn nhà rộng khoảng 40 m².

Một số góc bên trong căn nhà Lại Văn Sâm

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cũng cho thấy không gian sống của gia đình Lại Văn Sâm khá gọn gàng, ấm cúng. Phòng khách không quá rộng, đồ đạc được bố trí vừa phải; trên kệ tivi và tủ trang trí là những khung ảnh gia đình, đồ lưu niệm cùng một số vật dụng nhỏ.

Ở tuổi nghỉ hưu, Lại Văn Sâm vì thế vẫn tiếp tục làm công việc mình yêu thích, nhưng chủ động hơn về thời gian và lựa chọn. Ông không công bố một con số cụ thể về thu nhập hiện tại, song từng trực tiếp xác nhận rằng sau khi nghỉ hưu, mình “show nhiều hơn, thu nhập tăng hơn” so với thời còn làm việc tại VTV.