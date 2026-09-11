"Đẹp hơn mỗi ngày" không chỉ từ vóc dáng - khám phá bí quyết khỏe đẹp từ các đại diện Miss World

Mỗi người phụ nữ đều có một định nghĩa riêng về vẻ đẹp và cũng có cách riêng để chạm đến phiên bản rạng rỡ nhất của mình.

Với bốn Hoa hậu Miss World đến từ Tây Ban Nha, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hành trình "Đẹp hơn mỗi ngày" bắt đầu từ những lựa chọn về lối sống cân bằng, yêu thương và chăm sóc bản thân để nuôi dưỡng vẻ đẹp bền vững từ bên trong.

Khơi nguồn rạng rỡ từ lối sống Địa Trung Hải

Quê hương của Elisabeth Reynés – Á hậu 1 Miss World 2026 và Miss World Châu Âu là hòn đảo Mallorca xinh đẹp thuộc quần đảo Balearic của Tây Ban Nha, nơi mang đậm dấu ấn ẩm thực Địa Trung Hải và nổi tiếng với những sản phẩm dầu ô liu chất lượng cao. Tây Ban Nha cũng là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu dầu ô liu. Vì vậy, dầu ô liu từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong lối sống của người dân nơi đây. Dầu ô liu hiện diện trong ẩm thực và những bí quyết chăm sóc vẻ đẹp được truyền qua nhiều thế hệ.

Elisabeth bật mí: "Dầu ô liu dường như có mặt khắp mọi nơi, kết hợp trong nhiều món ăn của Tây Ban Nha vì có hương vị đặc trưng tuyệt vời. Đặc biệt dầu ô liu extra virgin giàu vitamin E, polyphenol có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa, tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. Do đó, ngoài dùng phổ biến trong các món ăn, phụ nữ Tây Ban Nha cũng rất thích dùng dầu ô liu để chăm sóc da như tẩy trang hay ủ tóc để có làn da khỏe khoắn và mái tóc mềm mượt tự nhiên". Nàng hậu cũng quan niệm, vẻ đẹp nên bắt đầu từ bên trong, bằng những lựa chọn tốt cho cơ thể và nuôi dưỡng những thói quen lành mạnh mỗi ngày.

Ngoài ra, với Elisabeth, "Đẹp hơn mỗi ngày" không chỉ là hoàn thiện vẻ bên ngoài, mà còn là hành trình trở nên tốt đẹp hơn từ bên trong: biết thấu cảm, sẻ chia và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Từng trải qua chứng khó đọc (dyslexia) khi còn nhỏ, cô hiểu rõ những khó khăn mà trẻ em mắc chứng này phải đối mặt. Từ chính trải nghiệm ấy, Elisabeth đã sáng lập dự án The Rhythm of the Letters: The Right to Read (Tạm dịch: Nhịp điệu của những con chữ: Quyền được đọc). Cô đã dùng chính câu chuyện của mình để cùng tạo ra những thay đổi tích cực, mở rộng thêm cơ hội tiếp cận việc đọc cho trẻ em mắc dyslexia.

Ai cũng có một phiên bản đẹp hơn mỗi ngày

L ucrezia Melito Mangili - Miss World Ý tin rằng "Đẹp hơn mỗi ngày" không có khuôn mẫu có sẵn. Điều quan trọng là hiểu mình, yêu cơ thể mình và tìm được những phương pháp thực sự phù hợp. Trong đó, sức khỏe là nền tảng để nuôi dưỡng một cơ thể khỏe đẹp từ sâu bên trong. Khi đó, phụ nữ sẽ có đủ năng lượng để sống tích cực, tự tin hơn, hạnh phúc hơn và từng bước trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.

Sử dụng dầu ô liu extra virgin là một trong những thói quen của Lucrezia, từ việc bắt đầu ngày mới với một thìa dầu ô liu đến dùng trong các món ăn hằng ngày. Cô cũng tâm đắc những cách làm đẹp truyền thống như chăm sóc da và tóc bằng dầu ô liu – bí quyết được các bà, các mẹ Ý truyền lại qua nhiều thế hệ. "Dầu ô liu chính là một trong những bí quyết để tôi duy trì lối sống khỏe đẹp", Lucrezia chia sẻ.

