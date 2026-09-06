Tất tần tật những điều không thể bỏ lỡ tại KOL Summit 2026!

Có gì đang chờ đợi tại KOL Summit 2026?

Chỉ còn 1 ngày nữa, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, sự kiện năm nay quy tụ đông đảo cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số cùng cộng đồng nghệ sĩ, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung.

Theo đó, KOL Summit 2026 có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung cùng hàng trăm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Không chỉ là một ngày hội nghị, KOL Summit 2026 sẽ diễn ra với nhiều lớp hoạt động xuyên suốt. Từ những phiên thảo luận về AI, deepfake, khủng hoảng niềm tin cho tới khu vực trải nghiệm công nghệ, check-in và networking, đây là những điểm đáng chú ý mà người tham dự không nên bỏ lỡ.

Hai phiên chuyên đề cùng lúc về AI, niềm tin và tương lai sáng tạo

Từ 8h00 - 11h00 ngày 7/9, KOL Summit 2026 mở màn bằng 2 hội nghị chuyên đề diễn ra song song.

Phiên đầu tiên mang chủ đề “AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin”, tập trung vào một trong những bài toán được quan tâm nhất trên không gian mạng hiện nay: Khi AI có thể tạo ra hình ảnh, video, âm thanh và thông tin ngày càng khó phân biệt thật - giả, người dùng và đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng cần làm gì để không trở thành mắt xích phát tán thông tin sai lệch?

Đây cũng là câu chuyện đã được KOL Summit 2026 đặt ra từ chiến dịch “TIN AI? - Kiểm trước, tin sau”, hướng tới việc hình thành thói quen kiểm chứng trước khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trong thời đại AI.

Tại sự kiện, Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an sẽ phát biểu khai mạc. Hai bài tham luận từ nhà sáng tạo nội dung Hải Chiều và ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc TikTok Việt Nam và nhiều khách mời như Á Hậu Thuý Vân; Ông Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công nghệ Vitamin Network; Ông Nguyễn Đăng Quỳnh - CEO Vitamin Network; Thượng tá Đỗ Minh Kim - Đại diện Liên minh Niềm tin số sẽ cùng thảo luận về chủ đề này.

Trong khi đó, Hội nghị chuyên đề 2 có chủ đề “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo”, đi sâu vào câu chuyện sáng tạo tử tế, sức ảnh hưởng và trách nhiệm cộng đồng. Những vấn đề như chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bản quyền số và xây dựng một hệ sinh thái creator minh bạch, bền vững cũng là những nội dung được đặt ra.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát biểu khai mạc, tiếp nối là tham luận của Lê Viết Vũ Minh - TikToker Minh Vẹo và Lê Thuỳ Trang - Giám đốc Trung tâm bản quyền và hợp tác chương trình FPT Play.

Cùng lúc đó, Digital Trust Zone có gì?

Digital Trust Zone là một trong những điểm đáng ghé qua trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tại Digital Trust Zone, những vấn đề như deepfake hay kiểm chứng nguồn tin được đưa vào các trải nghiệm tương tác thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu hội thảo.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là trải nghiệm công nghệ nhận diện Deepfake và kiểm tra nguồn tin. Khách tham dự có thể trực tiếp thử nghiệm, qua đó hình dung rõ hơn cách công nghệ đang được sử dụng để nhận biết những nội dung có dấu hiệu giả mạo và kiểm tra độ đáng tin cậy của thông tin.

Khu vực này cũng quy tụ các booth của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Liên minh Niềm tin số (DTA) cùng các tập đoàn công nghệ, viễn thông. Đây là nơi người tham dự có thể tìm hiểu thêm về những giải pháp, sáng kiến liên quan đến an toàn và niềm tin số.

Bên cạnh việc khám phá các giải pháp và sáng kiến tại từng booth, khách tham dự còn có thể mang về những món quà nhỏ sau hành trình trải nghiệm. Bật mí nhẹ, đó là bút, sổ, cốc, keychain,... phiên bản giới hạn từ các nhãn hàng nhé!

Một hoạt động khác mang tính tương tác cao là mini game lan tỏa mẹo an toàn mạng. Thay vì tiếp nhận các khuyến nghị theo cách khô khan, người tham dự có thể tham gia trò chơi và ghi nhớ những mẹo xử lý tình huống trên môi trường số theo cách trực quan hơn.

