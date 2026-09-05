Bí mật đằng sau màn đổi đời của hot girl nổi tiếng châu Á, hóa ra chồng đại gia chỉ là "nền"

Vì vậy, nói Chương Trạch Thiên “lấy chồng một đêm thành tỷ phú” là câu chuyện không chính xác.

Có một thời, Chương Trạch Thiên được cả Trung Quốc biết đến chỉ từ một bức ảnh cầm cốc trà sữa. Nhưng nếu chỉ gọi cô là “hot girl mạng lấy chồng giàu”, có lẽ đã bỏ qua phần đáng chú ý nhất trong câu chuyện này. Bởi trước khi trở thành vợ của tỷ phú Lưu Cường Đông, cô đã có một hồ sơ mà không phải cô gái trẻ nào cũng sở hữu: học tại trường chuyên nổi tiếng ở Nam Kinh, được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa và sau đó từng có thời gian trao đổi tại Mỹ.

Từ cô gái cầm cốc trà sữa đến cuộc hôn nhân chênh 19 tuổi

Chương Trạch Thiên sinh năm 1993 tại Nam Kinh, Giang Tô. Năm 2009, hình ảnh cô học sinh cầm cốc trà sữa được lan truyền trên mạng và từ đó biệt danh “em gái trà sữa” ra đời. Nhưng sau khi nổi tiếng, cô không đi theo con đường của một hot girl chỉ dựa vào ngoại hình. Năm 2011, Chương Trạch Thiên được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, sau đó từng sang Mỹ trao đổi tại Barnard College. Chính trong thời gian ở Mỹ, cô quen Lưu Cường Đông, người khi ấy đang học tại Đại học Columbia.

Mối quan hệ của hai người được công khai vào năm 2014 và lập tức gây chú ý vì khoảng cách tuổi tác gần 20 năm. Năm 2015, họ đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Australia vào ngày 1/10. Đám cưới có khoảng 150 khách, gồm người thân, bạn bè, nhà đầu tư và nhân viên lâu năm của JD.com.

Sau khi kết hôn, Chương Trạch Thiên không biến mất khỏi đời sống xã hội để trở thành một bà nội trợ. Cô tham gia các hoạt động thiện nguyện, thời trang và đặc biệt bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đầu tư. Các dự án từng được truyền thông nhắc tới có Uber, nền tảng giáo dục, thương hiệu trà InWE và công ty thực phẩm trẻ em Australia Bubs.

Điều đáng chú ý hơn cả là câu chuyện tài sản. Năm 2024, khi bảng xếp hạng của Hồ Nhuận đưa tên Chương Trạch Thiên vào nhóm cựu sinh viên Thanh Hoa với con số 600 tỷ nhân dân tệ, nhiều người lập tức gọi cô là “nữ tỷ phú trẻ”. Tuy nhiên, Hồ Nhuận sau đó giải thích rất rõ: con số 600 tỷ nhân dân tệ là tài sản của hai vợ chồng Lưu Cường Đông - Chương Trạch Thiên, không phải tài sản cá nhân của riêng cô.

Vì vậy, nói Chương Trạch Thiên “lấy chồng một đêm thành tỷ phú” là câu chuyện không chính xác.

Cô ấy thật sự “đổi đời” nhờ lấy chồng giàu?

Nếu nhìn Chương Trạch Thiên bằng công thức “gái xinh + lấy chồng giàu = thắng”, câu chuyện sẽ rất dễ gây tranh luận. Nhưng điều đáng học hỏi ở cô lại nằm ở một thứ khác: biết tận dụng một lựa chọn tốt nhưng không biến mình thành người phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn đó.

Đúng là cuộc hôn nhân với Lưu Cường Đông đã đưa Chương Trạch Thiên bước vào một thế giới mà nếu đi một mình, cô có thể phải mất rất nhiều năm mới tiếp cận được. Nhưng cơ hội chỉ là cánh cửa, còn đứng được ở phía bên kia lại cần năng lực.

Sau khi kết hôn, cô tiếp tục học hỏi, tham gia đầu tư, xây dựng mạng lưới quan hệ và xuất hiện trong các hoạt động xã hội. Lưu Cường Đông từng công khai nói rằng ông giao phần đầu tư của gia đình cho vợ và đánh giá cao khả năng đầu tư của cô, trong đó có khoản đầu tư vào Uber.

Bởi vậy, nếu muốn rút ra một bài học từ Chương Trạch Thiên, có lẽ không nên là “hãy lấy một người giàu”. Người phụ nữ thông minh không chỉ nhìn vào người mình có thể lấy, mà còn nhìn vào phiên bản của mình sau khi bước vào cuộc hôn nhân ấy.

Một người chồng giàu có thể đem lại tài chính, nhưng không thể tự động mang lại học vấn, bản lĩnh, khả năng giao tiếp hay năng lực quản lý cuộc sống. Nếu bản thân không có nền tảng, lợi thế từ hôn nhân rất dễ biến thành sự phụ thuộc.

Chương Trạch Thiên từng là cô gái nổi tiếng chỉ vì một cốc trà sữa. Sau hơn một thập kỷ, cô được nhắc đến với nhiều vai trò hơn thế. Và có lẽ điều khiến câu chuyện này đáng bàn không phải việc cô “chọn được người giàu nhất”, mà là sau khi lựa chọn một người đàn ông có vị thế rất cao, cô vẫn tiếp tục nâng vị thế của chính mình.

Đó mới là khác biệt giữa một người được cuộc hôn nhân thay đổi cuộc đời và một người biết biến cuộc hôn nhân thành một phần trong kế hoạch cuộc đời mình.