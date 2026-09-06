10 năm trước của Chi Pu và Matthis

Khoảng cách tuổi tác, thế hệ khiến 10 năm trước của cả hai khác nhau một trời một vực.

Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, SN 1993) và Matthis Metharam (SN 2004) đang là hai cái tên được cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm. Từ loạt chi tiết trùng hợp trong những chuyến đi Thái Lan, Pháp cho đến những tương tác trên mạng xã hội, cả hai liên tục bị netizen "soi" ra nhiều dấu hiệu được cho là có mối liên hệ thân thiết đặc biệt.

Điều này khiến không ít người cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi cả hai có khoảng cách chênh lệch là 11 tuổi. Hơn nữa, từ trước đến nay Chi Pu và Matthis chưa từng có bất kỳ tương tác hay mối liên hệ quen biết nào. Thậm chí nếu nhìn lại đúng 10 năm trước, cuộc sống và độ phủ sóng của cả hai gần như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Chi Pu và Matthis hiện tại gây chú ý với loạt hint đặc biệt

Chi Pu năm 2016: 23 tuổi, đã là cái tên đình đám của showbiz Việt

Năm 2016, Chi Pu mới 23 tuổi nhưng đã không còn là một hot girl đơn thuần. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô từng bước chuyển mình sang diễn xuất, sản xuất nội dung và xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

Thời điểm ấy, Chi Pu sở hữu diện mạo rất đặc trưng của thế hệ hot girl đình đám những năm 2010. Gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú, làn da trắng, đôi mắt to và phong cách nữ tính giúp cô thường xuyên xuất hiện trong các danh sách những mỹ nhân trẻ được chú ý. So với hình ảnh quyến rũ, sắc sảo hiện tại, Chi Pu của năm 2016 có phần trong trẻo, baby và đúng chất “hot girl” hơn.

Chi Pu của năm 2016

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sự chăm chỉ trong hoạt động nghệ thuật của cô gái 23 tuổi khi đó.

Năm 2016, Chi Pu góp mặt trong bộ phim điện ảnh Vệ Sĩ Sài Gòn, đồng thời thực hiện web series Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai. Cô không chỉ đóng vai chính mà còn tham gia sản xuất dự án, cho thấy tham vọng bước ra khỏi hình ảnh hot girl để trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Chính Chi Pu từng nhìn lại năm 2016 với hàng loạt dấu mốc từ phim ảnh, web series cho tới những chuyến hoạt động tại Hàn Quốc và Indonesia.

Đặc biệt, cuối năm 2016 là thời điểm tên tuổi Chi Pu có thêm một bước tiến đáng kể khi cô nhận giải Asia Rising Star - Ngôi sao triển vọng châu Á tại Asia Artist Awards. Web series do cô sản xuất cũng giành giải Most Popular Online Drama tại WebTV Asia Awards 2016.

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Thời điểm đó Chi Pu có nhiều thay đổi trong cách xây dựng hình ảnh, lấn sân diễn xuất và gặt hái nhiều thành công

Có thể nói, năm 2016 là năm đánh dấu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của Chi Pu. Từ một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội thành gương mặt trẻ liên tục thử sức ở phim ảnh, sản xuất và các hoạt động giải trí quốc tế.

Còn Matthis 10 năm trước?

Nếu Chi Pu của năm 2016 đã xuất hiện dày đặc trên truyền thông thì Matthis Metharam ở cùng thời điểm lại hoàn toàn khác.

Matthis sinh năm 2004, tức năm 2016 anh chàng chỉ mới khoảng 12 tuổi. Thời điểm này, Matthis hoàn toàn không có thông tin nào xuất hiện trên MXH, vẫn chỉ là một cậu bé ở tuổi thiếu niên chưa được công chúng biết đến.

Phải đến những năm sau đó, cái tên Matthis mới dần xuất hiện trong cộng đồng Esports. Trong giai đoạn khoảng 2020-2022, anh được biết đến với nickname MaTryXs, từng thi đấu VALORANT chuyên nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra, anh chàng này cũng tham gia thi đấu các giải bán chuyên cho tới chuyên nghiệp trong màu áo Kantic Gaming, chẳng hạn như 2022 VCT Challengers Vietnam: Stage 2, SEA EC: 2021, 2021 VCT Vietnam Stage 3: Challengers 2,… Kĩ năng của MatryXs được nhiều khán giả đánh giá cao, đặc biệt là ở khoản phản xạ nhanh.

Matthis từng là tuyển thủ Esporst

Trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của MatryXs là vào ngày 01/05/2022 trong khuôn khổ giải 2022 VCT Challengers Vietnam: Stage 2. Sau đó, anh chàng bắt đầu chuyển hướng sang thời trang, người mẫu và hoạt động giải trí.

Matthis cũng sở hữu lợi thế ngoại hình khá rõ rệt. Chàng trai sinh năm 2004 cao khoảng 1m87, có gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đường nét được nhận xét mang nét lai Tây. Ngoài esports, anh từng xuất hiện trong một số bộ ảnh thời trang và có phong cách khá nổi bật.

Hiện tại, cả Chi Pu và Matthis cũng đều có những thay đổi rõ rệt sau 10 năm, từ sắc vóc đến hành trình sự nghiệp.

Chi Pu hiện ngoài diễn viên còn xây dựng hình ảnh ca sĩ và nghệ sĩ giải trí có hoạt động tại nhiều thị trường. Trong khi đó, Matthis lại gây chú ý nhờ ngoại hình và câu chuyện xuất thân khá khác biệt so với những nam thần showbiz quen thuộc.

Thú vị là dù đi theo hai hướng khác nhau, cả hai lại có một điểm chung khá dễ nhận thấy: đều sở hữu ngoại hình sáng và có khả năng thu hút sự chú ý ngay cả khi không hoạt động trong cùng một lĩnh vực.

Song, về nghi vấn hẹn hò, cả hai đều không lên tiếng dù được netizen liên tục bàn tán. Cư dân mạng cho rằng nếu nghi vấn này là thật, đây sẽ tiếp tục là một chuyện tình gây chú ý trong Vbiz bởi khoảng cách 11 tuổi. Nhưng xét riêng về ngoại hình, Chi Pu và Matthis lại được nhận xét là khá “hợp visual”: cô nàng ngày càng theo đuổi hình ảnh sắc sảo, quyến rũ, còn anh chàng sở hữu vẻ ngoài cao ráo, góc cạnh và có nét lai Tây.