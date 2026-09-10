Nhìn lại KOL Summit 2026: Top #1 chủ đề hot nhất MXH trong 24h, 25 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng

KOL Summit 2026 đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ vô cùng quan trọng từ các cơ quan quản lý, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và cộng đồng.

KOL Summit 2026 đã khép lại với sự đồng hành của đông đảo người có sức ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và các tổ chức. Không chỉ là nơi quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 khách mời là nghệ sĩ và KOL/KOC, sự kiện còn tạo độ phủ đáng chú ý trên mạng xã hội với hàng loạt con số được ghi nhận ngay trong ngày diễn ra.

Từ lượt xem, lượt tiếp cận trên hệ thống VCCorp Network đến vị trí Top #1 chủ đề hot nhất mạng xã hội, những con số này phần nào cho thấy mức độ quan tâm dành cho câu chuyện về niềm tin số và trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong bối cảnh nội dung số thay đổi nhanh chóng.

Top #1 chủ đề hot nhất MXH, 25 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng

KOL Summit 2026 lọt Top #1 chủ đề hot nhất trên nền tảng mạng xã hội Tiktok và Threads. Sau 3 ngày diễn ra sự kiện, diễn đàn quốc gia tạo ra độ phủ lớn trên mạng lưới các trang tin và mạng xã hội với tổng cộng 25 triệu lượt xem, tăng gần 1,7 lần so với năm 2025. Lượng tương tác cũng bứt phá mạnh mẽ, gấp 3 lần so với 2025, từ 401,516 lượt lên tới 1,2 triệu lượt vào năm 2026.

Riêng ngày 7/9 - ngày diễn ra sự kiện, hoạt động trên trang tin của VCCorp là 2 triệu lượt xem, livestream trên hệ thống ghi nhận 496.000 lượt hiển thị, 456.000 lượt xem và tiếp cận 198.000 người. Trên fanpage Niềm tin số, các nội dung quảng bá về KOL Summit 2026 cũng ghi nhận 96.000 lượt hiển thị, tiếp cận 71.000 người và 9.300 lượt tương tác.

Về quy mô nội dung, tổng số lượng thảo luận và bài viết đăng tải trong sự kiện năm nay đạt 3.743 nội dung, tăng mạnh mẽ hơn 3,3 lần so với con số 1.116 nội dung của sự kiện năm ngoái. Đặc biệt chất lượng thảo luận xoay quanh sự kiện duy trì mức độ tích cực áp đảo với 25,468 thảo luận tích cực, chỉ ghi nhận một lượng rất nhỏ thảo luận trung tính (288 thảo luận) và gần như không có khủng hoảng truyền thông tiêu cực, giúp chỉ số NRS (Net Sentiment Rate) đạt mức tối đa 100%.

Minh chứng cho thấy chủ đề của KOL Summit 2026 có chiều sâu và thu hút sự tranh luận, góp ý sôi nổi từ cộng đồng, và chủ đề ấy ngày càng được quan tâm trên không gian mạng: làm thế nào để sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, đặc biệt khi AI và các công cụ tạo nội dung khiến thông tin được sản xuất, lan truyền với tốc độ chưa từng có.

KOL Summit xếp hạng #1 trong tin hot MXH ngày 7/9 và là chủ đề hot từ ngày 15/8 - 7/9/2026

Ra mắt Cẩm nang Kiểm chứng tin giả

Một trong những nội dung đáng chú ý được giới thiệu tại KOL Summit 2026 là chiến dịch TinAI và Cẩm nang Kiểm chứng tin giả.

Theo Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, sau một tháng triển khai từ ngày 31/7/2026, chiến dịch đã được thực hiện tại 34 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của hơn 3.000 KOL và hơn 39.000 nội dung được tạo, chia sẻ.

Chiến dịch tiếp cận hơn 100 triệu người, tập trung vào những thủ đoạn, hành vi thường được các đối tượng xấu sử dụng trên không gian mạng, đồng thời chỉ ra những hạn chế phổ biến trong quá trình tiếp nhận, nhận diện và kiểm chứng thông tin.

Từ các nội dung của chiến dịch, Cẩm nang Kiểm chứng tin giả được xây dựng với sự tham gia của các chuyên gia, hướng đến cách tiếp cận ngắn gọn, trực quan và dễ áp dụng. Nội dung được thiết kế cho nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức đến người dân ở khu vực còn hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin số.

Điểm đáng chú ý của chiến dịch là thay vì dừng ở việc nâng cao nhận thức, các nội dung hướng người dùng đến những thao tác cụ thể: kiểm tra nguồn, nhận diện dấu hiệu bất thường và cân nhắc trước khi tiếp nhận hoặc chia sẻ một thông tin.

Loạt khoảnh khắc đáng nhớ tại KOL Summit 2026

Tại KOL Summit 2026, mạng lưới 34 CLB Niềm tin số tại các tỉnh, thành phố cũng chính thức được ra mắt. Đây là các điểm kết nối trong hệ sinh thái Liên minh Niềm tin số, hướng tới việc đưa những hoạt động về an toàn và trách nhiệm trên không gian mạng đến gần hơn với cộng đồng địa phương.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng được giới thiệu với ba cấu phần gồm Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng, chương trình đào tạo Tín nhiệm và Nền tảng đánh giá Tín nhiệm.

Khoảng 1.500 khách mời tham dự KOL Summit 2026 đã cùng quét QR Code và thực hiện cam kết đồng hành kiến tạo niềm tin số. Nội dung cam kết hướng đến việc nâng cao hiểu biết pháp luật, quản trị rủi ro và trách nhiệm của KOL, influencer và creator trong quá trình tạo và lan truyền nội dung.

Bên cạnh các báo cáo, tọa đàm thảo luận trên sân khấu, các hoạt động dành cho khách mời như Expo VIP Tour, Digital Trust Zone cũng thu hút khách tham dự với các trải nghiệm nhận diện deepfake, kiểm chứng nguồn tin, tìm hiểu về an toàn trên không gian mạng cùng nhiều hoạt động tương tác khác.

Một số hình ảnh đáng chú ý tại KOL Summit 2026:

Các khách mời tham quan và trải nghiệm Expo VIP Tour. Đại diện Đơn vị Tổ chức có Trung tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh niềm tin số; Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đại diện đơn vị Đồng Tổ chức có bà Nguyễn Bích Minh, bà Phan Đặng Trà My và ông Phạm Quang Minh là các Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp.



Bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng giám đốc CTCP VCCorp, Phó chủ tịch CLB Niềm Tin Số Thủ đô cùng ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB - Đại diện Đơn vị Đồng hành

Các phiên tọa đàm thuộc khuôn khổ KOL Summit 2026

Ông Phạm Xuân Hà - Giám đốc sự kiện cấp cao, Giám đốc mảng nội dung Công nghệ & Xe VCCorp

Ông Trần Hoàng - Giám đốc VCCorp Network

Đại diện khách mời lên sân khu ký cam kết đồng hành kiến tạo niềm tin số

Đại tá Lê Công Anh - Phó Giám đốc CA TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch CLB Niềm tin số TPHCM và bà Nguyễn Bích Minh - Phó TGĐ VCCorp, Phó Chủ tịch CLB Niềm tin số Thủ đô tại Hội nghị.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB chụp ảnh cùng UPRIZE