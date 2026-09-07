KOL Summit 2026 chính thức bắt đầu!

KOL Summit năm nay quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 khách mời là nghệ sĩ và KOL/KOC, hơn 200 khách mời đến từ các cơ quan nhà nước, tổ chức/doanh nghiệp và các đơn vị khác.

Với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, KOL Summit 2026 mở ra không gian để nhìn lại vai trò và sức ảnh hưởng của những người sáng tạo nội dung trong một môi trường số đang thay đổi từng ngày. Thông qua các phiên thảo luận, hoạt động trải nghiệm và những cuộc gặp gỡ giữa đại diện cơ quan quản lý, nghệ sĩ, KOL/KOC, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức, sự kiện năm nay đặt trọng tâm vào câu chuyện làm nội dung có trách nhiệm, xây dựng niềm tin và tạo ra những ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng.

Thông điệp “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm” cũng trở thành sợi chỉ xuyên suốt KOL Summit 2026. Khi một nội dung có thể được lan truyền tới hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn, sức ảnh hưởng của người tạo ra nội dung ấy không còn dừng ở lượt xem hay tương tác. Đằng sau mỗi lần viral là câu hỏi về trách nhiệm, tính xác thực của thông tin và những giá trị mà nội dung để lại cho cộng đồng.

KOL Summit năm nay quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 khách mời là nghệ sĩ và KOL/KOC, hơn 200 khách mời đến từ các cơ quan nhà nước, tổ chức/doanh nghiệp và các đơn vị khác. Các chủ đề được đưa ra thảo luận cũng trải rộng từ AI, thông tin sai lệch, deepfake, khủng hoảng niềm tin đến tương lai sáng tạo nội dung, đạo đức nghề nghiệp và bản quyền số.

Cùng với các phiên hội nghị, khu vực Digital Trust Zone, mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm cho đại biểu và khách mời. Người tham dự có thể tìm hiểu về công nghệ nhận diện deepfake, kiểm tra nguồn tin, ghé thăm các booth của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Liên minh Niềm tin số cùng các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, đồng thời tham gia những hoạt động tương tác được thiết kế dành cho cộng đồng sáng tạo và người trẻ.

7h30: Cập nhật không khí tại Thiskyhall Sala, đại biểu và khách mời đầu tiên có mặt tại KOL Summit 2026

Không khí tại Thiskyhall Sala (TP.HCM) đang dần nóng lên khi KOL Summit 2026 chính thức bước vào những nội dung quan trọng của chương trình. Khu vực đón khách, không gian trải nghiệm và sân khấu đều đã sẵn sàng chào đón khách mời.

Hé lộ sân khấu KOL Summit 2026

Tại KOL Summit 2026, sân khấu phiên toàn thể cũng được đầu tư chỉn chu với hệ thống màn hình LED và thiết kế sân khấu phục vụ cho chuỗi nội dung kéo dài xuyên suốt chương trình. Những hình ảnh đầu tiên được hé lộ cho thấy không gian sân khấu đã sẵn sàng cho các phần tham luận, tọa đàm và những key moment của sự kiện.