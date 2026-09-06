Nino's Home bất ngờ trở lại sau 3 năm “mất tích”, chia sẻ đầu tiên: "Mình sống lại rồi"

YouTuber này sở hữu hơn 7 triệu followers trên MXH và từng rất được yêu thích giai đoạn 2020-2023.

Nino’s Home là kênh YouTube ẩm thực của Nguyễn Duy Hoàng (SN 1995), từng gây sốt trong mùa dịch với những video nấu ăn, làm bánh được quay chỉn chu và hình ảnh “anh gấu” giấu mặt đặc trưng. Kênh nhanh chóng cán mốc hàng triệu người đăng ký, trở thành một trong những YouTuber ẩm thực nổi bật tại Việt Nam giai đoạn 2020-2023. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao, Nino’s Home bất ngờ dừng cập nhật và Hoàng cũng gần như rút khỏi mạng xã hội từ năm 2023.

Mới đây, Nino bất ngờ đăng tải video nấu ăn mới trên kênh YouTube hiện có hơn 7,66 triệu người đăng ký, đánh dấu sự trở lại sau khoảng 3 năm biến mất không lý do.

Nino's Home đăng video trở lại sau 3 năm biến mất. Ảnh chụp màn hình.

Video dài hơn 11 phút, có tiêu đề “Tự làm mì tôm gói ở nhà dễ lắm nè”, vẫn giữ phong cách quen thuộc của Nino: không voice, chủ yếu sử dụng hình ảnh và phụ đề để hướng dẫn từng công đoạn một cách chi tiết, tỉ mỉ. Anh cũng không để lộ mặt, trong khi hai chú mèo quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong căn bếp, khiến nhiều khán giả lâu năm không khỏi bất ngờ.

Mở đầu clip, nam YouTube gửi lời chào và liền khẳng định bản thân vẫn còn sống, phủ nhận lời đồn đã qua đời trên mạng xã hội. Sau thời gian dài không xuất hiện, anh hứa hẹn sẽ đăng video thường xuyên hơn.

Anh viết: “Đây cũng là lần đầu tiên được chào mọi người trên YouTube kể từ video 3 năm trước. Xin lỗi vì thời gian qua mình biến mất mà không một lời thông báo. Con người mà, ai chẳng có những chuyện buồn hay rắc rối trong cuộc sống, phải không.

Hy vọng là mọi người vẫn khỏe, mình cũng đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của mọi người. Mình rất biết ơn mọi người đã theo dõi mình đến tận bây giờ, và cảm thấy có lỗi vì đã không nói lời nào mà biến mất.

Nhưng mà thôi ha, từ nay mình sẽ cố gắng ra video nhiều hơn”.

Trên Facebook, anh chàng cũng thông báo trở lại: “Xin chào, mình sống lại rồi nè. Lâu quá không gặp mọi người, mới đó đã 3 năm trôi qua rồi he, mong là mọi người vẫn khỏe. Nay mình lên video mới rồi á nha, mình sẽ cố gắng đăng nhiều video hơn để đập tan tin đồn "đã ***".

Dạo này mọi người có thích ăn món gì không??”.

Hình ảnh mới nhất của nam YouTube, hứa hẹn sẽ làm và đăng tải nhiều clip hơn. Ảnh: FBNV.

Màn tái xuất lập tức nhận được nhiều phản hồi từ người hâm mộ. Không ít khán giả cho biết họ bất ngờ khi nhìn thấy thông báo mới sau thời gian dài, thậm chí có người chia sẻ rằng đã theo dõi Nino từ thời điểm dịch COVID-19 và vẫn thường xuyên xem lại những video cũ. Không rõ biến cố gì đã xảy ra suốt 3 năm khiến nam YouTube ở ẩn một quãng thời gian dài. Song, đông đảo người hâm mộ mừng vì hiện tại anh đã ổn và sẵn sàng trở lại, hứa hẹn “cày view” cho nam YouTube.

“Quá lâu rồi mới thấy anh trở lại. Lúc thấy thông báo YouTube hiện em còn tưởng mình hoa mắt. Ra clip nhiều hơn nha anh ơi”, “Ơn giời, cuối cùng cũng có ngày anh ấy trở lại”, “Mình đã theo dõi bạn từ đợt dịch Covid19. Mình vẫn thỉnh thoảng xem lại các video cũ của bạn. Mình là người hâm mộ rất lớn của bạn và vui vì bạn trở lại, mình muốn được xe thêm nhiều video nữa nha”, “Có thể là khóc luôn đó anh ơi”, “Anh ấy còn sống huhu”, “Anh không biết chuyện gì đã xảy ra suốt 3 năm qua đâu, em từ sinh viên ngồi xem anh làm video ở trong căn phòng trọ bây giờ đã tốt nghiệp và đi làm rồi”,... là những bình luận của cư dân mạng. Nino có đông đảo fans Việt lẫn nước ngoài.

Bên cạnh cảm giác bất ngờ, nhiều người cũng chú ý đến sự thay đổi trong cách Nino thực hiện video. So với những clip cũ, phần hình ảnh lần này được nhận xét là có phần điện ảnh hơn, góc quay và không gian bếp cũng được đầu tư, chăm chút.

Cho những ai chưa biết thì Nino’s Home là kênh YouTube ẩm thực của Nguyễn Duy Hoàng, sinh năm 1995, từng nổi đình đám trong giai đoạn 2020-2021 với những video nấu ăn, làm bánh đẹp mắt.

Nino’s Home là kênh YouTube ẩm thực của Nguyễn Duy Hoàng. Ảnh: FBNV.

Không lộ mặt, Hoàng thường xuất hiện với chiếc mặt nạ đầu gấu đặc trưng, tạo nên hình ảnh nhận diện khó trộn lẫn. Nino’s Home nhanh chóng cán mốc hàng triệu người đăng ký và trở thành một trong những kênh ẩm thực được yêu thích trong thời kỳ dịch COVID-19.

Anh chàng thu về lượng người hâm mộ đông đảo từ nhiều năm trước với các clip nấu ăn, đặc trưng là không để lộ mặt. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, Nguyễn Duy Hoàng bất ngờ dần rút khỏi mạng xã hội. Nino’s Home thưa dần video mới và ngừng cập nhật trên YouTube từ năm 2023. Sự vắng bóng kéo dài khiến người hâm mộ, trong đó có cả khán giả quốc tế, liên tục để lại bình luận hỏi thăm dưới các video cũ.

Đến tháng 6/2024, Hoàng hiếm hoi lên tiếng trên trang cá nhân, xác nhận bản thân vẫn bình an và cho biết mình vốn khá kín tiếng, không muốn xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau bài viết này, anh tiếp tục gần như ở ẩn và không có thêm hoạt động đáng chú ý.

Đến tháng 10/2025, mạng xã hội bất ngờ rộ tin “anh gấu” trở lại sau khi một trang Facebook đăng bài khiến nhiều người tưởng Nino’s Home tái xuất. Tuy nhiên, đây không phải trang chính thức của Nino’s Home. Phía kênh chính thức cũng chưa có bất kỳ thông báo hay video mới nào, nên thông tin về màn trở lại vẫn chưa được xác nhận.