Bên cạnh đó, tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống cũng là cách hoa hậu nước Ý chăm sóc bản thân. Theo cô, một cuốn sách hay, một buổi bơi lội, vài giờ tận hưởng không khí trong lành ngoài trời, thời gian bên thú cưng hay một bữa ăn ngon đều là những niềm vui tuy nhỏ nhưng đủ để cơ thể và tâm trí cô nạp lại năng lượng. Đó cũng chính là tinh thần La Dolce Vita của người Ý: tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị và tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.

Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ sự kiên trì với những lựa chọn lành mạnh

Mikaela Kasari - Miss World Hy Lạp và Sila Saraydemir - Miss World Thổ Nhĩ Kỳ có cùng quan niệm: "Đẹp hơn mỗi ngày" không đến từ một khoảnh khắc mà là hành trình chăm sóc bản thân từ bên trong, bằng việc kiên trì với những lựa chọn lành mạnh.

Mikaela Kasari - Miss World Hy Lạp nhấn mạnh, vóc dáng khỏe khoắn cân đối và nguồn năng lượng đầy sức sống mình có được nuôi dưỡng bằng sự kỷ luật. "Niềm đam mê bóng chuyền và thể thao giúp tôi duy trì thói quen vận động đều đặn; chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý giúp tôi duy trì sắc vóc. Tôi xem tất cả đều là một bước tiến giúp tôi hướng đến một cơ thể khỏe đẹp hơn mỗi ngày" - Miss World Hy Lạp chia sẻ.

Cùng triết lý ấy Sila Saraydemir - Miss World Thổ Nhĩ Kỳ lại chọn cách nhẹ nhàng hơn , tận hưởng từng thay đổi nhỏ và trân trọng sự tiến bộ theo nhịp riêng của bản thân. Cô tiến gần hơn đến phiên bản khỏe đẹp của chính mình với từ khóa sức khỏe và bắt đầu với những bữa ăn lành mạnh. Theo cô, khi có sức khỏe, mình mới có đủ năng lượng để sống vui, yêu thương, trải nghiệm và trở thành phiên bản mình mong muốn. "Hôm nay khỏe hơn một chút, vui hơn một chút, vậy cũng đã là một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua" - nàng hậu nhấn mạnh.

Trong đó, điều đặc biệt trong chế độ ăn của cả hai người đẹp đó là ưu tiên sự cân bằng và xem trọng việc kết hợp với dầu ô liu trong chế độ dinh dưỡng. Nếu như Mikaela chú trọng rau củ tươi, thực phẩm giàu đạm, thường kết hợp dầu ô liu vào các món salad ức gà hay cá nướng thì Sila thường không thể thiếu một lát bánh mì nướng cùng dầu ô liu extra virgin nguyên chất vào buổi sáng. Thậm chí người đẹp kể rằng, ở Thổ Nhĩ Kỳ, dầu ô liu không chỉ là một nguyên liệu trong bữa ăn, mà còn là một phần của văn hóa, ký ức gia đình và là cách mọi người chăm sóc bản thân từ những điều rất nhỏ.

Cũng bắt nguồn từ Tây Ban Nha, Olivoilà kế thừa tinh thần sống khỏe của Địa Trung Hải, mang những giá trị lâu đời ấy vào nhịp sống hiện đại và đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình chăm sóc sức khỏe, vẻ đẹp mỗi ngày.

Bốn hoa hậu, mỗi người một công thức riêng để "Đẹp hơn mỗi ngày", nhưng cùng chung một tinh thần: chăm sóc cơ thể, nuôi dưỡng vẻ đẹp bền vững từ bên trong và giữ năng lượng tích cực mỗi ngày. Đó cũng chính là hành trình mà Olivoilà đã bền bỉ đồng hành cùng phụ nữ suốt nhiều năm qua. Với vai trò Nhà tài trợ độc quyền ngành hàng Dầu Ô liu tại Miss World 2026, thương hiệu tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy: tôn vinh mỗi người phụ nữ tỏa sáng theo cách riêng, để ngày càng khỏe mạnh, rạng rỡ, tự tin và tiến gần hơn đến phiên bản "Đẹp hơn mỗi ngày" của chính mình.