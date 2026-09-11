Chân dung người Việt SN 1995 vừa mua 50 máy bay Airbus

Doanh nhân sinh năm 1995 Đỗ Vinh Quang đang ngày càng ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực, từ bóng đá đến hàng không.

Ngày 10/9 vừa qua tại Điện Élysée ở Paris, Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới. Theo thông tin được đăng tải trên website của hãng, Vietravel Airlines sẽ mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến gồm A321neo và A321XLR. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Trong khoảnh khắc ký kết, bên cạnh ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group kiêm Chủ tịch Vietravel Airlines cũng nhận nhiều sự quan tâm.

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, cùng ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group, Chủ tịch Vietravel Airlines và ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International trao thỏa thuận hợp tác mua 50 máy bay thế hệ mới. (Ảnh: T&T Group)

Sinh năm 1995, Đỗ Vinh Quang hiện đồng thời giữ vị trí Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội và là một trong những gương mặt trẻ đảm nhận nhiều vai trò trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình bầu Hiển.

Năm 2020, khi mới 25 tuổi, Đỗ Vinh Quang được bổ nhiệm làm Chủ tịch CLB Hà Nội. Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất trong hành trình của doanh nhân này. Thời điểm đó, anh trở thành một trong những lãnh đạo trẻ tuổi nhất của một CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Việc điều hành bóng đá cũng là giai đoạn Đỗ Vinh Quang bắt đầu được công chúng chú ý nhiều hơn. Anh xuất hiện tại sân, trong các hoạt động của đội bóng và dần trở thành gương mặt quen thuộc bên cạnh những người điều hành CLB Hà Nội. Từ vị trí này, Đỗ Vinh Quang tiếp tục bước sâu hơn vào hệ thống kinh doanh của gia đình.

Đỗ Vinh Quang (đứng giữa) chính thức làm chủ tịch hãng hàng không Vietravel Airlines từ năm 2025 (Ảnh: T&T Group)

Trước khi nắm giữ vai trò quản lý cấp cao, Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng tại City University of London (Anh). Sau đó khi trở về Việt Nam, anh làm việc tại Ban đầu tư của Tập đoàn T&T. Sau khi trải qua nhiều vị trí cơ bản tại Tập đoàn của gia đình, Đỗ Vinh Quang dần có những bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp. Hiện anh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời nắm giữ vai trò quản lý tại nhiều công ty con thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình.

Vốn xuất thân trong gia đình có điều kiện tốt, Đỗ Vinh Quang được hậu thuẫn từ khi đi học đến khi bắt đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, anh từng chia sẻ rằng nếu chỉ dựa vào hoàn cảnh đặc biệt từ gia đình và chỉ ngồi yên chờ thăng tiến thì những người xung quanh sẽ cảm thấy không công bằng và bản thân cũng không học hỏi thêm được gì.

Cũng vì vậy mà trong giai đoạn đầu khi làm việc tại công ty gia đình, dù là thiếu gia nhưng Vinh Quang vẫn tự đi photo tài liệu và làm như một nhân viên bình thường. Anh cho rằng đó là chức năng, nhiệm vụ của bản thân ở thời điểm đó nên cần hoàn thành đúng chức trách. Ngoài ra, Đỗ Vinh Quang bày tỏ nếu không sẵn lòng làm những việc nhỏ nhất mà chỉ nghĩ tới đốt cháy giai đoạn thì sẽ không ổn. Ngoài ra, anh cũng khẳng định không coi việc thừa kế công ty gia đình là điều hiển nhiên mà vẫn tập trung từng chặng một trong công việc của mình.

Cuối năm 2024, Vietravel Airlines gia nhập hệ sinh thái T&T Group. Đến tháng 4/2025, Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức đánh dấu sự tham gia trực tiếp của T&T Group vào bộ máy quản trị của hãng. Với Đỗ Vinh Quang, đây là một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp. Từ một doanh nhân trẻ được biết đến qua bóng đá, anh hiện trực tiếp tham gia điều hành một hãng hàng không đang đặt mục tiêu mở rộng đội tàu và mạng bay trong nhiều năm tới.

Ở tuổi 31, con trai út nhà bầu Hiển nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao (Ảnh: FBNV)

Ngoài công việc, Đỗ Vinh Quang còn được công chúng biết đến với cuộc hôn nhân cùng Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Hai người kết hôn vào tháng 10/2022, đám cưới quy tụ nhiều gương mặt trong giới kinh doanh, thể thao và showbiz, trở thành một trong những sự kiện được chú ý thời điểm đó.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dần hạn chế các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hai vợ chồng sau đó đón con đầu lòng. Vừa cùng nhau chia sẻ trong công việc, cả hai vừa là những người tri kỷ, cùng nhau đi chơi, chăm sóc con,... Dù công việc bận rộn nhưng Đỗ Vinh Quang luôn sắp xếp cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, dành thời gian chất lượng bên vợ con.

Từ khi làm bố, Đỗ Vinh Quang cũng từng chia sẻ hạn chế các hoạt động, sở thích cá nhân để có thể về nhà sớm hơn, chơi với con và gia đình. Nhiều người bày tỏ, chính sự đồng hành, thấu hiểu của cặp đôi khiến gia đình của Đỗ Vinh Quang và nàng hậu trở thành hình mẫu lý tưởng mà nhiều người ngưỡng mộ.

Đỗ Vinh Quang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

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