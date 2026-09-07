Hạt Dẻ khoác tay MC Quyền Linh, Lê Tuấn Khang hội ngộ dàn TikToker "cả nước biết mặt" tại thảm đỏ KOL Summit 2026
Thảm đỏ hot nhất hôm nay đây rồi!
KOL Summit 2026 chính thức diễn ra vào ngày 7/9 tại Thiskyhall Sala (TP.HCM). KOL Summit năm nay quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 khách mời là nghệ sĩ và KOL/KOC, hơn 200 khách mời đến từ các cơ quan nhà nước, tổ chức/doanh nghiệp và các đơn vị khác. Vì vậy một trong những điểm được chú ý ngay trước giờ chương trình bắt đầu là khu vực thảm đỏ, nơi hàng loạt gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội lần lượt xuất hiện.
Với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, KOL Summit 2026 trở thành dịp quy tụ nhiều nhân vật đang trực tiếp tạo ra sức ảnh hưởng trên các nền tảng số. Trên thảm đỏ, mỗi người mang đến một phong cách riêng, từ những gương mặt quen thuộc với Gen Z đến các nhà sáng tạo đang được quan tâm trên TikTok và mạng xã hội.
Cùng điểm danh dàn TikToker, KOL và nhà sáng tạo nội dung đã đổ bộ thảm đỏ KOL Summit 2026 nhé!
Các KOL đổ bộ thảm đỏ KOL Summit 2026
Hạt Dẻ và MC Quyền Linh có mặt tại sự kiện
Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp.
Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số.
Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.
Mọi thông tin chi tiết về diễn đàn được cập nhật tại website chính thức: https://kolsummit.vn/