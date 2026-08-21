Người đàn ông để con trai sinh tồn làm shipper vì nói “Học không giỏi thì cùng lắm đi giao đồ ăn”: Kết quả bất ngờ sau 20 ngày

Số vốn ban đầu người bố đưa cho con trai là 388k và phụ trách phần lái xe. Còn lại cậu bé phải tự lo tiền xăng và 3 bữa ăn trong ngày đầu đi làm.

“Học không giỏi thì cùng lắm con đi giao đồ ăn”

Thời gian gần đây, những đoạn video của anh Hác - một ông bố ở Nghĩa Ô (Chiết Giang, Trung Quốc) đưa con trai đi trải nghiệm làm shipper giao đồ ăn giữa những ngày mùa hè nóng bức đã thu hút sự chú ý từ công chúng.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 1 tháng trước, khi con trai của anh Hác buột miệng nói với bố, nửa hờn dỗi nửa nghiêm túc: “Học không giỏi thì cùng lắm con đi giao đồ ăn”.

Với cậu bé 14 tuổi, đây không hoàn toàn là một câu nói bốc đồng. Ngày 10/8, cậu chia sẻ với Cover News: “Lúc đó cháu nghĩ thành tích học tập của mình không tốt, cũng không có kỹ năng gì đặc biệt. Trong khi đó, giao đồ ăn là một con đường có thể kiếm sống, nên cháu muốn thử”.

Nếu là trước đây, có lẽ anh Hác sẽ lập tức phủ định và bắt đầu giảng giải cho con. Nhưng nhiều năm áp dụng cách giáo dục mang tính áp đặt đã khiến mối quan hệ cha con rơi vào bế tắc. Sau khi bàn bạc rất lâu với vợ, anh quyết định biến câu nói của con thành hiện thực: thay vì giảng giải suông, anh để con có một trải nghiệm thực tế với nghề giao đồ ăn.

Anh Hác và con trai

Hai cha con đặt ra những quy tắc khá nghiêm ngặt. Anh Hác cho con 100 tệ (gần 388 nghìn đồng) làm vốn khởi đầu, cậu bé phải tự lo tiền xăng và 3 bữa ăn trong ngày. Thu nhập kiếm được từ việc giao đơn sẽ được chốt vào cuối ngày và dùng làm vốn tiếp tục cho ngày hôm sau.

“Con trai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nhận đơn, lên kế hoạch tuyến đường, giao tiếp với nhà hàng và khách hàng. Ngoài việc hướng dẫn trong ngày đầu tiên, sau đó tôi chỉ đóng vai trò là người lái xe máy, hoàn toàn không can thiệp vào các quyết định của con”, anh Hác cho biết.

Sau ngày đầu tiên, phản ứng của cậu con trai lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người cha. Cậu không than khổ, than mệt mà ngược lại còn rất hào hứng, sáng sớm hôm sau đã giục cha ra ngoài tiếp tục giao hàng.

Anh Hác còn cảm thấy sự hào hứng này dường như không liên quan nhiều đến chuyện kiếm tiền, mà giống cảm giác nhẹ nhõm của một đứa trẻ khi tạm thời thoát khỏi áp lực học hành.

Theo lời người cha, càng trải nghiệm, cậu bé càng dần tìm ra cách làm việc. Từ chỗ ban đầu chỉ chạy từng đơn, đi 4 - 5km nhưng chỉ kiếm được 2 - 3 tệ (khoảng 8 - 11 nghìn đồng), cậu đã học cách ghép các đơn cùng tuyến đường để tối đa hóa thu nhập. Từ việc hoảng hốt khi điện thoại nóng lên hay không tìm được địa chỉ, cậu dần biết tự tìm cách làm mát điện thoại và kiên nhẫn tìm đường.

