5 hành trình cá nhân, 1 tinh thần "Sống Rộng" giữa lòng TP.HCM

Và ở giữa những hành trình cá nhân ấy, Ford Territory xuất hiện như một người đồng hành âm thầm.

Có một cô gái từng học Oxford, làm tài chính ở London, rồi một ngày quyết định về Việt Nam làm phiên dịch cabin chuyên nghiệp. Có một chàng trai từng quay video bằng điện thoại ở một khu chợ quê Phú Yên, giờ đã có dấu ấn tại thị trường thời trang quốc tế. Có một người phụ nữ ở tuổi 50 vẫn đang chạy marathon khắp thế giới. Có một nhóm bạn trẻ chọn lội xuống những dòng kênh đầy rác thay vì đứng nhìn. Và có một gia đình trẻ định cư gần 8 năm ở Canada chọn trở về Việt Nam để con hiểu được nguồn cội.

Năm con người, năm xuất phát điểm, năm lựa chọn sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở họ đều có chung một điều, không ai từ bỏ đam mê giữa chừng, và tất cả đều chọn tiếp tục bước về phía trước để chinh phục ước mơ của chính mình, dù con đường đó có gập ghềnh đến đâu. Đó cũng là lý do Ford Việt Nam chọn họ để mở đầu hành trình "Sống Rộng cùng Territory".

"Rộng" không chỉ là đi xa hơn

Người đầu tiên là Nguyễn Tiểu Phương, cái tên được mệnh danh là bông hồng thép của làng thể thao Việt Nam. Ở độ tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi, chị vẫn kiên trì theo đuổi những cột mốc mới, trở thành người Việt Nam đầu tiên hoàn thành 6 giải marathon danh giá nhất thế giới tại Tokyo, London, Berlin, Boston, Chicago và New York, đồng thời là người Việt đầu tiên toàn cầu giành suất tham dự Hyrox World Championship. Để có được những cột mốc ấy, chị vẫn tự chi trả cho các chuyến thi đấu bằng chính công việc của mình, một hành trình bền bỉ không có điểm dừng, chỉ có sự kiên trì được nối dài thêm mỗi ngày.

Nếu Tiểu Phương là câu chuyện về việc không lùi bước trước tuổi tác, thì Nguyễn Ngọc Nam Phương lại là câu chuyện về nghị lực để bắt đầu lại từ đầu. Cô từng có một hành trình mà nhiều người xem là mơ ước, gần 10 năm học tập và làm việc tại Anh, tốt nghiệp Đại học Oxford, làm việc trong ngành tài chính tại London. Nhưng khi nhận ra đó không phải con đường mình muốn đi tiếp, Phương chọn trở về Việt Nam, bắt đầu lại gần như từ số 0 với nghề phiên dịch cabin.

Harry Nista thì lại mang đến một câu chuyện khác về sự kiên trì, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Anh không có một sàn diễn lớn để khởi đầu, mà chỉ có quê nhà Phú Yên, một chiếc điện thoại và niềm đam mê thời trang, tự lên ý tưởng, tự quay, tự dựng những video từ chính những món đồ và khung cảnh đời thường nhất, không ê-kíp, không công ty quản lý đứng sau. Không từ bỏ giữa những ngày ít người biết đến, Harry kiên trì theo đuổi đam mê cho đến khi những nội dung từ khu chợ dân sinh giúp anh tạo được dấu ấn tại thị trường Trung Quốc, mở ra cơ hội bước vào những sân chơi thời trang lớn hơn.

Trong khi Harry chọn biến những điều bình thường thành khác biệt, Nguyễn Lương Ngọc lại chọn một hành trình không nhiều người đủ nghị lực để theo đuổi lâu dài. Có những dòng kênh đen đặc rác thải mà người ta chỉ muốn đứng thật xa, Ngọc lại chọn lội xuống trước, rồi kiên trì trở lại nhiều lần sau đó. Năm 2022, anh cùng vài người trẻ bắt đầu Sài Gòn Xanh chỉ với găng tay, bao đựng rác, tiền túi và sức trẻ, trực tiếp ngâm mình nhiều giờ dưới những dòng kênh ô nhiễm để trả lại từng khoảng xanh cho thành phố. Không dừng lại sau vài chiến dịch đầu tiên, hành động ấy được Ngọc và cộng sự duy trì bền bỉ, dần kéo theo hàng nghìn người cùng tham gia.

Và nếu bốn câu chuyện trên đều là hành trình tiến về phía trước, thì Nghiêm Thu Vân, được biết đến với tên gọi Tròn Mama, lại cho thấy một chiều khác của Sống Rộng, đó là hành trình trở về. Cô từng rời Việt Nam sang Canada cùng gia đình, kiên trì xây dựng cuộc sống mới suốt gần 8 năm ở một môi trường hoàn toàn khác. Thế nhưng càng đi xa, Vân càng hiểu rõ điều mình muốn giữ lại là sự gắn kết với gia đình và cảm giác thuộc về, để rồi quyết định đưa cả gia đình nhỏ trở về Việt Nam, tiếp tục hành trình làm mẹ theo cách riêng, đồng hành cùng con như một người bạn.

Năm câu chuyện, năm ngã rẽ khác nhau, nhưng đều gặp nhau tại TP.HCM , nơi bắt đầu hành trình "Sống Rộng cùng Territory". Đây không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên. TP.HCM từ lâu đã mang tinh thần rộng mở, là nơi nhiều người chọn để bắt đầu ước mơ, xây dựng sự nghiệp và tạo dựng một cuộc sống mới, giống như cách Nam Phương chọn quay về để làm lại từ đầu, hay Tròn Mama chọn trở về sau nhiều năm xa xứ. Từ TP.HCM , hành trình "Sống Rộng cùng Territory" sẽ tiếp tục đến các địa phương khác, mở ra thêm những câu chuyện và góc nhìn mới về tinh thần không ngừng theo đuổi ước mơ này.

Và ở giữa những hành trình cá nhân ấy, Ford Territory xuất hiện như một người đồng hành âm thầm. Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2022, Territory đã trở thành lựa chọn của hơn 37.000 khách hàng, với doanh số 6.144 xe chỉ trong sáu tháng đầu năm 2026. Điểm mạnh lớn nhất của mẫu SUV này là không gian rộng rãi, linh hoạt cho nhiều nhu cầu sống, từ di chuyển hằng ngày, thời gian bên gia đình đến những sở thích và trải nghiệm mới, giống như cách năm nhân vật trên đều cần một không gian đủ rộng để theo đuổi con đường riêng của mình.

Một chiếc SUV, vì thế, không chỉ mang đến không gian và tiện nghi cho những nhu cầu thường nhật, mà còn đồng hành để mỗi người đi xa hơn, trải nghiệm nhiều hơn và tiếp tục mở rộng "lãnh thổ" của riêng mình, đúng như tinh thần mà năm câu chuyện tại TP.HCM vừa kể lại.