Hội nghị toàn thể - tâm điểm của KOL Summit 2026

Từ 13h00 - 14h00 cùng ngày sẽ là hoạt động đón khách mời Hội nghị toàn thể và Expo VIP Tour. Đây là khoảng thời gian để khách mời tham quan, trải nghiệm các khu vực trong sự kiện trước khi bước vào phiên hội nghị trọng tâm buổi chiều.

Từ 14h00, Hội nghị toàn thể với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” chính thức diễn ra. Nội dung xoay quanh câu chuyện sức ảnh hưởng, trách nhiệm của người có ảnh hưởng và cách xây dựng niềm tin trong một môi trường số đang thay đổi rất nhanh bởi AI.

Tại đây sẽ là những màn phát biểu từ Ban tổ chức và đại diện cơ quan chức năng, các tham luận cá nhân, thảo luận xoay quanh chủ đề. Điểm đáng chú ý là hội nghị không chỉ đặt câu hỏi “KOL có sức ảnh hưởng đến đâu?”, mà hướng đến câu chuyện lớn hơn: sức ảnh hưởng ấy sẽ được sử dụng như thế nào và giá trị nào được tạo ra phía sau một nội dung viral?

Đây cũng là tinh thần của thông điệp “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm” được KOL Summit 2026 theo đuổi. Sự kiện đặt KOL và các nhà sáng tạo nội dung vào vai trò chủ động hơn trong việc cùng cơ quan quản lý, doanh nghiệp và xã hội kiến tạo một môi trường số đáng tin cậy.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý tại KOL Summit 2026 là ra mắt mạng lưới CLB Niềm tin số toàn quốc.

Theo đó, mạng lưới được kết nối tại 34 tỉnh, thành, đánh dấu bước mở rộng của câu chuyện niềm tin số từ một diễn đàn hội nghị thành hoạt động gắn với cộng đồng.

Cùng với đó, một hoạt động quan trọng khác là ký cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn người có sức ảnh hưởng. Đây được xem như một trong những điểm nhấn thể hiện rõ tinh thần của KOL Summit 2026: sức ảnh hưởng không chỉ được đo bằng lượt xem, lượt thích hay khả năng tạo trend, mà còn nằm ở trách nhiệm đi kèm.

Trước đó, Ban tổ chức cũng xác định KOL Summit 2026 là bước tiếp theo trong hành trình chuyển từ việc khẳng định vai trò của người có ảnh hưởng sang cùng hành động để kiến tạo niềm tin số một cách thực chất và bền vững.

Bên cạnh các phiên hội nghị có khung giờ cố định, KOL Summit 2026 còn bố trí 4 hoạt động xuyên suốt, tạo thành những điểm dừng mà khách tham dự có thể ghé qua trong ngày.

Bức tường niềm tin số: Đây là không gian để khách tham dự chia sẻ những thông điệp của mình về niềm tin số. Không chỉ là một điểm check-in, hoạt động này còn đưa chủ đề xuyên suốt của KOL Summit đến gần hơn với từng người tham dự.

Bức tường cam kết: Nơi khách tham dự có thể ghi lại những cam kết với một cộng đồng số tích cực. Hai khu vực này cũng tạo thành những điểm tương tác trực quan, giúp câu chuyện “kiến tạo niềm tin số” không chỉ nằm trên sân khấu hội nghị.

Khu vực thảm đỏ: Nơi đón tiếp, check-in dành cho các đại biểu, nghệ sĩ, KOL và các khách mời của sự kiện. Với quy mô quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung, đây hứa hẹn là một trong những khu vực có nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trong ngày.

Triển lãm và trải nghiệm: Nơi khách tham dự có thể khám phá các hoạt động tương tác xuyên suốt sự kiện. Từ trải nghiệm công nghệ, các booth của thương hiệu đồng hành cho tới những hoạt động xoay quanh AI và an toàn số, khu vực này giúp KOL Summit 2026 có thêm màu sắc của một ngày hội thay vì chỉ đơn thuần là một hội nghị.

Cuối cùng, sau các phiên thảo luận, trải nghiệm và kết nối, KOL Summit 2026 sẽ khép lại ngày hội bằng tiệc tối Networking từ 18h00 - 21h00. Đây là khoảng thời gian để các KOL, creator, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nền tảng và những người đang hoạt động trong hệ sinh thái nội dung số có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và mở rộng kết nối.

Sự kiện chính thức diễn ra ngày 07/09/2026 tại Thiskyhall Sala, phường An Khánh, TP.HCM.