Có lần, điện thoại bất ngờ gặp trục trặc giữa đường đi giao hàng. Anh Hác không lập tức tiến lên giúp con. Cậu bé một mình cầm đồ ăn, sốt ruột vì không biết phải làm sao nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì “đã nhận giao thì phải giao cho người ta, dù có bị trễ giờ hay không”.

Cuối cùng, cậu bé cũng tìm được địa chỉ và hoàn thành đơn hàng. Khách hàng cũng không trách móc cậu. Khi nhắc lại chuyện này, cậu không giấu được sự tự hào.

Để phù hợp với lịch học của con, sau đó 2 cha con đã rút thời gian giao đơn mỗi ngày từ 12 tiếng xuống còn nửa ngày. Buổi sáng, cậu bé học thuộc bài, khoảng 10h sáng thì ra ngoài giao hàng, đến 3 - 4h chiều trở về để tiếp tục làm bài tập. Tính đến ngày 10/8, trải nghiệm này đã kéo dài khoảng 20 ngày.

Người bố chỉ lái xe còn mọi việc đều do con trai phụ trách

Thành quả lớn nhất là mối quan hệ cha con thay đổi

Ban đầu, anh Hác nghĩ rằng điều con trai nhận được sau trải nghiệm này sẽ là hiểu được lợi ích của việc học. Nhưng điều thu về lớn nhất lại nằm ở tình cảm cha con sau những ngày cả hai cùng rong ruổi ngoài đường.

Trước đó, mối quan hệ của họ từng rơi xuống mức gần như đóng băng. Anh Hác cho biết khi con trai học lớp 7, anh bắt đầu trực tiếp kèm cặp việc học của con. Anh đã quen với cách giáo dục mang tính áp đặt, tức là trực tiếp nói cho con biết “nên làm thế nào” nhưng ít khi để ý đến nhịp độ tiếp nhận của con.

Lâu dần, cậu con trai trở nên rất khó chịu với cha. Hai cha con “nhìn thấy nhau là phiền”, ở nhà gần như không nói chuyện.

Nhưng trong những ngày đi giao đơn, cả hai cùng ngồi trên chiếc xe máy nhỏ hẹp và dường như mối quan hệ cha con cũng được hàn gắn. Từ những chuyện lặt vặt xảy ra trong ngày giao hàng đến những mâu thuẫn, hiểu lầm trong quá khứ, cả hai đều có thời gian để nói với nhau.

“Mỗi ngày hai người đều ở cùng nhau cố định như vậy, muốn không nói chuyện nhiều cũng khó. Nói về chuyện trước đây, chuyện hiện tại, những việc cả hai từng cùng chứng kiến, nói về quan điểm và suy nghĩ của mỗi người. Cứ trò chuyện như vậy, khoảng cách trong lòng cũng dần gần lại”, anh Hác nói.

Khoảnh khắc khiến anh xúc động nhất xảy ra vào ngày thứ tư khi đi giao hàng. Sau khi liên tục chạy ngoài đường cộng thêm việc nghỉ ngơi không đủ, vai anh đau nhức và thể lực cũng bắt đầu giảm sút. Trong lúc trò chuyện, anh thuận miệng hỏi con trai: “Mấy ngày đi giao đồ ăn có chuyện gì khiến con không thoải mái không?”.

Cậu con trai lập tức nói: “Mấy hôm nay bố không nghỉ ngơi đủ, trong lòng con thấy rất khó chịu”. Sự quan tâm mềm mại ấy khiến anh Hác cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Khoảnh khắc cậu bé tranh thủ nghỉ ngơi vì trời quá nắng

Những thay đổi nhỏ hơn cũng xuất hiện trong cuộc sống thường ngày. Trước đây, người cha thường phải dỗ dành cậu con trai mỗi khi cậu giận dỗi. Hoặc khi anh Hác kèm con học, chỉ cần không vừa ý là con đã phản kháng. Còn hiện tại, khi giải bài, con trai đã có thể lắng nghe. Nếu có ý kiến khác, hai cha con vẫn tranh luận nhưng không còn thái độ chống đối mọi thứ như trước.

