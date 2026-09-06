Hộp cơm 22k của shipper tan ca lúc 6h sáng, làm việc 10 tiếng xuyên đêm

Hình ảnh hộp cơm chân thật này gây chú ý.

Một nam shipper ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang nhận được sự chú ý trên Xiaohongshu sau khi chia sẻ những câu chuyện rất đời thường xoay quanh công việc giao đồ ăn ca đêm. Có hôm, anh bắt đầu chạy đơn từ 20h và kết thúc lúc 6h sáng hôm sau, có hôm làm từ 22h đến sáng.

Nam shipper có tên Bruce. Ban ngày, anh vẫn làm một công việc khác liên quan đến chuyên môn. Tuy nhiên, sau một đợt sa thải, công việc này vừa ít thời gian làm vừa mang lại thu nhập không đáng kể. Để có tiền trang trải tiền thuê phòng và các chi phí sinh hoạt tại thành phố, tiền nợ, anh quyết định chuyển hướng sang chạy giao đồ ăn vào ban đêm.

Ảnh minh họa Xiaohongshu.

Bruce Lee bắt đầu công việc shipper từ tháng 4 vừa qua. Với đặc thù phải chạy đơn liên tục trong suốt buổi tối và kéo dài đến sáng, chuyện ăn uống với anh cũng trở thành một vấn đề khá... tùy duyên. Không có nhiều thời gian nấu nướng, anh thường mua tạm cơm, xin cơm miễn phí từ các cửa hàng hoặc tiện đâu ăn đó trong lúc đi giao hàng.

Mới đây, Bruce đăng tải hình ảnh một phần “cơm shipper” có giá 5,87 tệ (khoảng 22 nghìn đồng) trên Xiaohongshu.

Anh viết: “5,87 tệ cho một phần cơm của shipper... thôi, ăn được là được. Chỉ có ba miếng thịt mỏng thôi, hơi khác xa với hình ảnh món ăn, ông chủ ạ”.

Hình ảnh bữa cơm có giá hơn 5 nhân dân tệ của Bruce. Ảnh Xiaohongshu nhân vật

Một phần cơm giá chưa tới 6 tệ có thể không phải điều gì quá đặc biệt, nhưng với một người thường xuyên phải làm việc xuyên đêm như Bruce, đây gần như là lựa chọn thực tế nhất. Anh không có nhiều thời gian để ngồi ăn một bữa tử tế, càng khó có điều kiện chuẩn bị đồ ăn ở nhà trước mỗi ca làm.

Công việc của Bruce cũng không đơn giản là chạy vài tiếng buổi tối. Có những ngày anh bắt đầu từ 20h và kết thúc lúc 6h sáng hôm sau, tương đương khoảng 10 tiếng làm việc. Những hôm khác, anh chạy từ 22h đến 6h sáng. Có một đêm, Bruce chia sẻ lại thống kê công việc của mình: anh hoàn thành 23 đơn, nhận tổng cộng 147,9 tệ, sau khi trừ 2,5 tệ tiền bảo hiểm còn 145,4 tệ (khoảng 550 nghìn đồng).

Tuy nhiên, không phải đêm nào Bruce cũng phải tự bỏ tiền mua đồ ăn. Trong những lần chạy đơn, anh cũng từng nhận được những phần cơm miễn phí từ các cửa hàng.

Một trong những trải nghiệm khiến anh xúc động nhất là lần được một cửa hàng tặng hẳn một bữa ăn khá đầy đặn.

Bruce kể, hôm đó anh quá đói nên đến trước cửa hàng và nhỏ giọng hỏi nhân viên xem có phần cơm miễn phí dành cho shipper hay không. Sau khi hỏi ý kiến chủ quán, nhân viên nói cửa hàng có mì, bánh bao và cơm rang trứng, rồi hỏi anh muốn ăn món nào.

Anh chọn mì. Nhân viên tiếp tục hỏi muốn mì cay chay hay mì thịt băm, có kiêng món gì không. Bruce trả lời rằng mình chọn mì cay chay và không kiêng món nào.

Bữa ăn ở nhà hàng. Ảnh Xiaohongshu nhân vật

Sau đó, anh tìm một góc không làm ảnh hưởng đến những khách khác để ngồi ăn. Nhân viên đưa cho anh một chai nước, còn anh vừa uống nước vừa ăn bánh bao chờ món.

Điều khiến Bruce bất ngờ là sau đó, nhân viên còn mang ra một đĩa lớn thịt gà, vịt xào ớt và hỏi anh có muốn ăn cùng đồ ăn nhân viên hay không. Ban đầu anh còn ngại vì cho rằng món ăn này “quá quý”, nhưng nhân viên nói không sao.

Bữa ăn ấy khiến anh đặc biệt cảm động. Nam shipper viết rằng đồ ăn thực sự ngon, đủ để anh có một bữa no bụng và hoàn toàn có thể xem như một bữa chính.

Anh cho biết đây là một trong những lần được ăn ngon nhất kể từ khi phải đi xin đồ ăn. Trước đó, anh từng nhặt cơm thừa và xin đồ ăn để chống đói. Chính vì vậy, anh nói mình càng trân trọng những cửa hàng sẵn lòng dành cho shipper một phần ăn tử tế.

Nam shipper cũng cho biết, khi kinh tế dư dả hơn, anh nhất định sẽ quay lại cửa hàng để ủng hộ. Nếu có dịp đưa bạn bè đi ăn bên ngoài, đây cũng sẽ là một trong những địa chỉ anh ưu tiên lựa chọn.

Một lần khác, Bruce chia sẻ câu chuyện mình được chủ một cửa hàng tặng cơm.

Hôm đó, khi đến lấy đồ, anh đói đến mức phải hỏi chủ quán xem cửa hàng có cơm nhân viên hay không, một phần giá bao nhiêu. Nhân viên nói một phần cơm có giá 3 tệ. Thay vì để anh phải trả tiền, chủ quán quyết định tặng luôn một phần và còn giúp anh hâm nóng.

Bữa cơm miễn phí. Ảnh Xiaohongshu nhân vật

Anh cho biết mình thường không mua những phần cơm có giá trên 10 tệ (khoảng 38 nghìn đồng). Ngược lại, những suất ăn nhân viên giá rẻ mới là thứ anh cho rằng thực sự phù hợp với những người làm công việc này. Anh lấy ví dụ một phần hamburger dành cho nhân viên của Tastien chỉ có giá vài tệ và cho rằng đó mới đúng nghĩa là “cơm nhân viên”.

Đằng sau những chia sẻ có phần hài hước của Bruce là một lát cắt khá thật về cuộc sống của những người chạy giao đồ ăn ca đêm: làm việc khi phần lớn thành phố đã đi ngủ, tranh thủ ăn bất cứ lúc nào có thể và tính toán từng khoản chi tiêu nhỏ để duy trì cuộc sống.

Với họ, một phần cơm 5,87 tệ hay một bữa ăn miễn phí đôi khi không chỉ giúp tiết kiệm vài tệ. Đó còn là một chút tử tế giữa những đêm dài chạy đơn.

Một số bữa ăn khác của Bruce:

Bữa tối "vét tủ lạnh" tại nhà. Ảnh Xiaohongshu nhân vật

Còn đây là bữa tối đơn giản tại nhà do anh tự nấu, có mì tôm, trứng và rau. Ảnh Xiaohongshu nhân vật