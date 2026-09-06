Bức ảnh giấu kín được chính tay Quyên Qui công khai

Những bức ảnh này đang khiến netizen xôn xao bình luận về Quyên Qui.

Quyên Qui (tên thật Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998) được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình hẹn hò Đảo Thiên Đường, sau đó hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung. Trên mạng xã hội, cô gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng những chia sẻ khá thoải mái về cuộc sống cá nhân.

Mới đây, trên kênh TikTok được lập riêng cho con trai có tên ở nhà là Happy, Quyên Qui bất ngờ công khai loạt ảnh chụp khi đang mang bầu. Đây là những hình ảnh chưa từng được người đẹp chia sẻ trên mạng xã hội trước đó. Quyên Qui không tiết lộ những bức ảnh được chụp ở tháng thứ bao nhiêu của thai kỳ. Tuy nhiên, hiện tại con trai cô đã gần một tuổi và chuẩn bị đón tiệc thôi nôi. Điều này đồng nghĩa loạt ảnh bầu được người đẹp chia sẻ lần đầu sau hơn một năm kể từ thời điểm mang thai.

Quyên Qui công khai loạt ảnh chụp khi mang bầu.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều bình luận. Bên cạnh sự tò mò về việc Quyên Qui lần đầu hé lộ hình ảnh khi mang thai, cư dân mạng còn dành nhiều lời khen cho sắc vóc của cô. Dù bụng bầu khá lớn, người đẹp vẫn giữ được gương mặt thanh thoát, làn da mịn màng và thần sắc rạng rỡ.

“Có bầu mà đẹp cỡ đó”, “Cơ địa hợp bầu á, xinh dữ”, “Trộm vía quá”, “Chị giấu kín quá, con được 1 tuổi mới công khai hả?”... là một số bình luận của cư dân mạng.

Ngoài ra còn có hình ảnh cô lúc đi đẻ và ở nhà chăm em bé.

Không chỉ gây chú ý với hình ảnh thời kỳ mang thai, diện mạo hiện tại của Quyên Qui cũng thường xuyên được người đẹp cập nhật trên mạng xã hội. Sau khi sinh con, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại với hình ảnh quen thuộc: gương mặt xinh xắn, thân hình thon gọn cùng phong cách ăn mặc ngày càng nữ tính, quyến rũ.

Trên trang cá nhân, Quyên Qui không ngại diện những trang phục tôn dáng, khoe đường cong và thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường. Cô cũng duy trì việc tập luyện, chăm sóc bản thân bên cạnh công việc và việc chăm sóc con nhỏ.

Vóc dáng Quyên Qui sau 1 năm sinh con.

Trước đó, Quyên Qui từng chia sẻ rằng giai đoạn sau sinh không hoàn toàn dễ dàng. Người đẹp từng trải qua thời gian căng thẳng, stress và gặp tình trạng rụng tóc do những thay đổi về cơ thể. Sau đó, cô dần cân bằng lại bằng cách tập luyện thể thao, chạy bộ và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Việc Quyên Qui bất ngờ công khai ảnh bầu cũng khiến những ồn ào xoay quanh chuyện đời tư của cô trước đó được nhắc lại.

Cuối năm 2025, người đẹp từng bất ngờ vướng nghi vấn mang thai sau khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo có phần đầy đặn hơn trước. Trên mạng xã hội khi đó liên tục xuất hiện những từ khóa như “Quyên Qui mang bầu”, “Quyên Qui sinh em bé”, khiến đời tư của cô nhận được nhiều sự quan tâm.

Quyên Qui khi ấy không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận.

Đến Giáng sinh năm 2025, Quyên Qui bất ngờ công khai người yêu. Nửa kia của cô là một doanh nhân khá kín tiếng, từng được cư dân mạng chú ý với thông tin liên quan đến vị trí lãnh đạo tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, nightlife. Thời điểm mới công khai, Quyên Qui cho biết cả hai chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Sau đó, những nghi vấn về việc người đẹp đã lên chức mẹ tiếp tục xuất hiện. Phải đến cuối tháng 5/2026, Quyên Qui mới chính thức công khai hình ảnh con trai đầu lòng. Cô cho biết đã chờ đợi khá lâu mới quyết định chia sẻ khoảnh khắc này với công chúng vì muốn tập trung chăm sóc sức khỏe sau sinh và chăm con thật tốt.

Hiện tại, người đẹp đã thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống gia đình. Cô lập riêng kênh TikTok cho con trai Happy và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của cậu bé.

Sau khi công khai chuyện có con, Quyên Qui cũng dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hôn nhân. Nếu trước đây ông xã khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội, thời gian gần đây anh đã góp mặt thường xuyên hơn trong các video của vợ.

Quyên Qui được chồng yêu chiều.

Từ những clip bắt trend, quay quảng cáo đến các khoảnh khắc đời thường, cả hai thoải mái tương tác trước ống kính. Quyên Qui từng chia sẻ chồng là người hướng nội, không thích xuất hiện trước công chúng, nhưng lại khá chủ động trong việc chăm sóc gia đình và con nhỏ.

Người đẹp cũng nhiều lần dành lời khen cho ông xã, cho biết anh vừa bận rộn với công việc bên ngoài vừa chủ động vun vén chuyện nhà. Mới đây, cô còn khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ đoạn tin nhắn riêng tư, trong đó chồng liên tục hỏi han, dặn dò khi cô bị bỏng ở tay và hứa sẽ mua thuốc cho vợ.

Ảnh: TikTok happyminhhy.happy, IGNV.