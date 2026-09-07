Hạt Dẻ khoác tay MC Quyền Linh, Lê Tuấn Khang hội ngộ dàn TikToker "cả nước biết mặt" tại thảm đỏ KOL Summit 2026

Thảm đỏ hot nhất hôm nay đây rồi!

KOL Summit 2026 chính thức diễn ra vào ngày 7/9 tại Thiskyhall Sala (TP.HCM). KOL Summit năm nay quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 khách mời là nghệ sĩ và KOL/KOC, hơn 200 khách mời đến từ các cơ quan nhà nước, tổ chức/doanh nghiệp và các đơn vị khác. Vì vậy một trong những điểm được chú ý ngay trước giờ chương trình bắt đầu là khu vực thảm đỏ, nơi hàng loạt gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội lần lượt xuất hiện.

Với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, KOL Summit 2026 trở thành dịp quy tụ nhiều nhân vật đang trực tiếp tạo ra sức ảnh hưởng trên các nền tảng số. Trên thảm đỏ, mỗi người mang đến một phong cách riêng, từ những gương mặt quen thuộc với Gen Z đến các nhà sáng tạo đang được quan tâm trên TikTok và mạng xã hội.

Cùng điểm danh dàn TikToker, KOL và nhà sáng tạo nội dung đã đổ bộ thảm đỏ KOL Summit 2026 nhé!

Các KOL đổ bộ thảm đỏ KOL Summit 2026

Hạt Dẻ và MC Quyền Linh có mặt tại sự kiện

Vợ chồng Phong Đạt - Linda Ngô

Blogger Trinh Phạm

Mai Hương - Ngọc Thiệp - Quân Trương (Con Cò Đây) của "Vũ trụ Hồng Thơ"

Content creator Lê Tuấn Khang

Luật sư Hà

Cô gái Lào Maysaa

Biên đạo Quang Đăng

Content creator Huệ Vui