“Thu hoạch lớn nhất chính là mối quan hệ giữa tôi và con trai đã dịu đi”, anh Hác thừa nhận. Với anh, đây là niềm vui ngoài dự tính còn quý giá hơn cả.

Cậu con trai cũng nói: “Trước đây cháu không thích bố lắm, cũng gần như không nói chuyện với bố. Bây giờ cháu sẽ chủ động nói chuyện và đùa với bố”. Khi được hỏi cụ thể hai cha con nói gì với nhau trên đường, cậu chỉ úp mở: “Một vài câu chuyện giữa đàn ông với nhau”.

Trải nghiệm được nhiều cư dân mạng nhận xét là một hình thức “giáo dục bằng cách để con chịu khổ” thành công, nhưng trong mắt anh Hác, mọi chuyện thực ra đã “đi chệch hướng” ngay từ đầu.

Mục đích ban đầu của anh và vợ rất rõ ràng: để con hiểu kiếm vài đồng bằng việc giao đồ ăn giữa những ngày nóng nhất trong năm khó khăn thế nào, từ đó nhận ra việc học mới là con đường nhẹ nhàng hơn. Nhưng kết quả thực tế là cậu con trai không cảm thấy nghề giao đồ ăn quá khó để chịu đựng.

Dù vậy, con trai anh Hác cũng thẳng thắn cho biết gần đây cậu đã bắt đầu suy nghĩ lại về “lối thoát” từng nghĩ tới là học không tốt thì đi giao đồ ăn: “Bởi vì giao đồ ăn khá vất vả. Đi trên đường bị nắng chiếu rất khó chịu. Trước đây cháu không để ý nhiều đến công việc này, nhưng bây giờ cháu khá khâm phục những người giao đồ ăn”.

Anh Hác kể rằng trước đây, khi gặp bài toán không biết làm, con trai thường bỏ qua hoặc tìm đáp án trên mạng rồi chép lại. Nhưng hôm qua, con đã nói với mẹ: “Bình thường gặp bài này mà không biết làm thì con bỏ luôn, lười tìm hiểu. Nhưng bây giờ không biết làm bài này, con thấy hơi áy náy”.

Theo anh Hác, sự bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc được rèn trong những ngày chạy đơn có lẽ đã ảnh hưởng đến con trai theo cách mà chính cậu cũng chưa nhận ra.

Khi các video liên quan trở nên nổi tiếng, thậm chí xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông, nhiều ý kiến trái chiều cũng xuất hiện. Có người khen cách giáo dục của anh Hác, cũng có người đặt câu hỏi về việc trẻ vị thành niên đi chạy đơn, lo rằng cậu bé sẽ thích công việc giao đồ ăn rồi sao nhãng chuyện học.

Anh Hác cho biết những bình luận này không khiến anh quá bận tâm. Điều duy nhất anh lo là con trai bị ảnh hưởng bởi những ý kiến bên ngoài.

Anh cũng không có ý định trở thành người nổi tiếng trên mạng nhờ câu chuyện này. Tài khoản của anh chỉ là nơi ghi lại cuộc sống thường ngày. Khi việc học của con tạm ổn, anh tiếp tục cùng con hoàn thành số ngày còn lại, khép lại trọn vẹn trải nghiệm 30 ngày.

Khi nói về kỳ vọng dành cho con trong năm học mới, tâm lý của người cha cũng đã bình thản hơn nhiều. Trước đây, anh có không ít yêu cầu và kỳ vọng đối với con còn hiện tại, anh đồng tình với một câu nói: “Cây hãy là cây, hoa hãy là hoa”.

“Chúng tôi làm hết trách nhiệm của mình, mang đến cho con nền giáo dục tốt nhất, như vậy đã là hoàn hảo rồi. Còn con sẽ lớn lên thành người như thế nào, đó là chuyện của chính con” - anh Hác nói.

(Nguồn: Cover News)