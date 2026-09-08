KOL Summit 2026: Loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn diễn ra xuyên suốt sự kiện

Trong suốt thời gian diễn ra KOL Summit 2026, chuỗi hoạt động trải nghiệm xuyên suốt như Digital Trust Zone, Bức tường Niềm tin số và các hoạt động kết nối, tương tác khác nhận về sự chú ý của đại biểu và khách mời.

KOL Summit 2026 là sự kiện được quan tâm nhất hôm nay, quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 khách mời là nghệ sĩ và KOL/KOC, hơn 200 khách mời đến từ các cơ quan nhà nước, tổ chức/doanh nghiệp và các đơn vị khác. Không chỉ có các phiên thảo luận xoay quanh câu chuyện xây dựng niềm tin số, sự kiện còn diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và tương tác xuyên suốt, thu hút sự chú ý ngay từ khu vực bên ngoài hội trường.

Đầu phiên toàn thể vào buổi chiều, các khách mời tham gia Expo VIP Tour tham quan và trải nghiệm không gian triển lãm, ghé qua các khu vực booth và tìm hiểu những hoạt động được các đơn vị chuẩn bị trong khuôn khổ KOL Summit 2026.

Các khách mời tham gia Expo VIP Tour

Một trong những khu vực thu hút sự chú ý tiếp theo là Digital Trust Zone, nơi quy tụ các booth trải nghiệm và trưng bày của doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng sự kiện và VCCorp. Không gian này xoay quanh những câu chuyện đang được đặt ra trực tiếp tại KOL Summit 2026: AI, công nghệ, an toàn số, thông tin sai lệch và việc xây dựng niềm tin trong môi trường trực tuyến.

Các hoạt động trải nghiệm tại Digital Trust Zone cũng tạo thêm một nhịp khác cho chương trình. Sau những phiên tham luận và tọa đàm trong hội trường, khách mời có thể di chuyển qua khu vực các booth, tìm hiểu về công nghệ, sản phẩm và những giải pháp đang được các đơn vị giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện.

Digital Trust Zone

Bức tường Niềm tin số

Hoa hậu Hương Giang

Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thiều Bảo Trâm và các nhà sáng tạo nội dung

Song song với đó, khu vực check-in cũng liên tục có khách mời ghé qua. KOL Summit 2026 chuẩn bị 1.000 hộp quà merch độc quyền dành cho khách tham dự, bên cạnh nhiều phần quà giới hạn đến từ các nhãn hàng đồng hành. Những hộp quà trở thành một trong những điểm được nhiều khách mời quan tâm trong hành trình trải nghiệm tại sự kiện.

Các phần quà và cẩm nang được trưng bày tại các booth

Nếu các phiên thảo luận trong hội trường tập trung vào những câu hỏi về AI, thông tin sai lệch, sức ảnh hưởng và trách nhiệm cộng đồng, thì không gian bên ngoài sự kiện lại đưa những chủ đề này đến gần hơn thông qua hoạt động trải nghiệm, kết nối giữa khách mời và các đơn vị tham gia.

Một số hình ảnh khác thuộc chuỗi hoạt động trải nghiệm tại KOL Summit 2026

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững. Mọi thông tin chi tiết về diễn đàn được cập nhật tại website chính thức: https://kolsummit.vn/



