2 khoảnh khắc đặc biệt nhất KOL Summit 2026

Đây đều những khoảnh khắc mang tính đột phá trong hoạt động của Liên minh Niềm tin số nói riêng và hành trình kiến tạo niềm tin số nói chung.

Chiều 7/9, phiên toàn thể trong khuôn khổ KOL Summit 2026 ghi nhận nhiều khoảnh khắc đáng chú ý, mang tính bước ngoặt. Trong đó, nổi bật nhất là lễ ra mắt 34 Câu lạc bộ Niềm tin số tại các địa phương, khởi động Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng và 1.500 khách mời cùng ký cam kết đồng hành kiến tạo niềm tin số.

Lần đầu tiên 34 CLB Niềm tin số cùng xuất hiện trên sân khấu

Ngay trong phần đầu phiên toàn thể, đại diện 34 Câu lạc bộ Niềm tin số từ 34 tỉnh, thành cùng xuất hiện trên sân khấu và nhận kỷ niệm chương, đánh dấu việc mở rộng mạng lưới Niềm tin số tới các địa phương.

34 CLB trở thành những mắt xích trong hệ sinh thái chung của Liên minh Niềm tin số toàn quốc, đưa hoạt động kết nối từ phạm vi chung đến gần hơn với từng cộng đồng địa phương.

Chính thức ra mắt 34 CLB Niềm tin số

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tài Đức, thành viên Ban Thư ký Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Lâm Đồng, cho rằng vai trò của KOL trong dòng chảy thông tin hiện nay ngày càng rõ nét.

Trong thực tế, khi xuất hiện một tin đồn, thủ đoạn lừa đảo hay một sự việc nhạy cảm, một bộ phận người dân có xu hướng lên Facebook, TikTok hoặc tìm đến những KOL mà họ tin tưởng để tìm hiểu thông tin. Tiếng nói của người có sức ảnh hưởng vì vậy có thể góp phần giúp cộng đồng nhận diện rủi ro và đưa ra lựa chọn an toàn.

Tuy nhiên, một KOL không thể là chuyên gia trong mọi lĩnh vực hay tự mình kiểm chứng mọi nguồn tin. Theo đại diện CLB Niềm tin số Lâm Đồng, điều người có sức ảnh hưởng cần là một điểm tựa để tìm đến khi cần kiểm chứng thông tin, kết nối với chuyên gia phù hợp hoặc nhận hỗ trợ khi gặp vấn đề.

Ông Nguyễn Tài Đức - Đại diện CLB Niềm tin số Lâm Đồng

Tại Lâm Đồng, mô hình được định hướng dựa trên bốn nguyên tắc: tự nguyện trong tham gia, đúng vai trong phối hợp, có phản hồi trong mọi kết nối và tạo ra giá trị cụ thể cho cộng đồng. CLB được xem như một dạng “hạ tầng mềm” của xã hội số, nơi những người có sức ảnh hưởng có thể kết nối với các nguồn lực cần thiết thay vì phải tự mình xử lý mọi vấn đề.

Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng chính thức được khởi động

Một khoảnh khắc đáng chú ý khác tại KOL Summit 2026 là Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng chính thức được khởi động, hướng tới nâng cao hiểu biết pháp lý, năng lực quản trị rủi ro và khả năng hành động có trách nhiệm trên không gian số dành cho KOL, nhà sáng tạo nội dung và influencer.

Khách mời quét QR Code để nhận Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung

Chương trình gồm ba phần chính: Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng; đào tạo Tín nhiệm Người có ảnh hưởng; Nền tảng đánh giá Tín nhiệm Người có ảnh hưởng.

Trong đó, Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng là cơ sở tham chiếu để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Bộ tiêu chuẩn đặt ra các nguyên tắc về an toàn, chính trực, minh bạch thông tin, tôn trọng nhân phẩm và sự đa dạng xã hội; đồng thời yêu cầu công khai rõ ràng trong hoạt động quảng bá, tài trợ và hợp tác thương mại.

Các tiêu chuẩn cũng hướng tới việc sử dụng dữ liệu đo lường minh bạch, phân định tương tác tự nhiên với tương tác từ quảng cáo trả phí và hạn chế phụ thuộc vào những chỉ số bề mặt.

Phần đào tạo gồm 7 chuyên đề về pháp lý quảng cáo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin, đạo đức nghề nghiệp, quản trị khủng hoảng truyền thông, trách nhiệm khi sử dụng trí tuệ nhân tạo và bản quyền tác giả.

Nền tảng đánh giá Tín nhiệm Người có ảnh hưởng hướng tới hình thành và lan tỏa một hệ chuẩn mực chung về “Ảnh hưởng trách nhiệm” trong môi trường truyền thông số.

Sau khi công bố Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng, các khách mời có mặt tại KOL Summit 2026 cùng truy cập mã QR Code để ký cam kết đồng hành kiến tạo niềm tin số.

Hàng loạt màn hình điện thoại cùng hướng về mã QR để ký cam kết, tạo nên khoảnh khắc trực quan cho tinh thần “từ cam kết đến hành động” được đặt ra xuyên suốt phiên toàn thể.

Khoảnh khắc khách mời ký cam kết đồng hành kiến tạo niềm tin số

Chữ ký của các khách mời lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn