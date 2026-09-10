Chân dung phó chủ tịch gốc Việt tại Apple: Tiếp tục để lại dấu ấn trên chiếc iPhone gập đầu tiên của nhà Táo

Một kỹ sư trẻ gia nhập Apple năm 2005 để thiết kế iPod, rồi chuyển sang một sản phẩm còn chưa ra mắt. Gần hai mươi năm sau, ông vẫn ở đó, và vẫn đang định hình chiếc iPhone bạn cầm trên tay.

Một kỹ sư trẻ gia nhập Apple năm 2005 để thiết kế iPod, rồi chuyển sang một sản phẩm còn chưa ra mắt. Gần hai mươi năm sau, ông vẫn ở đó, và vẫn đang định hình chiếc iPhone bạn cầm trên tay.

Năm 2005, một kỹ sư trẻ gia nhập Apple ở vị trí Product Design Engineer cho dòng sản phẩm iPod. Chỉ 4 tháng sau, ông chuyển sang một đội ngũ khi đó còn đang âm thầm phát triển một sản phẩm chưa từng ra mắt: chiếc iPhone thế hệ đầu tiên. Kỹ sư Richard Dinh đã gắn bó với việc thiết kế iPhone liên tục suốt gần 20 năm sau này, đến tận cương vị Phó Chủ tịch Thiết kế Sản phẩm iPhone của Apple hiện nay.

Đằng sau mỗi thế hệ iPhone luôn có một đội ngũ thiết kế âm thầm, và Richard Dinh là một trong số ít người đã đi cùng sản phẩm này từ những ngày đầu đến tận phiên bản mới nhất, đồng thời trực tiếp định hình những cải tiến kỹ thuật mà người dùng iPhone đang trải nghiệm mỗi ngày.

Hành trình của ông tại Apple là một đường thẳng thăng tiến hiếm gặp, khi gắn liền gần như trọn vẹn với một sản phẩm duy nhất qua nhiều cấp bậc quản lý: Product Design Engineer cho iPhone giai đoạn 2005-2011, Manager năm 2011, Director năm 2015, Senior Director năm 2018 (giữ suốt sáu năm), rồi Phó Chủ tịch Thiết kế Sản phẩm iPhone từ tháng 9 năm 2024.

Trong buổi livestream công bố iPhone mới ngày hôm qua, vị kỹ sư tài năng này cũng góp mặt.

Giai đoạn giữ chức Senior Director là lúc những đóng góp của ông được ghi nhận rõ nhất trên các thế hệ iPhone cụ thể, trong đó có dòng iPhone 12 với thiết kế vỏ hoàn toàn mới, và dòng iPhone SE với cải tiến về camera. Ông cũng đứng tên trong nhiều bằng sáng chế liên quan đến iPhone, từ vỏ kim loại, lắp ráp màn hình, đến chống thấm nước và thiết kế ăng-ten.

Khi được hỏi đâu là bí quyết giúp Apple duy trì vị thế trên thị trường iPhone, ông Richard Dinh đưa ra một câu trả lời khiến người nghe khá bất ngờ. Theo ông, yếu tố khởi đầu cho mọi thiết kế sản phẩm mới không phải hiệu năng mạnh nhất hay kiểu dáng mỏng nhất, mà là trải nghiệm khách hàng. Mục tiêu của một chiếc iPhone phải là kết hợp nhiều yếu tố cùng lúc, vừa mạnh mẽ, vừa tiết kiệm năng lượng, vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ và tính bền vững.

Trải nghiệm khách hàng, với ông Dinh, còn bao gồm cả tuổi thọ sản phẩm. Trong một buổi phỏng vấn được thực hiện năm 2024, ông khẳng định toàn bộ dòng iPhone 16 được trang bị "tấm kính Ceramic Shield thế hệ mới cho mặt trước và vật liệu vỏ tiên tiến nhất”. Từ khóa “Ceramic Shield” ấy vẫn tiếp tục xuất hiện trên chiếc iPhone gập đầ tiên của Apple, iPhone Duo.

Gần hai mươi năm, từ một kỹ sư thiết kế mới vào nghề đến người đứng đầu thiết kế sản phẩm iPhone, hành trình của Richard Dinh song hành với hành trình của chính chiếc iPhone, và triết lý đặt trải nghiệm người dùng lên trước mọi con số hiệu năng của ông vẫn đang định hình những thế hệ iPhone kế tiếp.

Mỗi lần chiếc iPhone tỏa nhiệt đều hơn, màn hình bền hơn, hay pin “trâu” hơn một chút, đó là dấu vết của một kỹ sư gốc Việt đã đi cùng sản phẩm này từ những ngày đầu tiên.