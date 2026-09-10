Sinh nhật Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh: Chúng mình có nhau!

Cả hai đều có sinh nhật trong tháng 9, cách nhau chỉ 2 ngày, và đều có những chia sẻ ẩn ý về tình yêu, hạnh phúc.

Sau khi công khai tình cảm tại ASEAN Cup, những cập nhật đời thường của Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh tiếp tục nhận được sự chú ý từ công chúng. Mới đây, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật của cả hai cũng nhanh chóng được nhiều người nhận ra: sinh nhật của Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh chỉ cách nhau đúng 2 ngày.

Lê Giang Patrik sinh ngày 8/9/1992. Trong bài đăng mừng tuổi mới, anh chia sẻ về một năm vừa qua với nhiều trải nghiệm đáng nhớ: “Thật khó tin một năm vừa qua đã có biết bao điều xảy ra. Một năm với những khoảnh khắc không thể nào quên, những bài học, tình yêu và cả những giấc mơ trở thành hiện thực”.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã gửi lời chúc và đồng hành cùng mình: “Biết ơn vì mình đang ở đây, vì những người luôn ở bên và vì từng bước trên hành trình này. Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời chúc sinh nhật và vì đã trở thành một phần trong hành trình ấy”.

Ảnh mừng sinh nhật của Lê Giang Patrik

Chỉ 2 ngày sau, đến lượt MC Hoàng Oanh đón tuổi mới. Cô sinh ngày 10/9/1990 nên vào ngày 9/9, cô đăng ảnh “pre-birthday”, chuẩn bị bước sang tuổi 36 vào ngày 10/9. Hoàng Oanh viết: “Oanh sẽ tròn 36 vào ngày mai! Một cô Ngựa đủ 3 con giáp, trời ơi ta nói nó cháy trong tinh thần như mới ra đời tuổi 16!”.

Nữ MC cũng tranh thủ “mở lời” cho những dự án mới trong tuổi 36: “Ai có dự án nào mới, hú Oanh ta vào việc ngay nhá!”.

Bộ ảnh sinh nhật của MC Hoàng Oanh

Trước đó, vào ngày 7/9 - trước sinh nhật Lê Giang Patrik 1 ngày, MC Hoàng Oanh cũng có những chia sẻ đáng chú ý. Cô đăng ảnh cùng một bộ ảnh đi du lịch nhưng có các chú thích khác nhau trên các nền tảng khác nhau. Ở Instagram, cô viết: "Hạnh phúc bắt đầu từ 1 giây trân trọng, rồi 1 ngày, 1 tháng, 1 năm… và 1 đời yêu thương". Ở TikTok, cô chia sẻ ngắn gọn: "Dễ thương" và gắn icon hình trái tim cùng 2 người nắm tay nhau.

Phía dưới các bài đăng của MC Hoàng Oanh, cư dân mạng tiếp tục gọi tên thủ môn Patrik. Việc hai người lần lượt đăng những khoảnh khắc đón tuổi mới chỉ cách nhau 2 ngày cũng khiến nhiều người thích thú.

Hình ảnh được Hoàng Oanh đăng trước sinh nhật Lê Giang Patrik 1 ngày

Lê Giang Patrik có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Sau thời gian thi đấu tại châu Âu, anh trở về Việt Nam chơi bóng từ năm 2023 và nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn nổi bật của V.League. Bên cạnh chuyên môn, Patrik còn gây thiện cảm nhờ ngoại hình điển trai và hình ảnh gần gũi.

Đầu năm 2026, Lê Giang Patrik chính thức hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và nhanh chóng được gọi lên ĐTQG. Tại ASEAN Cup, anh cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch và giành danh hiệu cá nhân Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Trong khi đó, Hoàng Oanh là MC, Á hậu và diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, nữ MC dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc con trai.

Từ đầu năm 2026, Hoàng Oanh đã công khai chuyện mình có bạn trai mới. Cô nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào như nắm tay, đi du lịch cùng nửa kia nhưng luôn khéo léo giấu kín danh tính và gương mặt của người đàn ông này.

Đến ngày 18/7/2026, sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra tại Thái Nguyên, tin đồn hẹn hò giữa Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik bắt đầu rộ lên. Hôm đó, nữ MC có mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển.

Sau khi trận đấu kết thúc, Lê Giang Patrik tiến đến khu vực khán đài và trực tiếp cởi áo đấu trao cho Hoàng Oanh. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những "hint" rõ ràng nhất về mối quan hệ của cả hai.

Tại trận Chung kết ASEAN Cup 2026, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ. Hoàng Oanh xuống sân chúc mừng người yêu và Lê Giang Patrik cũng đưa bạn gái cùng ăn mừng huy chương vô địch Đông Nam Á.

Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh cùng ăn mừng với cúp vô địch (Ảnh: Cu Đồng)

(Ảnh: IGNV)