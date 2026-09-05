Cơm nhà Quốc Trường - “tổng tài” SN 1988 của chuỗi mì cay nổi tiếng

Quốc Trường còn tự đi chợ, vào bếp nấu đủ món miền Tây cho cả nhà.

Quốc Trường (Nguyễn Quốc Trường, sinh năm 1988) được biết đến trước hết với vai trò diễn viên qua loạt phim ăn khách như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Về Nhà Đi Con, sau đó lấn sân điện ảnh với Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ấn Danh và gần đây là Ốc Mượn Hồn, Một Thời Ta Đã Yêu. Phía sau màn ảnh, anh có một vai trò khác là kinh doanh nhà hàng.

Quốc Trường là đồng sáng lập một chuỗi nhà hàng mì cay nổi tiếng với hệ thống chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Công việc kinh doanh thuận lợi đến mức nam diễn viên từng chia sẻ anh không còn chịu áp lực thu nhập từ nghề diễn. Hiện tại, anh cho biết mỗi năm chỉ nhận khoảng 1 bộ phim, thậm chí có khi 2 năm mới tham gia một dự án.

Quốc Trường

Thế nhưng khi rời khỏi phim trường hay thương trường, Quốc Trường lại có một vai trò khác nữa: vào bếp và nấu cơm cho những người thân.

Quốc Trường từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh vào bếp nấu những bữa ăn hàng ngày cho người thân. Không chỉ nấu món đơn giản, nam diễn viên còn khá hứng thú với các món ăn mang hương vị Việt, đặc biệt là những món gợi nhớ ẩm thực miền Tây.

Lẩu mắm, cá chiên xù cuốn bánh tráng, ghẹ chưng thịt, canh đu đủ nấu da heo,... từng xuất hiện trong những bữa cơm do anh chuẩn bị. Điều thú vị là Quốc Trường không chỉ đứng trong bếp chờ nguyên liệu có sẵn mà còn tự đi chợ, lựa chọn thực phẩm rồi mang về chuẩn bị cho bữa ăn.

Khả năng nấu nướng của Quốc Trường cũng từng được một số bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz “kiểm chứng”, trong đó có Bảo Anh, Quỳnh Nga, Midu,...

Không khó để bắt gặp hình ảnh Quốc Trường nấu ăn như thế này

Mâm cơm mới được Quốc Trường chia sẻ gần đây

Những bữa ăn ngon lành được Quốc Trường chia sẻ

Đôi khi "tổng tài" khoe bưa ăn đơn giản gồm trứng chiên và xoài chín mang phong cách miền Tây

Anh tự đi chợ mua nguyên liệu

Một trong những giai đoạn Quốc Trường chia sẻ nhiều nhất về chuyện nấu ăn là thời gian giãn cách vì dịch Covid-19. Khi đó, nam diễn viên trở về căn nhà của gia đình ở Cần Thơ và sống cùng bố mẹ.

Do không có lịch trình nghệ thuật như bình thường, anh dành nhiều thời gian hơn cho việc nấu nướng. Những hình ảnh được chia sẻ khi ấy cho thấy Quốc Trường gần như ngày nào cũng vào bếp, chuẩn bị cả bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa chiều cho gia đình và người thân.

Thực đơn cũng thay đổi liên tục. Có hôm là bún bò Huế, hôm khác có bún riêu, bún thịt nướng, bún nước lèo, cá kho tiêu, mực xào hành tỏi hay chân gà. Anh còn thử sức với mì vịt tiềm, cơm gà Hội An và nhiều món ăn khác.

Với những món cầu kỳ, Quốc Trường từng cho biết có món phải dành khoảng 4 tiếng để hoàn thành. Có những bữa anh làm tới 9 khẩu phần, không chỉ bố mẹ mà cả anh chị, các cháu và họ hàng xung quanh cùng thưởng thức.

Món được người thân đánh giá cao là bún nước lèo. Quốc Trường dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu và nấu một nồi lớn cho cả nhà. Sau khi ăn, người thân còn nhận xét món bún của anh ngon gần bằng một tiệm bún nổi tiếng ở khu vực bến Ninh Kiều, Cần Thơ.

Bún thịt nướng cũng là một “màn trình diễn” đáng nhớ trong những ngày này. Quốc Trường tự chuẩn bị từ thịt, rau, nước mắm đến phần nướng bằng than hoa ngoài khuôn viên nhà.

Món thịt nướng được làm trong vườn nhà rất bắt mắt

Bố anh nhận xét ngắn gọn: “Tuyệt vời con, ngon”. Mẹ Quốc Trường cũng dành lời khen: “Quá ngon luôn con ơi, ngon hơn ngoài chợ nữa”. Những người thân khác chấm cho anh từ 8 - 10 điểm, thậm chí còn tranh luận xem bún thịt nướng hay bún nước lèo là món ngon nhất.

Không chỉ các món chính, Quốc Trường còn tự làm những món ăn vặt và “mồi nhậu” cho gia đình như chân gà ngâm sả tắc, chân gà chiên giòn. Những khoảnh khắc ấy được anh chia sẻ khá thoải mái, từ lúc cầm nguyên liệu cho đến khi món ăn hoàn thành.

Quốc Trường còn học làm nhiều món ăn mới cho gia đình

Món thịt kho ăn với rau rút

Cả gia đình Quốc Trước quây quần chuẩn bị nấu cơm

Thời điểm giãn cách, Quốc Trường còn đăng cả quá trình chuẩn bị và giới thiệu về món ăn

(Ảnh: FBNV)